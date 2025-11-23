Suscríbete a
ojo de halcón

Juanma Moreno, bajo el fuego, va a la batalla

Dos agujeros negros que el propio presidente andaluz asume que todo esto le renta a Vox, pero también puede tener efecto movilizador en una izquierda hundida en los sondeos

Imagen de archivo de María Jesús Montero
Imagen de archivo de María Jesús Montero jaime garcía
Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

El martes, bajo el plomo del escándalo de las mascarillas en la Diputación de Almería, se le puso fecha al principal pleno político del año: el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Será esta misma semana, sin diferirlo más hacia la Navidad, para responder ... al jaque en el tablero de la batalla preelectoral con Almería y los cribados. En una reunión celebrada en San Telmo, Juanma Moreno fue claro: cuanto antes, a dar la cara. El debate es una invitación a medirse no en las redes sociales, con tuits 'fake', 'clips' manipulados y retórica sucia. Eso sí, la oposición llega con esos dos frentes en los que ha roto las resistencias hasta ahora sólidas del Gobierno andaluz: el fallo importante en el protocolo de los cribados en el Hospital Virgen del Rocío y el escándalo por las supuestas comisiones en la administración provincial almeriense con una gran onda expansiva. Estas cosas no salen gratis. Y ni la presunción de inocencia en Almería ni la actuación cada vez más entredicho de Amama atenúan su impacto. Claro que el Gobierno andaluz puede exhibir sus respuestas rápidas y contundentes, pero ese es otro plano de la realidad. Se trata de dos agujeros negros y el propio presidente andaluz asume que todo esto le renta a Vox, pero también puede tener efecto movilizador en una izquierda hundida en los sondeos. Por eso Juanma Moreno responde con el debate político del año.

