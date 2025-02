El PSOE quiere pactar las cuentas andaluzas con el 'Gobierno del cambio' tras diez años de rodillo contra el PP

Durante los casi 37 años que el PSOE fue omnipotente al frente de la Junta de Andalucía, este partido dejó casi a cero el casillero de enmiendas del PP incorporadas a los presupuestos de la comunidad. Los populares incluso acuñaron un término, el «rodillo» ... socialista , para expresar su frustración por la total ausencia de voluntad de acuerdos.

Entre 2008 y 2018, en los últimos diez años de mandatos del PSOE, los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz rechazaron 6.591 de las 6.663 enmiendas presentadas por el PP. Es decir, el 99 por ciento de las modificaciones presupuestarias que presentó el principal grupo de la oposición acabaron arrolladas por el famoso rodillo. Sólo Griñán se salió de este guion al aceptar 72 enmiendas del PPy 21 de Izquierda Unida en sus primeras cuentas como presidente, las del año 2010.

Ahora que las tornas han cambiado y que el sillón verde del Gobierno lo ocupa el presidente Juanma Moreno, Juan Espadas , secretario general del PSOE andaluz y candidato a la Junta, le ha ofrecido al Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos negociar las cuentas de la comunidad para 2022 para no tener que depender de Vox.

Las circunstancias de uno y de otro también han cambiado. Los diputados de Santiago Abascal se han instalado en el anuncio de la ruptura de relaciones y en la reclamación de unas elecciones anticipadas que sólo ellos desean. Vox sumó sus votos al PP y Cs para cerrar el ciclo del PSOE en la Junta y les ha aprobado hasta tres documentos presupuestarios en esta legislatura.

Ni el PP, al que las encuestas le favorecen, ni Ciudadanos, que aspira a conjurar los malos pronósticos demoscópicos, están por la labor de que se abran las urnas en medio de una pandemia que aún no ha terminado.

Tampoco Juan Espadas, que aún tiene pendiente de resolver su sucesión como alcalde de Sevilla, desea un adelanto electoral. Tal vez, menos que ningún otro candidato. Tras acceder a la Secretaría General del PSOE-A el pasado mes de julio, necesita ganar tiempo para asentarse en el puesto y armar una alternativa que deje atrás la etapa de la expresidenta Susana Díaz, hoy diputada andaluza y senadora.

La paradoja es que Espadas le reclama un gran acuerdo a Moreno cuando no tiene apoyos para sacar las cuentas del Ayuntamiento de Sevilla

La paradoja es que Espadas reclama un «gran acuerdo presupuestario» a Moreno e incluso le ha pedido una reunión por carta, cuando como alcalde no tiene apoyos para sacar adelante las próximas cuentas del Ayuntamiento de Sevilla . El partido naranja, con el que firmó un acuerdo de estabilidad política en octubre de 2020, ha roto la alianza, mes y medio después de que el regidor hispalense se estrenara como líder de la oposición sin ocupar escaño en la Cámara autonómica.

Si el diálogo no da frutos, la prórroga de las cuentas actuales está encima de la mesa del Gobierno, aunque no sea su primera opción. El vicepresidente de la Junta y líder regional de Cs, Juan Marín , admitía este jueves que un acuerdo tanto con Vox como con el PSOE es «muy complicado». «Si al final hay que prorrogar, se prorroga y no pasa nada», se resignaba. En la otra mitad del Ejecutivo, no tiran la toalla. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), garantizó que el Gobierno andaluz pondrá «toda la carne en el asador» para tratar de aprobarlas.

El diario de sesiones del Parlamento da muestras de la poca inclinación de los socialistas hacia el diálogo con el PP. Rechazar todas sus enmiendas era una tradición tan asentada como cantar villancicos en la Cámara tras el debate de los presupuestos. Las cuentas de 2018, las últimas de la era Díaz, con María Jesús Montero como consejera de Hacienda, fueron aprobadas por el PSOE y Cs sin aceptar ni una sola enmienda del PP. El «Gobierno del cambio» ha roto también con esta inercia y ha incorporado modificaciones de todos los grupos políticos.