Suspendido el AVE entre Madrid y Andalucía por un incendio cercano a las vías en Toledo

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido suspendido a consecuencia de un incendio en una fábrica cercana a las vías en la provincia de Toledo, según informó Renfe pasadas las 19.00 horas. En concreto, la suspensión del servicio ferroviario afecta al tramo comprendido entre Yeles y La Sagra, dado que la presencia de humo dificulta mucho la visibilidad.

El servicio 112 de Castilla-La Mancha informó esta tarde de que el incendio se ha originado «en una nave de reciclaje de plásticos» que está ubicada en el polígono industrial del municipio de Yeles. Por este percance, y a petición de los propios servicios de bomberos, Renfe ha suspendido la circulación ferroviaria y mantiene estacionados hasta cuatro trenes AVE. En lo que Andalucía se refiere, esta decisión afecta a un único tren, el AVE Sevilla-Barcelona que salió de Santa Justa a las 16.36 horas y debería llegar a la Ciudad Condal a las 22.33, que permanece detenido en la estación de Malagón, en Ciudad Real.

Este hecho se suma a que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia permanece interrumpido también todo este martes ante el peligro que siguen representando los incendios que continúan activos en la provincia de Ourense. Según informó Adif a través de un mensaje en sus redes sociales, «la situación de los incendios en Ourense imposibilita que este martes se recupere el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia».

Por ello, explicó que, ante la evolución del fuego, y para facilitar la planificación de los usuarios, se mantiene suspendido el servicio durante todo el día. Por su parte, Renfe recordó que los pasajeros tienen derecho a la devolución íntegra del billete que hubieran adquirido.

El servicio de alta velocidad ya se suspendió por primera vez ante los incendios el pasado martes y se recuperó en algunos momentos del miércoles y el jueves, aunque desde entonces, y durante todo el puente del 15 de agosto, la gravedad de los fuegos ha impedido que se pueda reestablecer con seguridad.