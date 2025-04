Un soplo y los controles del SAS frustraron un pelotazo de 5 millones con la venta de test Covid en Andalucía

Reunión urgente en San Telmo para analizar el atajo de los comisionistas

El 3 de diciembre de 2020, Félix Guerrero es citado en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, para reunirse con la viceconsejera de Salud, Catalina García ; el director general de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda , y el jefe de gabinete del consejero Jesús Aguirre, además de Antonio Sanz . En la reunión se pone de manifiesto que en abril de 2020, Salud adquirió test de anticuerpos a la empresa Far-Andalus, venta en la que García Gallardo también había actuado como intermediario. En cuanto a la oferta posterior de los maletines 'Speedy bag', se expuso que el cauce fijado para los proveedores sanitarios era un correo electrónico centralizado. En la oferta de Guerrero, gestionada a través de los intermediarios y del asesor, «no se sigue el procedimiento marcado» porque ésta se remite no al referido correo, sino a la encargada de testar los productos que se compraban. Para la UDEF, « no parece que esto constituyera una irregularidad », sino una «anomalía» para acceder directamente al primer escalón de compra. En todo caso, el atajo no sirvió de nada a los comisionistas. El maletín con test no pasó siquiera los filtros técnicos.