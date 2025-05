«Salir de casa en un terremoto es un error; las víctimas de Lorca estaban en la calle»

El riesgo está ahí, aunque la calma dure 500 años. Es la idea que repiten una y otra vez los expertos tras los últimos terremotos que han puesto Granada patas arriba y se han dejado sentir en otros puntos de Andalucía. Los sismólogos ya han alertado que las réplicas durarán meses, así que los vecinos deberán acostumbrarse a los temblores y tratar de reprimir ese instinto de supervivencia que esta semana los ha llevado a dormir al raso en calles y plazas .

El pánico, como apunta Juan Antonio Benítez , puede hacernos perder la perspectiva y ponernos en un riesgo mayor del que pensamos. Este arquitecto, jefe del Servicio de Protección Civil de Málaga, está detrás del plan especial de la capital para hacer frente a los terremotos y conoce al detalle cuándo, cómo y qué hacer si el suelo empieza a temblar bajo nuestros pies.

¿Están las casas andaluzas preparadas para los terremotos?

Por supuesto. Para algo hay una normativa que es de obligado cumplimiento, como el código técnico o la normativa contra incendios. Vigilar que se cumplan es una de las misiones de los colegios de arquitectos.

Los edificios antiguos y abandonados han sido los más afectados en Granada. ¿Cuándo empiezan a ser seguras las construcciones en Andalucía?

En España se empezaron a utilizar las normas sismorresistentes en los años 60. Ha habido varias hasta llegar a la que está vigente, que es del año 2002 y la más exigente de todas . Es muy importante a nivel constructivo porque es la mejor forma de poder hacer frente a los seísmos.

¿Cómo se aplica?

Afectan principalmente a la calidad estructural de los edificios, haciendo que las secciones de hormigón tengan cada vez mayores dimensiones y mayor armada. Así se consigue que la resistencia a los movimientos sísmicos, que producen cargas horizontales, es mucho más alta.

¿Cómo se evalúa el riesgo en Andalucía?

El Plan Sísmico andaluz utiliza un sistema de muestreo, es decir, analizan un número determinado de edificios en un municipio y posteriormente lo extrapolan al total. En Málaga, sin embargo, hemos estudiado todos y cada uno de los edificios, cruzando los datos con el padrón para saber qué tipo de población tenemos en cada distrito. Sólo un 15 por ciento de las construcciones es anterior a 1950 y, por tanto, a las normativas. El estado del parque inmobiliario es bastante bueno.

¿Puede la normativa evitar la catástrofe?

En el tema sísmico intervienen muchos factores y es imposible predecir algunos. Que una edificación sea antigua no implica que vaya a ser la más afectada . Todo depende de su proximidad al epicentro y de la intensidad del terremoto. Aunque esté bien construido, un edificio nuevo también podría sufrir daños importantes.

La primera reacción de los granadinos fue huir hacia calles y plazas. ¿Es peor el remedio que la enfermedad?

Salir de casa es precisamente lo que no hay que hacer. En el seísmo de Lorca de 2011 hubo nueve víctimas y todas estaban en la calle . Ir corriendo con pánico te expone a la caída de cornisas, aleros, tejas o trozos de muro. En caso de un seísmo, si uno está dentro de casa debe quedarse ahí, debajo de una mesa o de la cama. El suelo puede dañarse, pero no se va a caer. En Lorca sólo colapsó un edificio y fue porque estaba muy próximo al epicentro.

¿Vive la población ajena a los terremotos?

Donde ya ha habido un terremoto seguro que volverá a haber otro, y donde no lo ha habido nunca, puede haberlo alguna vez. Esa es una máxima entre los expertos . Creo que a la población hay que darle un mensaje de tranquilidad porque hay planes de emergencia preparados, pero no engañarla. Estamos en una zona de alto riesgo sísmico. ¿Puede haber un gran terremoto? Sí, pero no sabemos cuándo. Puede ser mañana o dentro de 500 años.

¿Están en riesgo los monumentos andaluces? Uno de los aspectos que estudió el equipo de expertos para diseñar el plan sísmico malagueño fue qué pasaría con lo edificios que son Bien de Interés Cultural y joyas del patrimonio andaluz. Según, Benítez, la historia ha demostrado que los monumentos resisten bien las sacudidas de la corteza terrestre gracias, en parte, a sus imponentes muros. Las catedrales de Málaga y Jaén o la propia Alhambra y el Generalife han resistido estoicamente a movimientos como el gran terremoto de Andalucía, que una Nochebuena de 1884 asoló Arenas del Rey (Granada) y «se dejó sentir en media España», recuerda el arquitecto.