El tiempo de espera para la primera consulta con el especialista se reduce 23 días desde enero

La Junta de Andalucía asegura que con su plan de garantía sanitaria se han acortado los plazos sensiblemente tanto para las atenciones como las consultas

El PSOE acusa a los populares de «haber empezado la campaña electoral»

José María Aguilera

La Junta de Andalucía ha realizado un balance del efecto del plan de garantía sanitaria desde que arrancara este año 2025. El Gobierno regional destaca la reducción en los tiempos de espera en los diferentes apartados tras haber elevado la inversión e implementado una ... nueva gestión más eficiente.

