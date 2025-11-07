Toni Martín luce su tatuaje andaluz y recuerda con emoción a María Díaz Cañete: «No somos un grupo, somos un equipo»

Toni Martín, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, se ha labrado ya una fama y un nombre propio en el partido por su espontaneidad, por su manera llana y directa de comunicar, por su guasa que le ha hecho ... viralizar en varias ocasiones en redes sociales, por saltarse el guion y hasta pisar algunos charcos, como él mismo reconoce. Martín no ha querido leer datos ni cifras, sino reafirmar ese sentimiento de permanencia tan importante en la formación para robustecer las bases y aspirar a una mayoría social.

El sevillano lucía uno de sus tatuajes: la figura de Andalucía como un octaedro perfecto con las ocho piezas que encajan a la perfección. «Ocho caras iguales en importancia que le dan sentido a la figura». La metáfora de que el grupo popular «no es un grupo, es un equipo», y los 58 parlamentarios «son 58 piezas, iguales e importantes, que acaban siendo fundamentales en ese diamante».

La diferencia es que «un grupo pasa a ser un equipo cuando cada uno de sus integrantes esta tan seguro de su aportación que no tiene ningún problema en pasarse el día destacando habilidades, esfuerzo y trabajo del resto de integrantes en ese proyecto común«.

Martín ofrecía uno de los momentos más emotivos del XXVII Congreso Regional del PP al recordar a María Díaz Cañete. «Nuestra querida María, la chica de la sonrisa permanente, la que mejor representó a la Andalucía que quiere Juanma Moreno. La que trabaja, apuesta por el diálogo, la convivencia...», recitaba ante la ovación de toda la multitud. Alejaba la tristeza y «la recordamos con alegría, como era ella».

Críticas al Gobierno central

Toni Martín empezó explicando qué es el Parlamento de Andalucía. «Es el lugar en el que, desde que Moreno es presidente de la Comunidad, tenemos la sana costumbre de aprobar cada año los Presupuestos Generales. Donde además trabajamos, tramitamos y elaboramos otro tipo de leyes sin descanso (hay 16 proposiciones o proyectos de ley que se están tramitando para su aprobación). Las comparaciones son odiosas», reconocía.

«A esto se le llama respeto al Parlamento y es lo que falta en el Congreso de los Diputados y en el Senado por parte del Gobierno de España. Porque faltarle el respeto a estas cámaras de representación popular es hacérselo a los españoles y los andaluces».

El portavoz era duro con el presidente Pedro Sánchez, pues «no son buenos tiempos para la concordia». Por ello, «recomiendo el libro Manual de convivencia. Hay un capítulo dedicado a la terrible crispación que ha creado el presidente Pedro Sánchez. Intentamos que Andalucía escapara, pero es algo muy complicado».

«Toda la oposición de izquierdas, a la que se ha unido ese nuevo cuñado que le ha salido a la derecha, que es Vox; esa oposición sincronizada... Para ellos, no somos un adversario al que ganar, sino un enemigo al que hay que destruir. Así nos tratan. No imagináis lo difícil que es hablar en el parlamento mientras recibes gritos y descalificaciones constantes», se confesaba.

Y ahora viene «la embajadora del sanchismo en Andalucía (María Jesús Montero)». Pero Martín es optimista. «Ese macarrismo político desaparecerá. Lo haremos nosotros. Volverá la concordia de la mano de Núñez Feijóo y se mantendrá en Andalucía de la mano de Juanma Moreno».

Para el final optaba por restarse importancia ya que es el único portavoz en la historia de un PP en mayoría. «Mira que me meto en charcos aunque no llueva. Pero el que lo tuvo difícil fue José Antonio Nieto, que para aprobar una cosa tenía que ponerse de acuerdo con otro partido, y luego con un tercer partido. Y eso no era nada con lo difícil que lo tuvieron que defender durante 40 años este pabellón frente a las mayorías más sectarias. Carmen Crespo, Carlos Rojas, Esperanza Oña, Antonio Sanz, Gabino Puche, Manolo Atencia, Juan Diego López Bonillo y Antonio Hernández Mancha».