Videoblog Teodoro león gross

La tijerita del sectarismo

el mirador

Lo de meterle la tijera a las fotos para borrar a alguien fue práctica habitual del estalinismo. Servía para anular a quien caía en desgracia. Las democracias, por razones obvias, no niegan la existencia del rival

Teodoro León Gross

En las democracias hay un sistema de seguridad interno: la institucionalidad. Son las reglas más o menos tácitas y las buenas formas que ponen cierto orden al choque político y garantizan que la vida pública no sea un descalzaperros continuo. Y eso es importante. Por ... eso hay que reprochar a quienes actúan para socavar también esa institucionalidad. Y esta semana hemos tenido un ejemplo quizá anecdótico pero grosero. María Jesús Montero estuvo en Córdoba con Juanma Moreno, en una entrega de 113 viviendas con alquileres asequibles para mayores de 65 años.

