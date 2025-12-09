Suscríbete a
ABC Premium

'El Trato Andaluz', la nueva campaña andaluza para promover un turismo responsable

La Junta de Andalucía apela a los ciudadanos a sumarse a un pacto por un turismo sostenible y respetuoso

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
&#039;El Trato Andaluz&#039;, la nueva campaña andaluza para promover un turismo responsable

S.A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha presentado 'El Trato Andaluz', una campaña pionera de sensibilización alrededor del turismo que establece «un contrato de convivencia entre el andaluz y el visitante» y que se enmarca en las iniciativas que se desarrollan ... para una gestión responsable, moderna y coordinada de la actividad turística en la comunidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app