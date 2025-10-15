Suscríbete a
Los taxistas temen que las VTC tumben en la justicia las restricciones de la Junta

Rafael Baena (Élite Taxi) acoge con satisfacción la maniobra de la Consejería a la espera de ver cómo se materializa legalmente

Las VTC cifran en 20 millones el impacto negativo por el frenazo de la Junta: «Nos dejan en la cuneta»

Andalucía cierra el grifo a las nuevas licencias de VTC por «razones imperiosas de interés general»

José María Aguilera

El taxi es, a priori, el vencedor parcial de esta nueva batalla con las VTC. La Junta de Andalucía ha decidido frenar la concesión de licencias a los Vehículos de Transporte con Conductor al detectar un crecimiento descontrolado debido a la proliferación de ... los vehículos eléctricos, con los que se cumplían los requisitos para obtener el permiso.

