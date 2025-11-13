El tiempo en Andalucía: aviso naranja este jueves en Huelva y amarillo en Sevilla, Cádiz y Córdoba por lluvias

Andalucía vuelve a estar bajo la influencia de intensas lluvias, con avisos de nivel naranja y amarillo activos para este jueves en gran parte de la comunidad autónoma, en la que sólo Jaén y Málaga no se encuentran bajo alerta. El aviso naranja por ... lluvias se encuentra en el litoral onubense, el Andévalo y el Condado, a partir de las 12:00 horas y hasta la medianoche del día 14, mientras que se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, la Aemet mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Huelva, en Sevilla, Cádiz y Córdoba. Además, se activa el aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, y por fenómenos costeros en el Estrecho y en el Litoral de Cádiz y en el de Huelva, en la Costa de Granada y en Poniente y Almería capital.

En concreto, en Aracena se esperan hasta 70 litros por metro cuadrado en doce horas, mientras que en el litoral onubense y la comarca de Andévalo y Condado se prevén hasta 40 litros por metro cuadrado acumulados en el mismo periodo. En Sevilla, la Sierra Norte podría registrar hasta 70 mm en doce horas y la Campiña sevillana hasta 40 mm.

El viento también azotará este jueves con aviso de riesgo vigente por rachas máximas muy fuertes de componente sur de hasta 70 kilómetros por hora en Huelva, afectando al litoral, Aracena y la comarca de Andévalo y Condado; en Sevilla, en la Sierra Norte y la Campiña; en la Sierra y Pedroches, en Córdoba. También estará afectado el litoral gaditano.

Lluvias «localmente fuertes»

Para la jornada de este jueves, la Aemet ha concretado que se esperan cielos nubosos a cubiertos en la mitad occidental, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde en el tercio occidental donde se espera que sean «localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormentas». En el resto, se presentarán cielos con intervalos de nubes medias y altas, en aumento a nubosos al final del día.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se encuentran sin cambios o en ascenso y las máximas en descenso en la vertiente atlántica y sin cambios en la mediterránea. Por su parte, los vientos serán de componente sur y moderados en el tercio occidental, con «intervalos fuertes en el litoral atlántico», de levante moderados en el litoral mediterráneo oriental y variables flojos a moderados en el resto, con «rachas muy fuertes» en el tercio occidental.