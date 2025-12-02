El tiempo en Andalucía para el puente de diciembre: cielos cubiertos y lluvias en varias zonas de la región

Se aproxima el esperado puente de diciembre, en el que el Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada, que este 2025 coincide con el primer fin de semana del mes, propicia varios días festivos que invitan a desconectar, hacer planes y ... programar alguna que otra escapada. Por eso, estar al tanto del tiempo puede ser esencial para organizar el ocio, y lo primero que hay que saber es que el puente coincidirá con jornadas de lluvia y frío en algunas zonas de Andalucía.

Tal y como ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología, desde este martes se aguardan precipitaciones en la zona occidental de la comunidad autónoma, que irán prologándose durante el miércoles y, en menor medida, el jueves por el este. Eso sí, estas lluvias irán tendiendo a remitir a partir del viernes, aunque podrían darse aún algunos chubascos débiles durante el fin de semana, metidos ya en el puente.

Asimismo, destaca un descenso térmico para los días previos al puente, debido a la llegada de un frente frío que entra por el oeste peninsular. Sin embargo, los termómetros irían remontando en la segunda mitad de la semana.

Frío y lluvia antes del puente de diciembre en Andalucía

Como ya se ha mencionado, este martes llega un frente desde el oeste que dejaría lluvia escasa, con probabilidad de tormentas, en todas las provincias andaluzas, excepto Almería. Además, la Aemet ha activado la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en las costas granadina y almeriense, con viento del oeste de 50 a 60 km/h y con olas de dos a tres metros.

Esta semana se esperan precipitaciones en distintas zonas de Andalucía desde el martes, tendiendo a remitir a partir del viernes. Bajada térmica el martes y miércoles para ir subiendo en la segunda mitad de la semana. pic.twitter.com/lp74FVoLCi — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) December 1, 2025

El frente llegado desde el Atlántico dejará igualmente lluvias intermitentes durante la semana, a medida que va avanzando hacia el este. Las provincias de Huelva y Sevilla serían donde menos afectarían las precipitaciones antes del puente de diciembre. En el resto, cielos nubosos, o muy cubiertos en la zona más oriental, y lluvias débiles. En lo que respecta a las temperaturas, se notará un ambiente más fresco en las localidades de interior, mientras que en la Costa de la Luz y en la Costa Tropical las mínimas podrían rondar los 10 grados.

Se disipan las lluvias en Andalucía para el puente

De cara al puente de diciembre, aunque aún deben sucederse los días para obtener unas predicciones más exactas, desde la Aemet se estima que predominará la nubosidad toda Andalucía. Las provincias con más probabilidad de lluvias serían Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén; esta última, además, con posibilidad de tormentas.

Asimismo, en lo que respecta a las temperaturas, el fin de semana podría haber un ligero repunte de las mínimas tras el descenso térmico experimentado días atrás.