Spiriman reaparece tras anunciar su cáncer y rechaza que pongan su nombre a un hospital de Granada

Spiriman , el médico granadino (cuyo nombre real es Jesús Candel), ha reaparecido este viernes tras haber anunciado esta semana que padece un cáncer muy agresivo que está extendido por su cuerpo para asegurar que está «fuerte y optimista» . Además, ha rechazado que se le ponga su nombre a un hospital de Granada , como habían pedido algunos usuarios de Twitter tras conocerse el diagnóstico del médico.

« Estoy fuerte y optimista afrontando lo que me ha tocado vivir, pero siempre luchando por lo justo y rompiendo cada palo que se me ponga por delante». Es uno de los mensajes de Spiriman en su perfil de Twitter. En el mismo medio ha declarado que es «paciente y usuario de la sanidad pública» y que se encuentra recibiendo tratamiento «en el hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada, el nombre del hospital que siempre he deseado que tuviera y que tenga siempre».

El médico granadino, que saltó a la fama por las mareas blancas por la sanidad pública que organizaron multitudinarias manifestaciones contra la gestión de la Junta , ha agradecido además los «mensajes de apoyo» que ha recibido desde que se supo que tiene cáncer.

Siempre he defendido la sanidad pública como profesional contra cualquier interés espurio privado, sindical, corporativista, colegial y político, pero ahora como paciente oncológico que soy también, la voy a seguir defendiendo más que nunca.

Spiriman ha aprovechado para difundir un vídeo en el que «rompe una lanza por la sanidad pública ». «No sabéis el tesoro tan grande que tenemos en este país. No abuséis de ella muchos y cuidadla. No dejéis tampoco los profesionales sanitarios que los políticos de izquierdas y de derechas jueguen con ella a su antojo y despilfarren todo el dinero que destinamos a alimentarla », ha indicado el médico granadino.

