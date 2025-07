Susana Díaz cree a Pedro Sánchez, pero ataca a Ábalos y Cerdán: « Han demostrado que son presuntos golfos y sinvergüenzas»

Susana Díaz vuelve a estar de actualidad en las últimas horas debido a otro caso de corrupción en el PSOE. Según desveló ABC de Sevilla, en las primarias andaluzas de 2021 hubo un pucherazoorquestado por José Luis Ábalos y Santos Cerdán, algo de lo que ella no quiere hablar demasiado, aunque sí ha ahondado en los diferentes escándalos que están asolando a su partido.

De este modo, la expresidenta de la Junta de Andalucía dejó claro en La Sexta que cree a Pedro Sánchez cuando dice que no conocía los casos de corrupción, pero a su vez carga duramente contra algunas de esas personas corruptas, como son Ábalos y Cerdán: «Yo doy por hecho que ningún presidente quiere tener a su lado a gente tóxica, ni a gente peligrosa. Porque, cuando tienes a gente así, es un riesgo incalculable. Creo que no. Y quiero creer que no porque lo creo de verdad. Estos personajes me han demostrado que son presuntos golfos, sinvergüenzas y que nunca tendrían que haber militado en el PSOE ni ser secretarios de organización de un partido como el nuestro. A mí me abochorna que hayan tenido esa responsabilidad. Lo tengo que creer porque, si no, me parecería una locura que uniese su destino a personas tan tóxicas y presuntamente tan rateras que lo pusieran a él en peligro. No creo que quisiera unir su destino a gente así. Si, con el tiempo, se demuestra otra cosa, seré la primera que levantaré la voz también, claro». De hecho, no pone la mano en el fuego por él: «Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Yo creo que no hay financiación ilegal, lo veo muy complicado. Pero, desde hace muchos años, yo sólo pongo la mano en el fuego por mi madre y por mis hijos. Y eso hasta mi marido me lo entiende».

Asimismo, la sevillana continuó explicando sobre Pedro Sánchez que «creo que él tiene la responsabilidad de tomar las decisiones, y siempre las tiene que tomar pensando en la importancia que tiene el PSOE para este país. Yo no sé si lo que se ha puesto esta mañana sobre la mesa será suficiente, porque la situación es muy complicada. Yo creo que se deben hacer más cosas, pero la responsabilidad la tiene quien está al frente, el que está al mando. Le honra pedir perdón».

Susana Díaz defiende a Page y Felipe González

Susana Díaz cree que la situación es muy grave, y por eso pide que se escuche a todo aquel que quiera ayudar: «Yo sobre todo he hablado con la gente que está en la primera línea, que son los alcaldes, los concejales… que son los que siempre lo pasan peor cuando el partido se enfrenta a una situación tan dura. Esa gente está mal, tiene desolación. Tienen una situación de inseguridad muy grande Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la decisión la debe tomar la persona que está al frente. Y hay que respetar todas las opiniones. El PSOE ha hecho un esfuerzo enorme durante esta legislatura y la anterior para entender los planteamientos de otras formaciones políticas para poder llegar a acuerdos. Es obligatorio hacer ese mismo esfuerzo dentro de sus filas para entender a los que piensan de otra manera pero tienen el mismo objetivo, que es que el PSOE sea importante para España. Los compañeros que piensen de otra manera se tienen que sentir escuchados. No puede ser que, por dar una opinión distinta, te caiga una manta de palos, porque tú la das pensando que es lo mejor para el partido. Puedes estar acertado o equivocado. Cuando se presentan situaciones de este tipo no se sabe la envergadura que puede haber. La única fortaleza es ser muy contundente. No te puede temblar el pulso. A veces pagarán justos por pecadores, pero no hay otra manera».

Una vez más, incluso después de haber sido claramente perjudicada con el pucherazo de las primarias andaluzas, Susana Díaz ha dejado claro que nunca va a atacar a su partido: «Yo soy del PSOE más que el escudo. Y voy a ayudar a mi partido siempre. Y voy a ayudar a la dirección esté quien esté en la dirección. Pero el PSOE no es un partido corrupto. A día de hoy nadie ha puesto encima de la mesa nada que demuestre una irregularidad o una financiación ilegal, ni nada que afecte al PSOE. Ha habido unos sinvergüenzas, unos presuntos golfos, que han robado en un ministerio. Así que me da rabia que se señale al partido, porque el PSOE no es corrupto. Es muy difícil que haya financiación ilegal dentro del partido porque hemos puesto muchas barreras. Pero, si entran golfos dentro del PSOE, pueden robar como presuntamente han robado en un ministerio».

La dimisión de Francisco Salazar

Sobre la dimisión de Francisco Salazar, la expresidenta de la Junta dijo que «yo no lo he tratado personalmente. No sé cómo es en las relaciones humanas. Sólo lo he sufrido en lo político. A mí no me ha llegado ningún rumor, yo no sabía absolutamente nada. Esta mañana parecía que mucha gente lo sabía. Lo que no me gusta es que en el PSOE haya mujeres que pueden denunciar este tipo de conductas. La tripulación está fallando. Cuando los últimos secretarios de organización e, incluso, los posibles sustitutos fallan, quizás hay que mirar a la tripulación para cambiarla. Este partido tiene gente con mucho talento. No conozco a ningún socialista que no eche un cable si se le pide ayuda. ¿Resistencia? Sí, pero también dudas, porque no sabemos qué va a pasar mañana. He escuchado mucho estos días que hay que resistir hasta el 2027… pero, si resistimos igual, el resultado ya sabemos cuál es. Más temprano o más tarde va a entrar la derecha con la ultraderecha. Pero si tú eres contundente y tomas notas, ya da igual cuándo sean las elección. Seguir así es una agonía».