'El Trato Andaluz', la nueva campaña andaluza para promover un turismo responsable

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha presentado 'El Trato Andaluz', una campaña pionera de sensibilización alrededor del turismo que establece «un contrato de convivencia entre el andaluz y el visitante» y que se enmarca en las iniciativas que se desarrollan ... para una gestión responsable, moderna y coordinada de la actividad turística en la comunidad.

Bernal, en un acto celebrado en Málaga, ha destacado que Andalucía «quiere ser un destino referente no solo en cifras, sino en enfrentar los retos con valentía y eficacia», constituyéndose así en «un ejemplo de cómo un territorio puede gestionar y recibir al mundo sin perder su esencia».

Así, para que los viajeros «nos visiten y se lleven la mejor lección de Andalucía», ha manifestado que la región «necesita a todos» los implicados en el desarrollo del destino, desde los profesionales del sector a los ciudadanos de la comunidad y al propio visitante «que nos elige y nos respeta».

Por ello ha pedido a los andaluces que se sumen a este pacto para construir «un turismo que refleje lo mejor de nuestra tierra y proyecte un futuro de oportunidades para todos; un compromiso de cuidado y respeto por Andalucía y un legado de hospitalidad y respeto».

Corresponsabilidad

El consejero ha valorado el desarrollo de la campaña realizada por la agencia PS21, que ha articulado la línea creativa alrededor de un trato que ofrece «una voz de corresponsabilidad y de reconocimiento que protege nuestra forma de vivir», según ha explicado.

La acción genera de este modo «un espacio de sensibilización en la defensa de un turismo responsable con una convivencia real y sincera» y ha insistido en que Andalucía es un destino líder «no solo por visitantes, impacto económico o empleo; sino por nuestra capacidad de cuidar, recibir y convivir».

Los objetivos de esta campaña enlazan con la visión de las iniciativas impulsadas desde la Consejería, como la futura Ley del Turismo Sostenible de Andalucía, el Compromiso Ético del Turismo o el Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local, entre otras medidas.

La acción de comunicación se construye como un ejercicio de sensibilidad, empatía y responsabilidad para repensar el turismo junto a los ciudadanos andaluces, afrontando este reto desde su identidad y con la hospitalidad como patrimonio y valor fundamental del destino.

Se sitúa así a anfitriones y turistas en un plano de respeto mutuo y responsabilidad compartida, bajo ocho puntos concretos que dan forma a 'El Trato Andaluz', un contrato simbólico en el que se pide al turismo 'que firme con el alma lo que Andalucía ofrece de corazón'.

Los materiales audiovisuales, rodados con ciudadanos en sus entornos reales de convivencia, están acompañados musicalmente por una versión del tema 'Tengo un trato' de la jerezana Mala Rodríguez, a través de una reinterpretación contemporánea que encaja con el espíritu actual y el arraigo andaluz de la campaña.

La acción se despliega en medios de comunicación y se incorporarán soportes novedosos para impactar en los viajeros en los lugares en los que desarrollan su estancia con el objetivo de reforzar su vinculación emocional y social, como comercios, restaurantes, alojamientos o medios de transporte.

El trabajo previo a la campaña, su desarrollo y objetivos están sustentados en un análisis de las opiniones ciudadanas realizado desde Turismo de Andalucía de forma anticipada a la puesta en marcha del proyecto, en el que se ha prestado atención al contexto social y su evolución en los últimos años.

Entre los datos de las fuentes de investigación utilizadas se detecta que el orgullo andaluz es uno de los mayores vínculos de la ciudadanía, permitiendo definir con precisión los ámbitos en los que actuar que constituyen la base de los ocho puntos identificados como parte fundamental de 'El Trato Andaluz'.