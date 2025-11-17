El tiempo en Andalucía esta semana: bajada generalizada de temperaturas tras el paso de la borrasca Claudia

Andalucía encara una semana de transición tras los abundantes aguaceros que la borrasca Claudia dejó en numerosas provincias durante las últimas jornadas. La situación meteorológica tenderá a estabilizarse progresivamente, pero lo hará acompañada de un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente de las mínimas, ... que marcarán el ambiente plenamente otoñal en toda la comunidad.

Este lunes continuará la inestabilidad, sobre todo en el litoral atlántico y el Estrecho, donde se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes, acompañados en ocasiones de tormentas. Sevilla, Córdoba y Cádiz permanecen en alerta amarilla por lluvias. Las temperaturas experimentan ya un descenso, con máximas contenidas y un ambiente más fresco debido a los cielos muy nubosos y los vientos del oeste, que soplarán con intervalos fuertes en las zonas costeras atlánticas durante la primera mitad del día.

La jornada del martes traerá un cambio evidente: cielos poco nubosos o despejados en prácticamente toda Andalucía. Aun así, las mínimas seguirán bajando, lo que dejará amaneceres fríos en el interior. Las máximas subirán ligeramente en casi toda la región —especialmente en el Valle del Guadalquivir y el litoral atlántico—, mientras que en el extremo oriental se mantendrán sin cambios. Los vientos serán flojos y variables, con predominio del norte en las horas centrales.

El miércoles continuará la estabilidad, con cielos poco nubosos que solo se verán afectados por bandas de nubes altas a lo largo del día. Las temperaturas podrán bajar ligeramente, tanto en máximas como en mínimas, aunque sin cambios bruscos. El viento será flojo, salvo en el litoral mediterráneo, donde el poniente podrá soplar con moderación desde la tarde.

Durante el jueves la mitad occidental seguirá con cielos despejados, pero en el resto de Andalucía regresarán los intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles o moderadas, sobre todo a partir de la segunda mitad del día. Será una jornada marcada por un nuevo descenso térmico, especialmente significativo en las temperaturas mínimas, que se registrarán al final del día. Los vientos soplarán de componente norte, con intervalos fuertes en zonas costeras.

Fin de semana: evolución aún incierta

Por el momento no existen datos oficiales cerrados para el fin de semana, aunque la Aemet irá afinando el pronóstico conforme avance la semana. La tendencia general apunta a una atmósfera más estable pero con temperaturas frías, sobre todo durante las madrugadas.