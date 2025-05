Spiriman abre su primera unidad para tratar de forma gratuita a pacientes con cáncer como a deportistas de élite

La Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos (UAPO) ya es una realidad. Este lunes ha empezado a funcionar en Granada un centro impulsado por la fundación liderada por el médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman , que ofrece a estos enfermos un novedoso tratamiento para reforzar su sistema inmunitario a través del ejercicio físico, el control del estrés y de la alimentación. Se trata de una terapia complementaria a los tratamientos convencionales (quimioterapia, radioterapia, medicación...) y completamente gratuita para frenar el avance de las células tumorales. Está inspirada en los estudios científicos y en los resultados obtenidos en deportistas de élite que han pasado por esta enfermedad, la primera causa de muerte en el mundo.

La idea de lanzar este proyecto, que incorpora un centro de alto rendimiento deportivo a cargo de un equipo interdisciplinar, llevaba tiempo rondando en la cabeza del doctor que lucha desde hace meses contra un cáncer de pulmón «muy agresivo». «Esto nació como un proyecto de investigación con la Universidad de Granada. Cuando me diagnosticaron el cáncer me puse a leer y a estudiar sobre deportistas de élite que han tenido cáncer y cuya recuperación ha sido impresionante gracias a que reciben unos entrenamientos brutales y un control de su alimentación y de su estrés», explica el médico que se hizo popular como promotor de las movilizaciones contra la fusión hospitalaria de la Junta de Andalucía en Granada.

«La mejor píldora que tenemos para tratar las enfermedades es el ejercicio físico, pero por desgracia el desconocimiento de los profesionales de Medicina hace que no se apliquen estos tratamientos. Hay que estar encima de los pacientes oncológicos para que fortalezcan su sistema inmune , para que coman bien y para evitar la neurotoxicidad o la cardiotoxicidad, porque reciben tratamientos muy duros», prosigue Candel. El doctor granadino está a las puertas de someterse a nuevas sesiones de quimioterapia, que combina con intensivos entrenamientos dirigidos por un preparador físico personal.

En un tiempo récord de tres meses, Spiriman, a través de su fundación Spiribol, ha puesto en marcha el primer centro de UAPO ubicado a la entrada de Granada gracias a las donaciones aportadas por los más de 5.000 socios. Sólo en el último fin de semana ha sumado 70 socios de una tacada. La web para inscribirse es https://www.fundacionspiribol.com/uapo/colabora/ . En su equipamiento y montaje han colaborado los proveedores de máquinas de entrenamiento bajando los precios y las empresas de energía solar que han regalado hasta las placas solares. El resultado es un centro que « no tiene nada que envidiar al mejor de los gimnasios del mundo », subraya.

Esta unidad de apoyo al paciente oncológico va a permitir dar un giro de 180 grados a esta enfermedad

«La UAPO es una unidad de referencia en investigación contra el cáncer a nivel físico y clínico, que va a permitir darle un giro de 180 grados a esta enfermedad », proclama Jesús Candel. «Se puede vivir con el cáncer e incluso se puede superar. Pero hay que cuidarse. Yo soy un ejemplo. A mí me han sacado un litro y pico de líquido del corazón y del pulmón. Pero es fundamental cambiar tus hábitos de vida, porque una pastilla no te va a solucionar nada. Yo entreno dos horas y media al día. Tengo un cáncer terminal que no se puede operar . Lo estoy frenando con muchísimo ejercicio y esfuerzo, quitándome el estrés, comiendo bien, recibiendo los mismos tratamientos que muchos reciben y que no aguantan porque son muy duros. O entrenas tu cuerpo y tu mente o no puedes aguantarlo. Esto se llama responsabilizarte de tu salud», señala.

Exterior del centro montado por la fundacion Spiribol ABC

Un detalle importante es que por recibir este novedoso tratamiento « no se les cobra un duro a los pacientes ». Ya hay 117 apuntados que han pedido cita y algunos de ellos llevan desde hace tres meses recibiendo visitas a domicilio. Si un paciente tuviera que pagar lo que va a recibir aquí le costaría un mínimo de 1.000 a 1.200 euros al mes . En la misma unidad conviven psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos, oncólogos, fisioterapeutas y enfermeros, «todos juntos trabajando para el paciente, algo muy novedoso que no existía».

Colaboración con la Junta

La Consejería de Salud y Familias prepara un convenio de colaboración con la fundación para contratar a personal sanitario. «Le he pedido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) tres fisioterapeutas, porque ahora sólo tenemos uno, y una oncóloga, mientras que la fundación se encargará de contratar a preparadores físicos. Yo me comprometo a buscar fondos y socios para llevar la UAPO a otros sitios. No hay que esperar a que los políticos ejecuten las cosas. Soy un defensor de la sanidad pública pero para poner en marcha estos proyectos hace falta dinero», advierte Candel. Destaca que a la viceconsejera de Salud y Familias , Catalina García , «le gustó mucho la idea y quiere apoyarla».

El equipo de UAPA ABC

El propio Spiriman está ya trabajando en esta unidad, donde se ha reincorporado, dado que no puede seguir prestando sus servicios en Urgencias por el riesgo que tiene por su enfermedad. El equipo está conformado por destacados profesionales. La oncóloga de referencia es Julia Ruiz Vozmediano, médica de Familia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, que ha estudiado a fondo los beneficios de la Oncología Integrativa para mejorar la calidad de vida de estos pacientes utilizando los diferentes tratamientos complementarios con evidencia científica.

La especialista en Ciencias del Deporte Sonia Conde , formada en la Fisiología del Ejercicio por la Universidad de Lausanne en Suiza, se encarga del servicio de investigación y transferencia de la UAPA, mientras que Javier Cánovas , que ha sido preparador físico del Atlético de Madrid, es el director deportivo de la fundación y «mano derecha» de Candel. «Ayer estuvimos en un congreso internacional de preparadores físicos y nos dijeron de que ya era hora de que se pusieran en marcha iniciativas como esta. Parece mentira que no existiera un proyecto así».