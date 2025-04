María Jesús Montero fue avisada cuando era consejera sobre el cambio en el IVA, aunque ahora lo niega

El 5 de agosto de 2015 el Ministerio de Hacienda, bajo el mando de Cristóbal Montoro (PP), envió un correo electrónico a la directora general de Financiación y Tributos de la entonces consejera del ramo de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (PSOE). ... En el email le enviaba el proyecto de real decreto que regulaba la implantación de un nuevo sistema electrónico para gestionar el cobro del IVA.

La actual ministra de Hacienda aseguró el pasado miércoles en Rota que nunca fue informada de dicha reforma, que provocó, dos años después, un desfase de un mes en el pago del tributo. Cuando hubo que liquidarlo, el Estado ingresó a las comunidades autónomas once meses de la recaudación de 2017 en lugar de doce, debido al real der. Montero se negó a transferirles los 2.500 millones de un mes, por lo que autonomías de diferente signo político , Andalucía entre ellas, se lo reclamaron ante los tribunales. El Supremo le dio la razón a Castilla y León en su recurso contra el Estado y Montero se ha mostrado dispuesta a estudiarlo para buscar una solución.

Cuando los periodistas le preguntaron por esta sentencia el miércoles pasado, la ministra reaccionó echándoles las culpas al anterior Gobierno del PP. Según explicó, cuando ella era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía denunció «lo que estaba perpetrando con alevosía y nocturnidad, porque jamás informó a las comunidades autónomas de ese cambio en el sistema de información del IVA que beneficiaba la puesta en marcha de un sistema de información que parecía oportuno pero no a costa de los recursos de las comunidades autónomas, que es como siempre se condujo el PP».

El consejero Juan Bravo indicó a la ministra que le habían enviado la norma y «no se dio cuenta»

Sin embargo, el secretario general técnico del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria sí informó a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. En el verano 2015 este responsable del Ministerio de Hacienda dirigió un correo a la subordinada de Montero adjuntándole «el proyecto de decreto de real decreto para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido», antes de conocerse los problemas que luego ocasionaría el cambio en el sistema de contabilidad.

Según explicaba en el mensaje, el remitente le daba cuenta de los detalles de la nueva regulación «para su conocimiento y, si lo considera oportuno, formular observaciones con fecha límite del día 8 del próximo mes de septiembre». No consta que su consejería hiciera alegación alguna. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 7 de febrero de 2020, antes de la declaración de estado de alarma, el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo (PP), le mostró a Montero el citado correo . Le recordó que ella era consejera «cuando le mandaron el mismo correo que a otras comunidades y no se dio cuenta», le comentó durante la citada reunión, en la que no recibió respuesta por parte de la ministra. Previamente, el consejero le había escrito numerosas cartas a Montero en las que le solicitaba llegar a un acuerdo que evitara la interposición de un recurso por parte del Gobierno andaluz.

Desde el Ministerio de Hacienda actual insisten en que Montero nunca fue informada del cambio normativo

Desde el Ministerio, en cambio, insistieron ayer en que Andalucía ni ninguna otra no fue informada del cambio normativo y así se lo reprochó Montero a Cristóbal Montoro en una reunión del CPFF. Desde el ministerio cuestionan que el consejero Juan Bravo defienda al anterior ministro de Hacienda por un «error» que éste ocasionó.

El problema del IVA se remonta a 2017. Las regiones se quedaron sin ingresar una mensualidad debido al cambio contable que el exministro Cristóbal Montoro llevó a cabo a través de un real decreto aprobado en diciembre de 2016. Con esta nueva metodología, se produce un decalaje contable en el mes de imputación de los ingresos que se arrastra hasta final de año. Por eso, en 2017 solo se tenía en cuenta la recaudación de 11 meses y no de 12. Como el sistema de financiación autonómica liquida los ingresos del IVA dos años después, el Gobierno de Pedro Sánchez, debía haber pagado el mes perdido de 2017 a lo largo de 2019.