El tiempo no da tregua en Andalucía: estas son las ciudades que tendrán lluvia desde mañana

Una mujer camina con paraguas durante una tarde de verano con lluvias en Almería

Tras el fin de la ola de calor, la cual ha durado aproximadamente dos semanas, llega una esperada tregua a Andalucía y a gran parte del país. Y es que los valores en los termómetros pueden llegar a bajar entre seis y ocho grados, en función de la provincia, durante los próximos días, dejando así una sensación térmica mucho más llevadera.

Una vez transcurrido el lunes, que fue generalmente el último día de la ola de calor, el alivio térmico no tardó en notarse en tierras andaluzas. Se pudo apreciar durante la tarde del martes, con un calor mucho menos sofocante, así como durante la noche, que fue más fresca. Es más, no solo se asiste a una bajada de las temperaturas, sino que se registrarán valores por debajo de lo normal a estas alturas del año. Además, incluso, podrían darse lluvias en Andalucía.

Estas son las zonas donde lloverá en Andalucía esta semana

Eso sí, las lluvias mencionadas ni mucho menos afectarán a todas las provincias andaluzas. Y es que, observando las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones entrarán en Andalucía por el este a partir del jueves, a primera hora de la tarde. Estos primeros chubascos se darían tan solo en Almería, aunque no afectarían a la totalidad de la provincia, sino que se concentrarían en el entorno de municipios como Oria, Albox, Huércal-Overa y Pulpí.

Previsión meteorológica de la Aemet para este jueves en Andalucía Aemet

Más adelante, durante la tarde del viernes, llegarían nuevas nubes que dejarían otra vez precipitaciones en tierras almerienses; en esta ocasión, extendiéndose algo más al oeste, hasta localidades como Serón, Sorbas, Níjar, Tabernas, Gérgal, Abla y Láujar de Andarax. Con el paso de las horas, incluso, estas lluvias llegarían hasta el este de Granada, al entorno del municipio de Trevélez. Asimismo, en las primeras horas de la tarde del sábado, los pronósticos de chubascos se repetirían en esas mismas zonas.

Un último aviso por altas temperaturas en Andalucía

Cabe precisar que, aún este miércoles, quedan zonas en Andalucía donde la Aemet mantiene activos avisos por altas temperaturas. En concreto, se trata de la zona de la Costa del Sol y del Guadalhorce, en la provincia de Málaga. Y es que el organismo activa la alerta amarilla desde las 13.00 hasta las 20:59 horas, avisando de temperatura máxima de 36 grados y vientos terrales.

Avisos meteorológicos de la Aemet para este miércoles Aemet

Más temas:

Lluvia

Tiempo

Informaciones

Andalucía