El tiempo en Andalucía: «incertidumbre al final de la semana»

Sigue el buen tiempo en la mayor parte de Andalucía y no se vislumbran lluvias en la comunidad autónoma aunque la Agencia Estatal de Meteorología ha señalado en sus redes sociales que «en la mayoría de días de esta semana que hemos comenzado no se ... esperan precipitaciones en muchas áreas de Andalucía, con la incertidumbre del final de la misma. La temperaturas no tendrán grandes cambios y en general, por encima de los valores normales».

Asimismo, se ha comentado por parte del ente que «las máximas en Andalucía estuvieron significativamente por encima de lo normal a mitad de octubre. Algunas estaciones registraron valores máximos superiores a 30 grados». Años atrás, los días en torno a la festividad de la Virgen del Pilar y la Hispanidad, había borrascas y lluvias unos días después del conocido como 'veranillo de San Miguel'.

Con respecto a este martes, se ha apuntado que «en general, será estable en Andalucía, con levante en superficie. El embolsamiento frío en altura se sitúa centrado en el noreste peninsular. Las temperaturas no tendrán grandes cambios y la nubosidad será muy baja en áreas de Huelva y el Estrecho de Gibraltar.

Esta situación contrasta con la dana que ha afectado al sur de Cataluña donde se han anegado varias localidades y las precipitaciones han provocado numerosos desperfectos en viviendas y trabajos. Sin embargo, en la comunidad autónoma andaluza continuará la estabilidad al menos unos días más cuando ya se haya superado el ecuador del mes de octubre.

Al final de la semana y tal y como se ha comentado anteriormente, sí podría haber cambios con riesgo de precipitación de en torno a un 30 por ciento, tal y como refleja la web de la Agencia Estatal de Meteorología en sus continuas actualizaciones.