Una sociedad más amable para mejorar la salud mental de las mujeres

Los problemas de salud mental siguen siendo un estigma, y en el caso de las mujeres, el estigma es doble. Por este motivo, ABC de Sevilla ha reunido a cuatro profesionales expertas para abordar en un debate conjunto medidas y propuestas para conseguir una sociedad más amable y afrontar los grandes desafíos de la salud mental que afectan a toda la población y especialmente a los más jóvenes. En esta edición de Andalucía en femenino participaron la farmacéutica y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología, Rosario Cárceles, la medica de familia, Odile Fernández; la psicóloga general sanitaria Isabel Montes y la vicepresidenta de la Federación de Salud Mental de Andalucía y presidenta de Afaenes Málaga, Carmen Sibaja. El evento estuvo patrocinado por Caixabank, Iberdrola, Persán y Reale Seguros.

Durante el foro, las profesionales y especialistas incidieron en la importancia de acabar con los estigmas de la salud mental compartiendo con otras personas, acudiendo a especialistas, desarrollando una vida saludable en cuanto a alimentación o el deporte y sobre todo huyendo de cualquier complejo por sufrir una enfermedad mental. Todo esto, en un marco en el que es imprescindible un sociedad «más humana y amable».

El foro sirvió en primer lugar para analizar los problemas de salud mental para las mujeres en el marco de la sociedad actual. «La sociedad ha cambiado, hacia un modelo que hace que no tengamos salud mental ni mujeres, ni hombres ni adolescentes. Hemos perdido los valores y por eso tenemos tantos problemas de salud mental. La mujer que tiene un problema de salud mental tiene un doble estigma. Es responsabilidad de todos y todas, de los padres, de las madres, de los educadores y educadoras, de los políticos que seamos capaces de tener una sociedad más amable y no a una sociedad tan competitiva, que está haciendo tanto daño en las redes sociales y que lleva a tanta gente a estar perdidos», detalló Carmen Sibaja, quien puso encima de la mesa la relación existente entre los problemas de salud mental y los casos de violencia de género: tres de cada cuatro mujeres con un problema de salud mental pueden sufrir casos de violencia de género», según detalló la presidenta de Afaenes Málaga.

La psicóloga Isabel Montes, por su parte, incidió en que «las dificultades mentales que tienen las mujeres las lleva como parte de su día a día, de su rutina». «Tenemos tanto estrés, que se nos ha ido lo fundamental y lo que nos sostenía. Antes no hacían falta tantos antidepresivos, pero teníamos la parte humana. Por eso necesitamos una sociedad más amable», apuntó la psicóloga quien incidió en la importancia de configurar redes de apoyo y de normalizar las situaciones de ansiedad o depresión: «No pasa nada», subrayó. También incidió la psicóloga en uno de los problemas que derivan en la soledad femenina como es la competitividad: «Entre las mujeres, deberíamos ayudarnos», apuntó.

Las farmacias tienen protagonismo y son una vía para establecer relaciones y apoyar a personas que tienen problemas de salud mental. Desde su experiencia, Rosario Cárceles, destacó la cantidad de mujeres que acuden para adquirir ansiolíticos o pastillas para los nervios y lamentó que uno de los grandes problemas de la salud mental es que ante esta patología hay una mayor soledad que en otros casos. «Desde las farmacias vemos que a veces los problemas de salud mental son un estigma. A veces parece que eres una floja, no aguantas la presión o eres una histérica. Es muy difícil de entender y estamos muy solas», afirmó.

Odile Fernández, además de médico, forma parte de una fundación de apoyo al paciente oncológico, desde donde ofrecen de manera gratuita asesoramiento a hombres y mujeres. Desde esa perspectiva retrata los graves problemas que atraviesan las personas con esta enfermedad «cuando viven ese proceso en soledad, sin apoyo en las familias. Tenemos necesidad de sentirnos arropados». En esta línea sí mostró un cierto optimismo ante la evolución de la sociedad durante los últimos años que ha reducido determinados estigmas: «Una de las cosas buenas de la Covid ha sido el cambio de se ha perdido el miedo a expresar que hay un problema de salud mental. Estamos empezando a buscar ayudas, empezamos a ser conscientes de que estamos mal y de que necesitamos ayuda. Estamos haciendo lo que hacían nuestras abuelas de salir a la puerta a contarle los problemas, y hemos pasado una fase de encerrarnos en nosotros mismos. Tengo esperanza y creo que podemos mejorar las cosas si entre todos intentamos cambiar. Dar herramientas. Tenemos que coger la mano», indicó.

Dentro de esta edición del foro Andalucía en femenino, los jóvenes tuvieron un peso importante. Las cuatro profesionales que participaron en la ponencia incidieron en mostrar su preocupación por la «soledad que sufren muchos jóvenes pese a la existencia de redes sociales y de tantos modelos de comunicación» y que está derivando en problemas como el aumento de los suicidios especialmente en la adolescencia.

Cada una de las profesionales aportaron sus reflexiones y propuestas al respecto. Una de las principales causas de muerte entre jóvenes es el suicidio y la edad media son 14,5 años. Y en eso influyen «redes sociales, el autoconcepto, los filtros, las imágenes distorsionadas, la hipersexualidad que hay ahora».

Rosario Cárceles lamentó el elevado número de suicidios con una edad media de 14,5 años y apuntó a determinados fenómenos que dañan la salud mental de los jóvenes como las redes sociales, el autoconcepto de uno mismo, el uso de filtros y las imágenes distorsionadas o la hipersexualidad que hay ahora. Puso algunos ejemplos: «La vacuna del papiloma se ponía a los 14 años porque tenía que ser antes de la primera relaciones sexuales. Lo hemos tenido que adelantar a los doce años, y podríamos llegar hasta los nueve aunque esperemos que no sea necesario».

«La sociedad tiene que dar un cambio y lo tiene que dar ya, por nuestros jóvenes», afirmó la psicóloga Isabel Montes quien lanzó una reflexión en torno al abuso del uso de los móviles entre los jóvenes: «Los jóvenes no deben tener un carné de conducir hasta que no tienen 18 años y el teléfono es un arma y tienen que tener también sus límites. El acceso a internet también tiene peligro si no se hace un buen uso de él».

En esta línea, Odile Fernández, describió escenas cotidianas como encuentros familiares en restaurantes «en los que se puede ver a toda la familia con los móviles». Y situaciones similares entre grupos de amigas. Por este motivo, tanto ella, como el resto de ponentes mostraron su satisfacción porque se estén empezando a adoptar medidas restrictivas en el uso del móvil entre los adolescentes como la limitación del uso en los centros educativos planteada por la Junta de Andalucía y que también ha sido abordada con carácter general por el Gobierno de España para todas las comunidades autónomas. .

Carmen Sibaja también detalla escenas similares de uso de móviles en espacios públicos por parte de todos los miembros de una familia o amigos que, sin embargo, no suponen que estas personas estén más acompañadas. «Estamos en la época de más tecnologías, móviles, redes sociales y la sociedad está más sola. Que tengan esa sensación de soledad en un mundo tan conectado. La tecnología ha avanzado mucho para bien pero hay una parte que esté teniendo incidencia en la salud mental».

De esta forma, las cuatro profesionales aportaron su experiencia, propuestas y reflexiones para afrontar los problemas de salud mental especialmente entre las mujeres, y con un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes. El objetivo, de acuerdo con las cuatro ponentes, es construir una sociedad más amable, más conectada, con mejor comunicación y donde se pueda poner fin al estigma de los problemas de salud mental.

Deporte y alimentación saludable, claves del bienestar

El Foro Andalucía en Femenino dedicado a la salud mental tuvo espacio para analizar cuáles son las mejores medidas para lograr un bienestar social que está especialmente vinculado con la salud mental femenina. Y en este sentido, la reflexión fue compartida: en ocasiones hay un exceso de medicación vinculada con los problemas de salud mental cuando otras medidas pueden contribuir a un mayor bienestar. La médico de familia Odile Fernández destacó la importancia de los «hábitos de vida saludables como el ejercicio físico que a veces es la dosis exacta de medicina para un problema de salud mental». La farmacéutica Rosario Cárceles incidió en esta línea, que forma parte del compromiso del Consejo de Farmacéuticos para reducir ir la hipermedicación:

«Se debe reducir el uso de medicinas en algunos casos y es importante desarrollar el ejercicio físico», quien puso como ejemplo la importancia de practicar ejercicios de fuerza . «para llegar a la menopausia sin debilidad». «El deporte es fundamental para relajarse y liberar tensión y se evitan efectos secundarios de los antidepresivos por ejemplo en la vida sexual». En esta misma línea tanto Carmen Sibaja como Isabel Montes incidieron desde su experiencia y su amplia trayectoria profesional en la importancia de incorporar además del deporte una dieta saludable como un mecanismo natural para garantizar la salud mental y para afrontar los problemas que puedan surgir. Estas medidas, junto con un fomento de las relaciones sociales y de las redes con otras personas, son fundamentales para garantizar un estado de bienestar personal y una adecuada salud mental para todas las personas, sin importar su edad.