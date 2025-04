Tres ministros de Pedro Sánchez en la órbita solar del caso Isofotón

No están investigados y sus nombres tampoco aparecen en el sumario de Isofotón, el fiasco de la empresa solar a la que regaron con 80,5 millones de euros distintos gobiernos socialistas de Andalucía. Pero tres miembros del Consejo de Ministros, Teresa Ribera (Transición Ecológica), ... María Jesús Montero (Hacienda) y Juan Carlos Campo (Justicia), están en la órbita de la malograda compañía solar. En el pasado llevaron a cabo gestiones que los vinculan, de una u otra manera, a la compañía malagueña. A Isofotón se le fundieron los plomos en 2013 tras una sobrecarga eléctrica de ayudas a fondo perdido, avales y préstamos (cobró unos 44,15 millones) que no ha devuelto. Las irregularidades en la concesión de los fondos públicos han dado pie a una causa que, nada más echar a rodar, ha salpicado a 38 ex responsables y excargos autonómicos investigados.

La juez reclama 500 actas de los gobiernos de Chaves, Griñán y Díaz Entre ellos no figura Teresa Ribera. Aun así, Isofotón ya está dando dolores de cabeza a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica. La política dirigió durante ocho meses la expansión internacional de Isofotón y su «alianza estratégica» con Samsung, el plan financiado por la Junta mediante un préstamo irregular de 8,3 millones que la solar nunca devolvió pese a incumplir las inversiones comprometidas. La hoy ministra aterrizó en la compañía de placas solares como directora general de Desarrollo Estratégico en septiembre de 2012 . Venía avalada por su anterior cargo de secretaria de Estado para el Cambio Climático con José Luis Rodríguez Zapatero, cargo por el que cesó en diciembre de 2011. En julio de 2013, casi un año después de la concesión de la ayuda y pasados dos meses desde la marcha de Ribera, la filial de la agencia pública IDEA, Soprea, denunció a la firma por estafa. Borrado del currículum En la biografía ministerial, su cargo en Isofotón no merece mención alguna. En el Congreso, a preguntas del PP, ha tratado de desvincularse de los nubarrones que persiguen a la firma: «No tuve nada que ver ni con la financiación de Isofotón, ni antes ni durante ni después, ni con las cuentas ni las decisiones de inversión. Ni tuve poderes ni tuve firma jamás en esa compañía». Los lazos de María Jesús Montero con Isofotón conectan con sus antiguos cargos de consejera andaluza de Salud, entre 2004 y 2013, y de Hacienda, desde 2013 a 2018. La portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez se sentaba en algunos de los Consejos de Gobierno que ratificaron avales y ayudas a Isofotón por 71 millones de euros. La vinculación del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con la sociedad viene porque en 2014 envió información incompleta al Parlamento andaluz sobre los avales de la Junta El alcance que tenga la onda expansiva del caso dependerá de las diligencias que se vayan practicando. De momento, la juez Patricia Fernández ha apuntado hacia arriba. Atendiendo a una petición de los fiscales, ha requerido las actas de las 500 reuniones de los Consejos de Gobierno celebradas durante once años (2005-2015) en busca de los acuerdos sobre los 80,5 millones concedidos a la solar. La vinculación del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con la sociedad viene porque en 2014 envió información incompleta al Parlamento andaluz sobre los avales de la Junta de Andalucía a empresas. Campo, que era secretario general de Relaciones con la Cámara, remitió una respuesta al PP, que había preguntado por estas ayudas, en la que se omitían los 28,99 millones concedidos por la Junta a Isofotón a través de 23 avales , de los que sólo se recuperaron 2,28 millones. Meses después, reconoció un «error» y lo subsanó. El abogado del PP en el caso Avales denunció en el juzgado que la Junta trató de engañar al Parlamento. El caso Isofotón encendió ayer el debate político. La secretaria general del PP-A, Loles López , criticó que «hasta el día de hoy Susana Díaz no ha dado explicaciones de por qué no facilitó a la justicia la documentación que le estaba solicitando desde hacía tiempo». En el PSOE-A aseguraron estar «cero preocupados» por la petición de la juez porque en el mandato de Díaz «no se dio ni una ayuda a Isofotón», afirmó el diputado andaluz Carmelo Gómez.

