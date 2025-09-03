«El tren de alta velocidad se va a convertir en el 'Bave', el tren de baja velocidad» El PP tacha de «inquietante y alarmante» que los maquinistas pidan al Gobierno que vaya más despacio por el deterioro de las vías Los populares formularán una pregunta al ministro Oscar Puente que este jueves comparece en el Congreso para informar sobre el sistema ferroviario

El hecho de que los maquinistas de Renfe hayan pedido al Ministerio de Transportes, que tiene las competencias de los ferrocarriles, que los trenes de alta velocidad aminoren la marcha para evitar las incidencias y que los ferrocarriles vayan «dando botes», inquieta al grupo parlamentario popular que tiene la intención de pedir explicaciones por el tema en el Congreso de los Diputados. Los diputados populares ya preparan una iniciativa para preguntar al ministerio por las condiciones técnicas de la línea en la que los profesionales quieren bajar de 300 kilómetros a 250 por hora.

Mientras eso ocurre y a la espera de que el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, comparezca este jueves en comisión en la cámara baja para informar sobre el sistema ferroviario, desde el grupo parlamentario popular andaluz, también han mostrado su preocupación por el tema y aseguran que el tren de alta velocidad se va convetir en el 'Bave', el tren «de baja velocidad».

Toni Martín, portavoz del grupo popular en Andalucía, ha asegurado que le parece «extraordinariamente inquietante y alarmante» que los maquinistas del tren de alta velocidad hayan tenido que pedirle al Gobierno de España que el AVE vaya más despacio ante la situación de riesgo que está provocando el deterioro evidente de las vías y de las infraestructuras ferroviarias en España.

«Estamos hablando de algo que pone en riesgo la vida de las personas que va dentro de los trenes, porque los maquinistas están diciendo literalmente que se están provocando vibraciones, que están haciendo que muchos de esos trenes vayan botando, que eso pueda generar ruptura de elementos e incidentes, y dentro de esos trenes lo que va son nada más y nada menos que la vida de miles de personas«, ha recordado Martín.

Gobierno lento

Para el parlamentario esto pasa porque «tenemos un gobierno totalmente inoperante, que lleva años sin invertir en infraestructuras ferroviarias lo que debiera» .

Y a ello se une que considera que el ministro Puente es «lamentable» y un ministro «de vía lenta» y que dedica su tiempo a «chorradas en las redes sociales» en vez de garantizar la seguridad y los derechos de las personas que van en los trenes, tanto de alta velocidad como en el resto que hay en España.

«Con Pedro Sánchez en el Gobierno y con Óscar Puente de Ministro, el tren de alta velocidad, el AVE, va a acabar siendo el tren de baja velocidad, el BAVE», asegura el portavoz del PP en referencia a las incidencias que se sufren habitualmente en estos trenes y los retrasos que hacen que los AVE lleguen a su hora cada vez con menos frecuencia.