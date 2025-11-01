Sor Úrsula, un fantasma entre la realidad y la leyenda del Parlamento

Cuando se acerca el día de los difuntos, todo son historias de terror y comienzan a recordarse viejos relatos de misterio. Ánimas, almas en pena, relatos de Halloween y otras leyendas se prodigan.

Y el Parlamento de Andalucía, como tantos otros edificios de Sevilla, ... también tiene el suyo propio: el fantasma de Sor Úrsula, una monja que vivió hace siglos entre los muros del antiguo hospital de la Sangre y cuyo espíritu se sigue manifestando entre los muros y patios de la cámara autonómica.

En estas historias siempre hay dos versiones: los hay que niegan tajantemente la existencia de un fantasma en Las Cinco Llagas, y los que aseguran que sigue habitando en las dependencias sevillanas. Y hay otros que ni sí ni no. Pero, por si acaso, prefieren no hablar del tema. Porque les da miedo. O respeto.

En el grupo de los que creen que en el Parlamento andaluz sigue habitando un fantasma están algunos de sus trabajadores. Desde algunos pertenecientes al personal de seguridad, hasta limpiadoras o incluso pertenecientes al equipo de protocolo.

«Yo vi unas manos sobre el teclado de uno de los despachos de la entreplanta», explica una de esas personas. Al parecer, cuando pasó por esas dependencias, que se encontraban vacías porque era en pleno mes de agosto, escuchó un ruido. Por ello decidió entrar en aquella sala. Su sorpresa fue mayúscula cuando observó con total nitidez cómo los dedos tecleaban un ordenador.

Esa no es la única anécdota sobre los despachos de la entreplanta. En otro de ellos, uno de los que usa algún senador por Andalucía cuando acude al Parlamento, se producen fenómenos extraños de forma habitual. El pestillo de la puerta de ese despacho se mueve solo y a veces ocurre lo mismo con la manivela. O incluso se abre la puerta.

Hay otras historias. Una de ellas relata que cuando intentaba entrar en esas dependencias no podía cerrar y que 'una fuerza' empujaba la puerta hacia afuera mientras una de las cortinas se movía e incluso se recogió sola. Y otra explica cómo se encendieron todas las pantallas a primera hora de la mañana cuando entró en una de las salas. Sin pulsar ningún botón ni nada que se le parezca.

«Aquí pasan cosas raras, hay gente que la ha visto», dice otro trabajador que insiste en que hay una fuerza, algo que no sólo lleva años sino que provoca que algunos, sobre todos los que tienen el turno de noche, vayan siempre en pareja cuando tienen que recorrer los largos pasillos y claustros de Las Cinco Llagas.

Hay incluso un vídeo que circula por los móviles de algunos trabajadores. Se trata de una intervención de un diputado grabada frente a la puerta de la biblioteca de la cámara autonómica. Durante esa grabación se observa cómo pasa por detrás de la puerta una luz a gran velocidad, pero también como se abre y se cierra las cortinas y la puerta de las dependencias. ¿Truco, manipulación o una aparición más de la conocida monja?

Sor Úrsula era una monja inflexible que murió de peste en el siglo XVIII. Cuando se aparecía, los enfermos fallecían al día siguiente

Es una de las numerosas historias que siguen circulando por el antiguo hospital. Pero, ¿quién era Sor Úrsula? Al parecer hay constancia documentada de que en el siglo XVIII existió una monja en el edificio llamada así. Era una religiosa que tenía fama de tratar a los pacientes con dureza y ser inflexible en el cumplimiento de las normas. La monja falleció durante una epidemia de peste, víctima de la misma enfermedad de la que atendía a los enfermos.

Poco después de su muerte comenzaron las apariciones. El fantasma de una religiosa empezó a manifestarse. Aparecía en las salas y se paraba junto a uno de lo enfermos. Se agachaba junto a él y le arreglaba las ropas de cama. Al día siguiente el enfermo que la había visto moría. Por ello era tan temida.

Las apariciones se sucedieron durante la existencia del hospital. Algunos hablaban de una figura con forma de monja entre neblina, unas llaves que tintinean, frío repentino, olor a hospital, lamentos, llantos en incluso gritos. Había testigos que decían haberla visto desde los ventanales de los edificios aledaños. Y hay quien asegura que algunos políticos, entre ellos el primer presidente de la Junta, Plácido Fernández Viagas, o el expresidente del Parlamento, José Antonio Marín Rite, se la cruzaron. Con ambos fallecidos, lo que pasó es un secreto que se llevaron a la tumba. O al más allá. Donde habita Sor Úrsula.