La pandemia acelera los planes tecnológicos de las ciudades andaluzas

Gestionar vía digital los aforos de las visitas a los Patios de Córdoba para hacerla viable durante la pandemia, acceder en coche al centro de Sevilla invitado por un vecino mediante una App; promocionar Huelva al tiempo que propiciar la participación ciudadana en los debates de ciudad a través de un multicanal, o interactuar desde el Ayuntamiento con los parques de la Ciencia y Salud para proyectar talento «made in Granada»... El cambio tecnológico ha dejado de ser un proyecto, la promesa de la Smart City , para hacerse realidad en la vida cotidiana de las grandes ciudades andaluzas.

La pandemia ha acelerado la aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión municipal y ha advertido de la necesidad de invertir en este modelo para facilitar la oficina electrónica como vínculo con los ciudadanos. Así lo expresaron este jueves los alcaldes de Sevilla, Juan Espadas ; Huelva, Gabriel Cruz ; Córdoba, José María Bellido , y Granada, Luis Salvador , que participaron a través de videoconferencia en la mesa redonda de la XVIII Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que organiza la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (ASITANO) en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental y Ceuta (COITAOC).

Juan Espadas destacó la necesidad de invertir en tecnología y captar la financiación que para este fin ofrece los fondos europeos para desarrollar la sede electrónica municipal que permita realizar todos los trámites de forma telemática así como servidores potentes para garantizar la capacidad de teletrabajo. Entre los proyectos tecnológicos de Sevilla, Espadas destacó los derivados de la aplicación 5G, la autogestión energética del Parque Tecnológica de la Cartuja y el Plan Respira Sevilla para el control digital de tráfico en los accesos al centro histórico que aseguró hará olvidar otros planes fallidos.

Para el alcalde de Córdoba, José María Bellido , los Ayuntamientos deben tener en cuenta el valor de la gestión de datos, tanto en lo que permiten para la toma de decisiones como en cuanto a la seguridad. «las ciudades más inteligentes son más habitables y atractivas», asegura el regidor que destacó la importancia que las nuevas tencologías han tenido en la reciente organización de la procesión Magna de Córdoba o en la celebración, a pesar de la pandemia, de la tradicional visita a los Patios, trasladada a este otoño gracias a un sistema de aforo con información directa a la Policía Local. Bellido explicó los objetivos del Polo de Desarrollo Digital entre los que se encuentra la cohesión y transformación social del barrio del sector sur, donde tendrá su sede.

Granada proyecta su desarrollo tecnológico en sinergia con la investigación universitaria generada en los parques de las Ciencias y la Salud. Su alcalde, Luis Salvador , destacó esta capacidad de interconexión de tantas iniciativas tecnológicas como instrumento para fijar y atraer talento y desarrollo económico, personalizado en el proyecto «Granada Human Tech» para el desarrollo de empresas de tecnología y aplicaciones de gestión. Aludió a proyectos como el acelerador de partículas y a la agenda digital de la ciudad 2019-2031 en la que Granada se proyecta su capitalidad cultural y aspira a ser ciudad verde.

Un problema de conexión impidió a Gabriel Cruz desarrollar en toda su extensión su exposición sobre el desarrollo de la Plataforma digital multicanal Huelva OTT para la promoción de la ciudad, la información sobre la agenda, la gestión integral de servicios al ciudadanos y el fomento de la participación ciudadana en asuntos como el plan de tráfico municipal. Cruz coincidió con el resto de alcaldes en cómo la pandemia ha demostrado la necesidad de avanzar en la gestión tecnológica de los municipios.

El Día de la Noche

La XVIII Noche de las Telecomunicaciones, se desarrolló íntegramente en formato digital , y ha puesto de manifiesto la importancia de la digitalización para afrontar retos como la actual pandemia y, especialmente, favorecer la recuperación económica y social.

La inauguración corrió a cargo de David Cruz-Guzmán Alcalá , presidente de ASITANO y decano de COITAOC, «La nomalización del tele-trabajo, la necesidad de implantar la Tele-educación, la proliferación de tele-eventos, el incremento del tele-ocio, los Juicios telemáticos, o el auge de la tele-medicina y de tele-asistencia llevan en su su raíz las tele-comunicaciones», señaló para asegurar que «el COVID ha actuado como catalizador de la digitalización». Cruz-Guzmán recordó que se precisan para ello «unos sistemas de telecomunicaciones y de información robustos que den soporte y absorban esta transformación hacia lo digital« como los que posee España, cuyo despliegue de fibra óptica es líder en Europa.

Además recordó a los participantes la oportunidad «histórica» que supone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española , que tendrá como descriptores clave la economía verde y la transformación digital.

Tras el anfitrión, participaron en la apertura dos Ingenieros de Telecomunicación, Roberto Sánchez Sánchez , Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, y Marta Balenciaga, decana del COIT. El primero de ellos informó sobre los planes nacionales de implantación del #5G para mejorar la conectividad y fomentar la digitalización, mientras que la segunda destacó la necesidad de impulsar proyectos de digitalización transversales, que beneficie a distintos sectores productivos, situando al colectivo de Telecos como el más capacitado para liderar este proceso.

Jornada técnica

La doctora en Inteligencia Artificial por el MIT y cofundadora de ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), Nuria Oliver impartió su ponencia 'La Inteligencia Artificial al servicio de la lucha contra el COVID-19' en la que puso de manifiesto la importancia del uso de la tecnología y las #Telecomunicaciones para predecir pandemias, trabajar en su erradicación y favorecer la recuperación afirmando que «una pandemia no es solo un problema de salud pública».

En esta línea dio a conocer 'Covid19 impact survey' , una de las mas grandes y duraderas encuestas ciudadanas sobre COVID-19 durante la cual se han realizado más de 300.000 respuestas y 31 semanas en curso, «que permite entender la percepción y situación de la ciudadanía durante la pandemia». Asimismo ha pedido colaboración para fomentar la participación en este proyecto «que ayudará sin duda a entender cómo afrontar de la mejor manera posible una situación crítica como la que estamos viviendo».

Entrega de Premios Andaluces 2020

Como cada año, la Noche de las Telecomunicaciones acogió el acto de entrega de los Premios Andaluces que reconocen la labor de profesionales, empresas y entidades que han destacado en el impulso de la innovación y la sociedad del conocimiento y su aportación a sectores productivos a nivel nacional y regional.

Rodrigo Delgado, director general de Gabitel , agradeció la concesión del premio 'Trayectoria Profesional« al tristemente fallecido profesional onubense Gonzalo Leandro Bravo (1975-2019); Héctor Giner , CEO de la empresa sevillana Z1 , recibió el premio 'Innovación empresarial' y Rafael Alcaide , director territorial de Vodafone , su homólogo en Orange , Juan Manuel Camacho , y Jerónimo Vílchez , director general del Territorio Sur de Telefónica , en representación de las operadoras de Telecomunicaciones, el premio 'Excelencia en las TIC'.

#ElDiadelaNoche se cerró con la intervención de Pablo Cortés Achedad nuevo secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, que destacó el papel del colectivo de telecos, asegurando que «El futuro de la economía andaluza pasa por el buen hacer de los ingenieros e ingenieras de telecomunicación».

Asimismo aprovechó la ocasión Cortés aprovechó la ocasión para anunciar las actuaciones que la Junta de Andalucía va a llevar a cabo en materia de innovación y tecnología, y que pasan por apoyar la digitalización de la empresa andaluza con una inversión de 3,5 millones de euros en servicio de asesoría, convertir a la comunidad andaluza en una 'Startup Region' creando un ecosistema de startup fuerte que permita la atracción de talento, impulsar la Inteligencia Artificial y apostar por el despliegue de la conectividad 5G y crear un entorno habilitador de Tecnología Digital

