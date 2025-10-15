Los taxistas temen que las VTC tumben en la justicia las restricciones de la Junta

El taxi es, a priori, el vencedor parcial de esta nueva batalla con las VTC. La Junta de Andalucía ha decidido frenar la concesión de licencias a los Vehículos de Transporte con Conductor al detectar un crecimiento descontrolado debido a la proliferación de ... los vehículos eléctricos, con los que se cumplían los requisitos para obtener el permiso.

El Gobierno andaluz hizo un paréntesis en junio para estudiar el momento actual y el informe de movilidad coincide en numerosos puntos con el que manejaban en Élite Taxi. El aumento de la flota de estas plataformas (Uber, Cabify, etc.) perjudica a la convivencia con el servicio público del taxi, pues «la demanda está cubierta».

Además, genera un problema «de salud pública y medioambiental» ya que «recorren casi el doble de kilómetros y ocupan un 35% más de tiempo en la vía debido a las restricciones de acceso, lo que agrava la congestión y reduce la velocidad media del tráfico», según el estudio mencionado.

Pero, aún así, la satisfacción no es completa. Ni mucho menos. Existe desconfianza. El pasado jueves, Rafael Baena (Élite Taxi) y representantes del sector se reunieron con la consejera de Fomento, Rocío Díaz, el viceconsejero, Mario Muñoz Atanet, y el director general de Movilidad y Transporte, José Miguel Casasola. Compartieron diagnóstico, pero a la receta le falta algún ingrediente más para que no pueda ser desmontada «por los bufetes de abogados de estas grandes plataformas», apunta Baena.

«Además del perjuicio medioambiental, suman la necesidad de una acertada gestión del tráfico y velar por los servicios públicos, como ya reconoce el Decreto Ley de 2023 y el Tribunal Europeo», destaca.

«Pero no incluyen que el taxi sea considerado Servicio de Interés Económico General (SIEG)«, lamenta el portavoz. Sin este reconocimiento legal, el taxi puede quedar desprotegido ante la liberalización del mercado. «Europa hace un llamamiento a los estados para que fijen esa consideración y así se pueda blindar. Pero no lo han hecho y tememos que la Junta no sea capaz de darle a su última decisión un peso normativo. No sé cómo lo van a defender».

«Llevamos desde septiembre de 2022 con un reglamento hueco», denuncia. Aún así, «me esperaba algo más negativo». Porque la decisión de la Junta de cerrar el grifo a las plataformas contrasta con las acusaciones vertidas hace cuatro meses en el Parlamento, cuando se procedió a la primera paralización a la espera del informe. La oposición aseguró que era una estrategia para liberalizar el sector, y ha ocurrido todo lo contrario.