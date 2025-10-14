Suscríbete a
ABC Premium

meteorología

El tiempo en Andalucía: «incertidumbre al final de la semana»

La Agencia Estatal ha apuntado que va a haber «temperaturas sin grandes cambios y en general por encima de los valores normales»

De la borrasca Gabrielle al Veranillo de San Miguel: las lluvias dejan Sevilla y vuelven los 30 grados esta semana

Las temperaturas siguen siendo altas en Andalucía
Las temperaturas siguen siendo altas en Andalucía juan flores

S. I.

Sigue el buen tiempo en la mayor parte de Andalucía y no se vislumbran lluvias en la comunidad autónoma aunque la Agencia Estatal de Meteorología ha señalado en sus redes sociales que «en la mayoría de días de esta semana que hemos comenzado no se ... esperan precipitaciones en muchas áreas de Andalucía, con la incertidumbre del final de la misma. La temperaturas no tendrán grandes cambios y en general, por encima de los valores normales».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app