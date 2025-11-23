El martes, bajo el plomo del escándalo de las mascarillas en la Diputación de Almería, se le puso fecha al principal pleno político del año: el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Será esta misma semana, sin diferirlo más hacia la Navidad, para responder ... al jaque en el tablero de la batalla preelectoral con Almería y los cribados. En una reunión celebrada en San Telmo, Juanma Moreno fue claro: cuanto antes, a dar la cara. El debate es una invitación a medirse no en las redes sociales, con tuits 'fake', 'clips' manipulados y retórica sucia. Eso sí, la oposición llega con esos dos frentes en los que ha roto las resistencias hasta ahora sólidas del Gobierno andaluz: el fallo importante en el protocolo de los cribados en el Hospital Virgen del Rocío y el escándalo por las supuestas comisiones en la administración provincial almeriense con una gran onda expansiva. Estas cosas no salen gratis. Y ni la presunción de inocencia en Almería ni la actuación cada vez más entredicho de Amama atenúan su impacto. Claro que el Gobierno andaluz puede exhibir sus respuestas rápidas y contundentes, pero ese es otro plano de la realidad. Se trata de dos agujeros negros y el propio presidente andaluz asume que todo esto le renta a Vox, pero también puede tener efecto movilizador en una izquierda hundida en los sondeos. Por eso Juanma Moreno responde con el debate político del año.

Es el momento, para el presidente andaluz, de recuperar la iniciativa. Después de estar a merced en esos dos frentes de la batalla preelectoral durante semanas, sin duda es lo que tratará de hacer. Parece probable que haga anuncios, pero la clave estará en el intercambio de golpes con-fun-da-men-to, no como la milonga de la privatización de la sanidad. Ahí estarán los cribados y Almería, y también el agravio para Andalucía en la financiación. De momento, en la antesala, hay algo seguro: Juanma Moreno se anota el punto de no fallar a esta cita mientras Sánchez sólo ha convocado un Debate sobre el Estado de la Nación en siete años.

Financiación

La rival de Juanma Moreno no estará allí, pero María Jesús Montero tendrá mucho protagonismo. Su incapacidad para proponer en siete años un modelo de financiación ha pesado durante toda la legislatura. Y eso no va a cambiar con el anuncio de un nuevo modelo que ahora prepara para darlo a conocer en la precampaña, en torno al 28F. Si no ha sido capaz de aprobar siquiera unos presupuestos en tres años, lo del modelo de financiación es más falso que el taconeo de una serpiente. En Hacienda, con seguridad, no preparan un nuevo modelo sino un nuevo relato, una operación de propaganda porque Marisú Montero sabe que no puede competir en Andalucía sin haber movido ficha. De ahí que vaya a montar el simulacro. Y sólo tiene dos requisitos: satisfacer a Cataluña, para no complicarse, y 'vender la moto' con algún cebo que ponga en aprietos a Juanma Moreno. Esto es poco probable. Pero sus propagandistas ya harán ruido, como con la quita de la deuda, donde lograron vender el camelo de que 'Andalucía es la comunidad más beneficiada', con el dato bruto, mientras los expertos demostraban que era una fórmula a la medida de los intereses de Cataluña. Una vez más.

Derivada Montero

Es posible que la candidata ausente del debate aún tenga más protagonismo. En el fuego cruzado de la corrupción, no se puede eludir a la lugarteniente de Sánchez, su número dos en el Gobierno y en el partido, de modo que la confrontación parlamentaria tendrá mucho de 'y tú más' entre Almería y las tramas socialistas. No es lo deseable pero al PSOE, incluso también a Por Andalucía, es fácil –y por tanto tentador– cuestionarles su autoridad moral para pedir cuentas por la corrupción. Esta misma semana se conocía que la investigación de las finanzas del PSOE por blanqueo contará con los pagos de Cerdán en la última campaña andaluza, algo que ya apunta, como decía Juanma Moreno, a la financiación ilegal.

Pero Montero tiene una derivada añadida en la condena del fiscal general del Estado, que algunos han preferido olvidar: ella dijo en el Senado, sobre Ayuso, «como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y con las comisiones de las mascarillas», pero Montero dijo esto sobre las 17.30 y eso no se publicó en los medios hasta después de las 21.30. Ella lo sabía horas antes y eso contribuyó a la sombra de una operación orquestada que ahora, tras la condena, ha llevado al PSOE a perder gravemente los papeles cuestionando al Tribunal Supremo. El mensaje de 'golpe de Estado judicial' ha proliferado. Una socialista andaluza, Lina Gálvez, hablaba de «enfrentamiento civil». La irresponsabilidad es alarmante, mientras siguen vendiendo que es una condena por pelear contra un bulo, sin duda confiando en la indigencia mental de su clientela, para obviar lo evidente: el bulo existía, y es censurable, pero no se puede actuar delictivamente contra los bulos, y menos la Fiscalía General del Estado. Y esto es lo que se juzgaba, no el bulo.

Otro: Maíllo

La elección de Maíllo podía verse como una buena noticia, por la oportunidad de rebajar el populismo letal de la izquierda para recuperar esa narrativa moral coherente que caracterizaba a IU con Julio Anguita, aunque sus soluciones resultaran trasnochadas. Pero cualquier buena expectativa sólo duró unas horas. Ya ha calificado la condena del fiscal general como «nueva fórmula de golpe de Estado», desbarrando aparatosamente. Y se ha apuntado a las cantinelas facilonas del desmantelamiento de lo público. Siguen mostrándose incapaces de debatir sobre la gestión de la Junta, y se aferran a los eslóganes y mantras: lo Público es la izquierda o no es. Pero esto también se escenificará en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.