El sindicato del antiguo personal de la Faffe pide no echar a los empleados sin título porque llevan así 15 años

La Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA) ataca a ABC por informar de los ceses y le acusa de «manipular» pese a admitir que 23 de los empleados carecen de titulación

El Servicio Andaluz de Empleo envía las primeras cartas de despido a enchufados del PSOE

Trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo afiliados a la UITA, UGT y CGT, protestando contra los despidos en la sede de la agencia en Sevilla el pasado 24 de septiembre
Antonio R. Vega

La Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA), el sindicato mayoritario entre el personal del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) procedente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), defiende no echar a 23 contratados que ocupan puestos públicos en una categoría profesional para la que no tienen titulación ... . Alegan que así llevan 15 años o incluso más sin que se haya cuestionado el cumplimiento de las funciones y tareas de ninguno de estos trabajadores.

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
