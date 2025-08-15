Suscríbete a
ABC Premium

El transporte metropolitano de Andalucía bate su récord con 69 millones de viajeros

El uso de la tarjeta del Consorcio de autobuses crece un 16,5% gracias a las bonificaciones y la integración del Cercanías, que dispara un 258% la demanda de trenes

La Junta recibe más del doble de solicitudes de la Tarjeta Joven de Transporte que en 2024

Viajeros bajando de varios autobuses en los andenes de la estación de Córdoba
Viajeros bajando de varios autobuses en los andenes de la estación de Córdoba Valerio Merino
Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tiempos de bonanza para la movilidad en bus. El transporte público metropolitano en Andalucía cerró el primer semestre de 2025 con el mejor balance de su historia: 68,86 millones de viajeros entre enero y junio, según los datos de los nueve consorcios que ... integran las áreas metropolitanas de las ocho capitales y la comarca del Campo de Gibraltar, a los que este periódico ha tenido acceso. El uso de la tarjeta del Consorcio creció un 16,51% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone 9,75 millones de desplazamientos más.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app