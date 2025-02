La sanidad andaluza pierde 350 médicos de familia cada año por jubilaciones que quedan sin cubrir

Los médicos de familia no tienen repuesto. El déficit de estos especialistas es un problema que trasciende a la sanidad andaluza y afecta a casi todos los territorios de España, pero el Covid no ha hecho sino agravarlo. Los residentes en Medicina Familiar ... que se quedan en la comunidad autónoma al acabar su formación no cubren ni de lejos a los 2.244 profesionales de la generación del 'baby boom' que empezaron a jubilarse el pasado año y se retirarán de aquí a 2026, según las estimaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Su previsión resulta desalentadora: en dicho periodo contará con 350 médicos de familia menos cada año de media para atender a una población cercana a los 8,5 millones de andaluces cada vez más envejecida y con más patologías crónicas.

La cifra figura en un informe de la Dirección de Personal del SAS del pasado 19 de abril que hace un repaso por las mejoras salariales aplicadas desde 2019 por el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos para compensar a sus profesionales, física y psicológicamente agotados por la sobrecarga de trabajo asumida durante más de dos años de pandemia. El objetivo es garantizar la atención primaria, principal puerta de entrada a la sanidad. El personal de los centros de salud se hace mayor y no tiene recambio. En el SAS son conscientes de que no van a poder sustituir a su plantilla actual de doctores en atención primaria. Entre 2022 y 2026, se va a producir una media anual de 500 jubilaciones y bajas definitivas de médicos de cabecera, casi 200 más de los 304 Médicos Internos Residentes (MIR) de la citada especialidad que hubo en 2021. De ellos, sólo la mitad se queda allí donde se forma: unos 150 en Andalucía. «Esta situación da un balance de disminución de 350 médicos de familia cada año», alertaba el director de Personal de SAS, Alberto Fernández , que cesó en mayo para ir en la lista del PP por Huelva en las elecciones andaluzas. Las luces rojas llevan tiempo encendidas en los colegios profesionales, aunque es ahora que la pandemia ha puesto la sanidad bajo los focos cuando se ha pasado a la acción. Para mitigar la falta de reemplazo generacional en la Medicina de Familia, la Consejería de Salud y Familias acordó con las organizaciones sindicales una serie de medidas paliativas el pasado mes de abril. La principal fue el llamado complemento de continuidad asistencial en los centros de salud, un incentivo económico para profesionales que decidan voluntariamente prolongar su jornada ordinaria por la tarde en días laborables. Se les retribuye con 43,77 euros por cada hora adicional de trabajo. El 'plan b' del SAS ante la falta de doctores pasa por incentivar las jornadas de tarde y la ampliación de la vida laboral hasta los 70 años Durante el pasado junio, un total de 2.328 médicos se acogieron a este plan. «Autorizamos las prolongaciones de jornada que nos solicitan los centros y seguiremos trabajando para autorizar todo lo que haga falta», asegura la actual directora de Personal del SAS, Carmen Bustamante, que defiende este 'plan b' ante las jubilaciones que se avecinan. Carmen Bustamante ABC « La asistencia sanitaria no se puede ver mermada por la falta de profesionales debido a las próximas jubilaciones, que no se cubren con los residentes. Nuestro objetivo es ser capaces de adaptar los recursos que tenemos a la demanda de los usuarios para que todos, vivan donde vivan, sean atendidos de manera igualitaria», subraya la directora de Personal del SAS. La ampliación de plazas MIR en Andalucía es una demanda recurrente. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se la ha trasladado por carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Su reivindicación está calando poco a poco. De los 284 residentes de Medicina de Familia que había en 2019 se pasó a 304 en 2021. La última convocatoria oferta 410 plazas. Aguirre también ha pedido al Ministerio que permita a quienes no hayan aprobado el MIR cubrir vacantes de médicos de familia empezando por los que sacaron mejores puntuaciones. Para animarlos a quedarse, se ha ampliado la duración de los contratos en las zonas rurales de difícil cobertura. Aun así, el SAS ha tenido que contratar a 413 doctores extracomunitarios. El estudio ' Estimación de la oferta y demanda de médicos especialistas 2018-2030 ', publicado por el Ministerio de Sanidad, ya auguraba tensiones de reposición a corto plazo en Medicina de Familia. En Andalucía, el 21,9% de estos especialistas tenía 60 años o más en 2018 (la media nacional es del 20,5%), mientras que el 52,8% había cumplido o superaba los 50. Gran parte de las carencias actuales tienen su origen en los recortes de la pasada crisis. Muchos jóvenes recién graduados emigraron para escapar de los contratos de meses o días. Para animarlos a volver y retener a las nuevas generaciones, la Junta aprobó durante la pasada legislatura mejoras dirigidas a equiparar los sueldos a la media nacional como el complemento por la carrera profesional y la subida del precio de las guardias. El coste medio de un facultativo, incluida la Seguridad Social, oscila entre 90.000 y 100.000 euros , lo que arroja «un disponible presupuestario cada año de 35 millones de euros». La agencia sanitaria se plantea utilizar el dinero que se va a ahorrar por la falta de reposición de los jubilados para retribuir a los especialistas que deseen trabajar por las tardes, pero « no amortizar los puestos que queden vacantes », que intentará cubrir a través de las distintas Ofertas Públicas de Empleo, señala el SAS en su informe. Faltan médicos de familia, pero también pediatras, odontólogos, epidemiólogos y farmacéuticos en atención primaria . Siendo optimista, estima que cada mes 8.860 profesionales de dichas especialidades se acojan a la prolongación de la jornada laboral. De momento, han sido 2.328 en el segundo mes de implantación de esta medida. Pasando consulta hasta los 70 El SAS también ofrece a los médicos de familia la posibilidad de aplazar la jubilación hasta los 70 años, especialmente en zonas rurales donde cuesta más cubrir las plazas. Hasta el mes de abril, 521 profesionales habían aceptado alargar su vida laboral. El déficit de médicos no coge por sorpresa a estos profesionales. «Hace doce años, desde el Foro de Médicos de Atención Primaria ya alertamos del problema, pero ha sido como predicar en el desierto», clama Vicente Matas , que coordina el Centro de Estudios del Sindicato Médico Andaluz (SMA) de Granada. A esta situación se ha llegado por una conjunción de factores: el escaso reconocimiento social y profesional de la Medicina de Familia, la falta de incentivos económicos, la presión asistencial que soportan y el particular método de adjudicación de plazas de MIR. En España se han quedado desiertas 93 plazas de esta especialidad tras una convocatoria extraordinaria para ofertar las 200 vacantes que registró el primer turno de asignación. En Andalucía había dos sin ocupar que finalmente han sido adjudicadas. Plazas MIR desiertas Para Matas, urge facilitar el acceso al sistema. «No tiene sentido que se queden sin adjudicar 93 plazas y 1.895 médicos no hayan podido seguir formándose por no haber pasado la nota de corte del 35% que se ha puesto. De ellos, 866 son aspirantes de España que se han presentado al examen y tienen una puntuación positiva», subraya. «El Ministerio tendría que hacérselo mirar porque es una barbaridad, teniendo en cuenta que el examen sólo sirve para elegir la especialidad. Estamos hablando de médicos que han estado seis largos años formándose y llegaron a la facultad con unas notas muy altas. ¿Qué problema hay para que puedan ocupar las vacantes?», se interroga Matas. El SMA aboga por un nuevo mecanismo para cubrir las vacantes. Tantas trabas son contraproducentes. Los médicos y enfermeros siguen emigrando. El citado facultativo augura que « nos quedan por delante unos años muy malos . Va a haber muchas jubilaciones y se está formando a doctores que luego se marchan a países europeos que les dan más estabilidad y sueldos que duplican o triplican los de aquí. Es muy difícil luchar contra eso». María del Mar Martínez Lao, vocal de Atención Primaria Urbana en la OMC ABC La paradoja de los MIR: más facultades y menos especialistas El próximo curso los estudiantes andaluces tendrán dos facultades más para aprender Medicina. A las cinco que ya funcionan en la región, se suman los nuevos grados que ofertan las universidades de Jaén y Almería. «Aunque se han abierto más facultades y ya casi todas las ciudades tengan una, las plazas MIR no crecen en la misma proporción», lamenta María del Mar Martínez Lao, vocal de Atención Primaria Urbana de la Organización Médica Colegial (OMC). El cuello de botella deja fuera del sistema a muchos graduados. El cambio del sistema de adjudicación MIR, que pasó de presencial a virtual en 2021, lo ha complicado todo. Detrás de la falta de médicos de familia hay una tormenta perfecta con varios elementos en juego. « No es una especialidad atractiva para los jóvenes ni está suficientemente valorada . Las administraciones anuncian programas de crónicos o tabaquismo que no podemos asumir con un cupo de más de 1.500 pacientes para cada médico. Tampoco hay tiempo para la docencia y la investigación», se queja. Siente que son el «patito feo» de la Medicina. La solución, a su juicio, pasa por aumentar las plazas MIR, mejorar las condiciones, trabajar más en equipo y liberar a los facultativos de tareas burocráticas. Noticias relacionadas La Consejería de Salud, expectante por el impacto de 'ola silenciosa' de Covid en Andalucía

El SAS contrata a 413 médicos de fuera de la UE para las zonas rurales ante la falta de facultativos

Salud ve «complicado» cubrir los 18.000 contratos que oferta para verano en Andalucía por la falta de médicos

