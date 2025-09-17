El tiempo de espera para la primera consulta con el especialista se reduce 23 días desde enero

La Junta de Andalucía ha realizado un balance del efecto del plan de garantía sanitaria desde que arrancara este año 2025. El Gobierno regional destaca la reducción en los tiempos de espera en los diferentes apartados tras haber elevado la inversión e implementado una ... nueva gestión más eficiente.

Después de poner en marcha el plan de consultas externas, el tiempo de espera para ser atendido en una primera consulta se ha reducido una media de 23 días desde enero. De 150 días se ha pasado a 127, como recoge una información a la que ha tenido acceso este medio de comunicación.

Se suma a las distintas informaciones que ha ido recopilando la Consejería de Salud, que reconoce las dificultades existentes si bien funcionan las fórmulas que se vienen aplicando en estos últimos meses. La lista de pacientes que esperan ser operados fuera del plazo garantizado se ha reducido casi un 60% (57%) y hay un 60% menos de personas que esperan ser operadas fuera de plazo.

Se ha pasado de 53.000 pacientes esperando a ser operados fuera de plazo a casi 23.000, por lo que son 30.000 personas menos esperando ser operadas fuera del plazo garantizado, tal y como se puede extraer de estos informes.

La Junta reseña que el tiempo medio de espera ha disminuido casi un mes y medio (42 días). De los 150 días de espera en diciembre de 2023 a los 108 días de media actuales.

Los sanitarios andaluces realizan una media de 1.239 operaciones diarias y se han intervenido 223.074 personas, un 3% mas que un año antes. Los pacientes en lista de espera quirúrgica descienden un 14,26% (20.319 personas).

La crítica del PSOE

Unas cifras que han molestado al Partido Socialista. Este martes, Mario Jiménez ha denunciado que Moreno Bonilla ya «ha empezado la campaña electoral» y que lo ha hecho con las listas de espera, cuyos últimos datos presentados son «una inmensa mentira, un gran embuste y una grandísima falsedad», así como un «inmenso pozo de opacidad y manipulación». «Tiene prisa Moreno Bonilla por empezar a inundar la opinión pública de consignas electorales que no se cree nadie», subraya.

Jiménez ha asegurado que los datos hechos públicos sobre las listas de espera sanitarias arrojan «serias sospechas de manipulación». «Nos alertan desde dentro que son mentira», destaca el parlamentario socialista, para quien «se están utilizando todo tipo de trampas a la hora de manejar los datos para intentar proyectar lo que no está pasando».

A su juicio, las listas de espera del SAS «sólo bajan en los argumentarios del PP» porque la realidad es, ha asegurado, que «después de haber cebado sin descanso con más de 3.700 millones de euros a la sanidad privada, las listas no bajan de los dos millones de andaluces». «Dónde está el dinero, en qué se lo están gastando, quién se lo está llevando calentito», se pregunta el portavoz socialista de Presidencia.

Mario Jiménez asegura que desde el PSOE-A no se descarta ningún mecanismo para conocer «la verdad» sobre las listas de espera, de las que ha dicho que son «un gran fraude en su gestión». «Queremos que se investigue lo que está pasando ahí, porque nos tememos que se trata de las dos variables de la misma ecuación, gestión fraudulenta del dinero económico y gestión opaca de las listas de espera».