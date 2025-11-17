Suscríbete a
El tiempo en Andalucía esta semana: bajada generalizada de temperaturas tras el paso de la borrasca Claudia

Tras un inicio de semana aún marcado por chubascos en el litoral atlántico, Andalucía vivirá días más estables pero con un descenso notable de las mínimas y un ambiente claramente más frío

Las temperaturas bajarán en Andalucía esta semana
Las temperaturas bajarán en Andalucía esta semana valerio merino
Álvaro Gayán Queralt

Álvaro Gayán Queralt

Andalucía encara una semana de transición tras los abundantes aguaceros que la borrasca Claudia dejó en numerosas provincias durante las últimas jornadas. La situación meteorológica tenderá a estabilizarse progresivamente, pero lo hará acompañada de un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente de las mínimas, ... que marcarán el ambiente plenamente otoñal en toda la comunidad.

