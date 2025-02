La Unión Europea avala la vuelta presencial al colegio en Andalucía

Mientras la Consejería de Educación y Deportes insiste en que su prioridad es la vuelta presencial a las aulas y la oposición pone en duda la fiabilidad del plan de Javier Imbroda, la Unión Europea (UE) avala que el retorno a las aulas este mes de septiembre puede ser seguro si se toman las medidas necesarias.

«En condiciones de distancia social apropiada y aplicación de medidas de higiene, los colegios tienen el mismo efecto propagando el coronavirus que cualquier otra actividad con el mismo número de asistentes», indica el European Center for Desease Prevention and Control (ECDC por sus siglas en inglés) en un informe sobre niños y transmisión del Covid-19 del pasado 6 de agosto. Esta agencia europea añade además, que « no existe evidencia de que reabrir los colegios haya provocado ningún aumento significativo de contagios» en los países que lo han hecho.

De hecho, de acuerdo a «evidencias científicas disponibles», señala el ECDC, «el cierre de colegios e instituciones educativas tienen pocas probabilidades de ser una medida efectiva contra el contagio del virus y, de hecho, esos cierres no tienen efecto a la hora de dar más protección para la salud de los menores».

Y si el riesgo para los niños es bajo, el documento del centro de control de enfermedades de la UE señala que no hay evidencia del riesgo de contagios de profesor a alumno . «Si hay contagio entre un adulto y un niño, suele producirse en el hogar », añade el ECDC, atendiendo a los países en los que ya hay sistemas educativos presenciales funcionando.

Reabrir los colegios no está demostrado que «provoque un aumento de contagios»

El estudio de la agencia de la Unión Europea para el control de enfermedades señala que «hay una creciente evidencia que señala que el contagio entre niños y entre niños y adultos en el colegio es relativamente poco común », aunque también reconoce que hay algunos estudios que apuntan a que la apertura de colegios puede tener efecto en la transmisión de la enfermedad.

En todo caso, la decisión de mantener cerrados los colegios así como los centros de atención a niños como guarderías o ludotecas «se deben tomar con la intención de mitigar el impacto de la pandemia en a comunidad» pero, subraya el documento, siempre dentro del contexto de otras medidas de control. De nada vale cerrar los colegios si luego no hay control efectivo de aspectos como los trabajos o el ocio de los adultos .

Además, desde el ECDC indican que el cierre de las aulas tras un incremento de casos así como «contagios en los centros» pueden ser una opción a lo largo del curso escolar no tanto por su impacto a la hora de frenar la transmisión del coronavirus como por la preocupación de los padres o del personal docente.