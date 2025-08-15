El transporte metropolitano de Andalucía bate su récord con 69 millones de viajeros

Tiempos de bonanza para la movilidad en bus. El transporte público metropolitano en Andalucía cerró el primer semestre de 2025 con el mejor balance de su historia: 68,86 millones de viajeros entre enero y junio, según los datos de los nueve consorcios que ... integran las áreas metropolitanas de las ocho capitales y la comarca del Campo de Gibraltar, a los que este periódico ha tenido acceso. El uso de la tarjeta del Consorcio creció un 16,51% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone 9,75 millones de desplazamientos más.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, valoró para ABC estas cifras positivas y atribuyó este incremento a «la recuperación de la confianza del usuario y a las medidas de incentivo, como las bonificaciones de la tarjeta verde y la tarjeta joven». «La apuesta del Gobierno autonómico es muy importante y está dando sus frutos», recalcó la política granadina en referencia a ese aumento de usuarios.

Hasta junio se mantuvo un descuento adicional del 50% en las tarifas (financiado en un 30% por el Gobierno central y un 20% por la Junta), que se sumó a la rebaja del 30% habitual. Desde julio, las ayudas contempladas en el Real Decreto Ley 1/2025 fijan un 50% de descuento para jóvenes, un 40% para usuarios de la tarjeta y gratuidad para menores de 15 años.

El número de tarjetas emitidas, por otro lado, supera ya los 3,8 millones, lo que significa un 16% más que en junio de 2024, con más de medio millón de nuevas altas en el último año. Su uso creció un 13,8% en los metros andaluces, un 22,3% en el Trambahía, un 31,9% en los autobuses urbanos y un 258% en los Cercanías, tras la integración tarifaria acordada con Renfe en Sevilla y Málaga, que ha sumado 812.000 viajes en tren.

Por modos de transporte, el autobús metropolitano superó los 27 millones de usuarios (+6,75%), mientras que metros y Trambahía sumaron 32 millones (+6,2%), de los que el 60% viajaron con alguna de las tarjetas del Consorcio. Las cancelaciones en autobuses urbanos con este soporte alcanzaron los 21,3 millones (+31,9%).

Inyección de 28 millones

El buen momento del transporte viene apoyado también en la importante inversión que se viene realizando por parte del Ejecutivo andaluz en busca de un refuerzo de estos servicios esenciales para los ciudadanos. Desde el Gobierno andaluz se anunció para el actual ejercicio una inversión cercana a los 28 millones de euros para la incorporación de nuevas tecnologías al transporte público que ayuden a ofrecer un servicio más eficaz y útil. La creación del centro de control y gestión de todo el transporte público, la incorporación del pago con tarjeta bancaria o teléfono móvil o la implantación de la tarjeta única de transporte de Andalucía forman parte de las medidas que se están impulsando desde la pasada primavera.

En Fomento se han marcado como «un principio básico» la modernización y digitalización del sistema de transporte público de Andalucía para ofrecer «una respuesta eficaz y acorde a las exigencias de la movilidad sostenible actual». Así lo recoge, de hecho, el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) y las bases de la Estrategia Andaluza de Movilidad y Transporte Sostenibles, ahora en redacción. En este sentido, la transformación digital «es una oportunidad para mejorar la movilidad y también para facilitar el acceso a la información a los usuarios, que pueden tomar decisiones razonadas con respecto a sus desplazamientos. De ahí que Fomento haya iniciado varias líneas de actuación con proyectos tecnológicos para de hacer de Andalucía «un referente en transporte».

Una de las iniciativas es la creación del Centro de Coordinación para la Gestión y Control del Transporte Público en Andalucía, con el que se debe disponer de información en tiempo real de todos los nodos de transportes para atender mejor el servicio, optimizar recursos y planificar las actuaciones para adaptar la oferta de transporte público a la demanda y alcanzar una movilidad más sostenible. Ya se está desarrollando el software y se está contratando el mobiliario y la infraestructura TIC para la sede de este centro, que se ubicará en la sede de la Consejería de Fomento en Sevilla. En esa línea, se van a instalar 498 paneles informativos en marquesinas-paradas de autobús y en estaciones e intercambiadores de transportes, que ofrecerán información en tiempo real de las líneas de autobuses a los usuarios. Se trabaja también en la implantación de nuevos sistemas de pago en el transporte público mediante tarjeta bancaria o teléfono móvil.