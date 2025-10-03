La tijerita del sectarismo

En las democracias hay un sistema de seguridad interno: la institucionalidad. Son las reglas más o menos tácitas y las buenas formas que ponen cierto orden al choque político y garantizan que la vida pública no sea un descalzaperros continuo. Y eso es importante. Por ... eso hay que reprochar a quienes actúan para socavar también esa institucionalidad. Y esta semana hemos tenido un ejemplo quizá anecdótico pero grosero. María Jesús Montero estuvo en Córdoba con Juanma Moreno, en una entrega de 113 viviendas con alquileres asequibles para mayores de 65 años.

Fíjese en esta foto que publicaba en sus redes el presidente de la Junta. Como ve, ahí está él y también la ministra de Hacienda, los dos, y algún otro cargo, posando con los mayores felices. Podían haberse tirado algunos trastos a la cabeza, pero ahí están ambos, tras protagonizar el acto, porque lo valiente no quita lo cortés.

Ahora fíjese en esta otra foto. Es la que publica María Jesús Montero. Como se ve en la parte derecha de la imagen, ella corta a Juanma Moreno para que no salga en la foto. Un detalle por supuesto menor, sí, pero de una zafiedad innecesaria, tan innecesaria como significativa.

Lo de meterle la tijera a las fotos para borrar a alguien fue práctica habitual del estalinismo. Servía para anular a quien caía en desgracia. Las democracias, por razones obvias, no niegan la existencia del rival. Unos y otros se pueden atacar duramente, con la falta de presupuestos, la calidad sanitaria, las pulseras antimaltrato, la corrupción… pero no negarse. Para eso, precisamente para eso, está el decoro institucional. Salvo para quien no respeta ni esos mínimos.