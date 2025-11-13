Suscríbete a
El tiempo en Andalucía: aviso naranja este jueves en Huelva y amarillo en Sevilla, Cádiz y Córdoba por lluvias

En Aracena, se esperan hasta 70 litros por metro cuadrado en doce horas, mientras que en el litoral, el Andévalo y el Condado se prevén hasta 40 litros por metro cuadrado acumulados en el mismo periodo

La borrasca Claudia llega a Sevilla: la Aemet activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas este jueves

El entorno de la Alameda angeado de agua tras las lluvias torrenciales registradas en el 29 de octubre en Sevilla
El entorno de la Alameda angeado de agua tras las lluvias torrenciales registradas en el 29 de octubre en Sevilla maría josé lópez - ep

M. L.

Andalucía vuelve a estar bajo la influencia de intensas lluvias, con avisos de nivel naranja y amarillo activos para este jueves en gran parte de la comunidad autónoma, en la que sólo Jaén y Málaga no se encuentran bajo alerta. El aviso naranja por ... lluvias se encuentra en el litoral onubense, el Andévalo y el Condado, a partir de las 12:00 horas y hasta la medianoche del día 14, mientras que se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

