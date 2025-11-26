El «sufridor», la pandemia y las muertes: así rebatieron los exgerentes del SAS al PSOE en el caso de los contratos de emergencia

Diego Vargas, que fue director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre febrero de 2019 y agosto de 2022, en lo peor de la pandemia, todavía tiene «pesadillas» al recordar uno de sus cometidos cada ... mañana: reportarle a la Consejería de Salud los datos de hospitalizaciones, contagios y muertes que provocó el Covid en Andalucía. Era una auténtica tortura de la que tiene un «recuerdo muy vivo». Vargas, que luego ocupó la gerencia del SAS hasta diciembre de 2023, se lo contó este martes al juez José Antonio Gómez, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

El magistrado lo citó a declarar a él, a su antecesor al frente de la agencia sanitaria de la Junta, Miguel Ángel Guzmán, y a quien lo sustituyó, la actual gerente Valle García, en la causa abierta contra ellos por contratos de emergencia que ascienden a 242 millones de euros entre 2020 y 2023.

El juez indaga en una prevaricación administrativa a raíz de una querella presentada en 2024 contra el SAS por treinta parlamentarios del PSOE-A, que denunciaron que el Gobierno andaluz del PP abusó de los encargos a empresas privadas sin concurrencia competitiva ni publicidad, después de derogarse el artículo del Real Decreto 7/200 que amparaba el carácter excepcional de este tipo de contratos aprobado para la pandemia.

El escenario que dibujaron en sus interrogatorios Diego Vargas y su antecesor en el cargo y exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán, a quienes el Covid les cogió en la sala de máquinas del SAS, era casi apocalíptico. Había una demanda desbordante de atención hospitalaria que hizo saltar las costuras de la sanidad andaluza y en todo el país y que exigió tres estados de alarma, desescaladas, toques de queda nocturnos y multitud de decretos para agilizar los contratos de suministro, obras y servicios para dar una respuesta asistencial rápida.

Cambio en el sistema de control del gasto público

Guzmán llegó a definirse como «un sufridor» de la situación ante el juez y contó que fue una decisión de la Intervención de Hacienda y no una propuesta del SAS cambiar el sistema de fiscalización previa por otro de control financiero permanente, que implica que el control del gasto público se realiza de forma continua a posteriori, en lugar de antes de aprobarse el gasto.

El juez instructor les preguntó si no barajaron retornar a la vía ordinaria de contratación una vez que la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda sacó la Instrucción 9/2021, en junio de 2021, en la que señalaba que tras el fin del segundo estado de alarma la pandemia se había «atemperado». Uno de los comparecientes indicó que no se vio concernido por esa instrucción, porque su prioridad era otra: gestionar una emergencia sanitaria, según indicaron a ABC fuentes presentes en sus declaraciones judiciales.

De hecho, recordaron que tras las Navidades de 2021, hubo una explosión de diagnósticos sin precedentes a causa de la variante ómicron. En enero de 2022 se produjeron 287.000 contagios más que en los últimos cuatro meses y 1.080 fallecidos. En un solo día hubo hasta 764 defunciones, y una presión hospitalaria muy alta. Según los datos expuestos por Valle García ante el juez, había 157.000 pacientes oncológicos tremendamente vulnerables que necesitaban una atención inmediata.

Las últimas prórrogas de contratos de emergencia se produjeron en septiembre y diciembre de 2022, puntualizó Valle García. Y el Consejo de Ministros no declaró el fin de la crisis sanitaria hasta el 4 de julio de 2023. La gerente aclaró que las adendas que firmó en 2024 no eran contratos de emergencia ni aumentaban el periodo de vigencia de los mismos. Estos documentos tan sólo permitían tramitar y pagar facturas de servicios realizados antes.