La superficie forestal quemada en Andalucía este año sólo es el 1% de la incendiada en toda España

La superficie quemada en Andalucía durante la primavera y el verano de este año por incendios forestales ha correspondido al 1 por ciento de toda la que ha sufrido estos sucesos en todo el territorio nacional en ese periodo, tal y como ha subrayado ... el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha presidido el Comité Asesor Regional del Plan Infoca en el Centro de Defensa Forestal y Base Brica de Madroñalejo (Aznalcóllar).

Moreno ha indicado que la superficie quemada ha sido de 6.327 hectáreas, de las que 1.600 son de arbolado. Se trata de 2.600 menos que el año anterior.

El presidente ha recordado que la campaña del Plan Infoca se ha ampliado este años por el retraso de las precipitaciones y las temperaturas elevadas, con lo que ha concluido el 31 de octubre.

«Gracias por hacer posible este milagro», ha felicitado el presidente a los efectivos del Plan Infoca y a los ciudadanos que han colaborado con él dando avisos al 112 sobre los incendios. «Desde el 1 de noviembre hay ya peligro bajo de fuegos forestales, pero eso no quiere decir que no puedan producirse», ha añadido.

La complejidad del dispositivo de este año del Plan Infoca ha venido dada por la existencia de dos olas de calor en el verano, la primera del 28 de junio al 1 de julio y la segunda del 3 al 18 de agosto, «que ha sido la más intensa desde que hay registros».

Juanma Moreno ha añadido que los efectivos del Plan Infoca han realizado 876 intervenciones en 182 incendios y 694 conatos, lo que supone 140 intervenciones más que la media del decenio.

Al tiempo, ha recordado que la Junta ha invertido 165 millones para mejorar los medios materiales contra los fuegos en el último lustro y que está estabilizando la plantilla del Plan Infoca, así como potenciando dos nuevas unidades operativa, la de maquinaria pesada y la de fuego técnico.

«Tenemos, probablemente, el mejor equipo de bomberos forestales de toda España», ha señalado.

Aviso por las lluvias de este miércoles

De otro lado, el presidente ha advertido de que este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que se active la alerta naranja por fuertes precipitaciones en Cádiz, Huelva y Sevilla.

«A pesar de este sol, mañana vamos a tener un día complejo, y hay que usar el sentido común y no realizar desplazamientos innecesarios», ha llamado a la ciudadanía.