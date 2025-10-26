Suscríbete a
La supervivencia en el cáncer infantil ronda ya el 84% en Andalucía

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, anuncia que «muy pronto» se va a abrir la planta cero en el Hospital Virgen del Rocío para jóvenes de entre 14 y 18 años que están en tratamiento oncológico

Así es el protocolo de seguimiento y control de las pruebas radiológicas en Andalucía

La Junta confirma que son 2.317 las afectadas por el retraso en el cribado del cáncer de mama

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, en la carrera solidaria 'Tus kilómetros nos dan vida', organizada en el Parque del Alamillo, en Sevilla
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, en la carrera solidaria 'Tus kilómetros nos dan vida', organizada en el Parque del Alamillo, en Sevilla
J. M. Aguilera

El cáncer infantil es, sin duda, una de las peores enfermedades a las que se enfrenta la sociedad. Porque toca en desgracia a niños y niñas, adelantando un drama que no les corresponde aún, y por la voracidad del tumor en edades tan tempranas. ... Pero la investigación se está convirtiendo en el arma más efectiva para hacerle frente.

