Susana Díaz, sobre el pucherazo en las primarias del PSOE: «Viví un calvario»

La expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE andaluz Susana Díaz ha relatado este martes el «calvario» que vivió durante el proceso de las primarias de 2021, en el que llegó a denunciar un amaño orquestado desde Ferraz para derribarla, tal y como ha publicado ABC. En el programa 'Espejo Público' de Antena 3, Susana Griso le ha preguntado por la información adelantada en exclusiva por este periódico y ha explicado las razones por las que no quiso continuar con la denuncia contra la dirección nacional de su partido: «Una vez que pasaron las primarias, yo ya no quería hacer daño al partido y le pedí a la gente nuestra que retirara la denuncia».

Visiblemente afectada, Díaz intentó rehuir de las preguntas de la presentadora y los contertulios, señalando que no quería «revivir aquello». Pese a todo, sí contó cómo se sintió al descubrir la campaña organizada por José Luis Ábalos y Santos Cerdán: «Lo que pasó lo sabe todo el mundo. Para mí fue un calvario y todavía hay compañeros pasándolo muy mal. Hay gente que no se ha repuesto por estar en una posición política. Y entre lo que nos está cayendo en toda España, el sufrimiento cada día, lo que los militantes están pasando en las agrupaciones viendo todos los escándalos, no me sale hacerles más daño».

De esta forma, recuerda que presentaron una denuncia porque estas afiliaciones masivas tuvieron lugar en «un montón de pueblos», cifrándolo en «unos 800 o 900» militantes incorporados de forma irregular.

«Periquito el de los palotes»

Susana Díaz, por otro lado, no quiso valorar el audio publicado por ABC en el que una fontanera del partido, María Iglesias, explica que la única intención de su plataforma Izquierda Socialista era derribar a la expresidenta, fuera quien fuera el candidato de Pedro Sánchez, llegando incluso a decir que hubieran votado «a Periquito el de los palotes». Díaz recuerda la etapa «complicada» que vivió el PSOE andaluz en tiempos de Juan Espadas y, sobre las palabras de Iglesias, señaló: «Entiendo todo pero no quiero revivirlo en el plano personal. En lo humano acabé muy mal y he visto a gente muy mal. Me ha costado muchos años serenarme, y a gente a mi alrededor».

Preguntada por lo que sintió al ver la portada de ABC del pasado sábado, en la que se hacía público el amaño de las primarias de 2021, la ex lideresa socialista dijo haberse sentido «muy mal», admitiendo igualmente que el propio Ábalos le hizo saber que fue a Andalucía en las vísperas de aquellas votaciones para derrocarla. «Nos fuimos a un juzgado por algo. Para mí han pasado los cuatro años, pero para otros compañeros no», continuó visiblemente afectada.

Por último, valoró el porqué de su actuación una vez perdidas las primarias. «Yo sé como me comporté: como una demócrata y una socialista. Y quien no se ha comportado así en su conciencia lo lleva. Y estos dirigentes (en relación a Ábalos y a Cerdán) que no están en mi partido».