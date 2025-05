El PSOE de Andalucía mantiene a dos cargos imputados por supuesta corrupción

El próximo 16 de marzo el parlamentario andaluz José Luis Sánchez Teruel tiene una cita en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla. Comparece en calidad de investigado para dar explicaciones sobre el supuesto desvío de fondos europeos destinados a la modernización ... de las marismas del Guadalquivir situadas entre los municipios de Dos Hermanas y Lebrija. Han pasado nueve días desde que el juez Juan Gutiérrez Casillas dictó el auto de imputación en el denominado caso Marismas, donde investiga el destino de más de 40 millones de dinero público, pero el que fuera secretario general del PSOE de Almería no ha dimitido. Tampoco su partido tiene pensado pedirle que renuncie al escaño. Este periódico le preguntó al portavoz adjunto del Grupo Socialista, Gerardo Sánchez, si iba a mantenerlo en el puesto. La respuesta fue breve, pero clarificadora. «Es una imputación que viene de muy largo», replicó, al tiempo que valoraba como un hecho positivo que el diputado autonómico tenga «la posibilidad de aclarar la situación ante el juez».

El mismo día, ABC publicaba que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte, el socialista José Miguel Espina, responsable de Urbanismo y Patrimonio, confirmaba que no tiene ninguna intención de dimitir del cargo, entre otras razones porque su partido no se lo ha exigido, a pesar de llevar cerca de un año acusado de supuesta prevaricación por la Fiscalía de Huelva en el «caso Asperillo» y estar a las puertas del juicio. Las razones que ha dado para no cesar del cargo es que «el PSOE me ha pedido que no dimita». El portavoz adjunto del PSOE evitó pronunciarse sobre el caso. «Permítame que no opine porque no tengo los datos», contestó expeditivo al periodista.

El PSOE-A hace menos de dos meses reclamaba al presidente andaluz, Juanma Moreno, que pidiera explicaciones a la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, por su citación «por error» como investigada en una supuesta trama de financiación irregular

Ningún correctivo ni gesto grave hubo por parte del mismo partido que hace menos de dos meses reclamaba al presidente andaluz, Juanma Moreno, que pidiera explicaciones a la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, por su citación «por error» como investigada en una supuesta trama de financiación irregular vinculada al pago de comisiones por la constructora Hispano Almería SA a diversos ayuntamientos almerienses gobernados por el PP. La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Almería Ana Belén Vico emitió una providencia anulando su comparecencia, entre otras razones porque está aforada y corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investigarla. El TSJA explicó que Crespo «fue citada por un error».

Miguel Espina, acusado de presunto delito medioambiental en Doñana ABC

La imputación duró pocas horas, pero lo suficiente para que la bola empezara a hacerse más grande. Vox y Unidas Podemos pidieron su destitución y el asunto copó los titulares en la prensa nacional y los juicios sumarísimos en la red social Twitter.

Nada que ver con lo que ha ocurrido en los dos anteriores casos citados, que se han visto eclipsados por la crisis del PP a cuenta de un contrato de la Comunidad de Madrid por el que el hermano de la presidenta Díaz Ayuso habría cobrado una comisión en el que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación.

Código ético del PSOE

El portavoz adjunto del PSOE, Gerardo Sánchez, esgrimió ayer que «en todos los casos de denuncias y acusaciones se sigue lo que nuestros estatutos establecen». El código ético de su formación estipula que cuando uno de sus cargos públicos es imputado le corresponde a la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en su caso, a la Comisión de Garantías de Igualdad «adoptar o recomendar la adopción al órgano competente de las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad».

Sánchez Teruel estaría en esta situación, pero no ha trascendido ninguna medida disciplinaria, a pesar de que sí se exigió su renuncia a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán cuando fueron imputados en el caso ERE , por el que luego serían condenados.

Por el cargo que ocupaba en la Junta –era director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural –, «ya sea por acción u omisión» Sánchez Teruel podía «haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos de investigación de estas diligencias previas y, por tanto, procede su constitución en la causa como parte investigada», se justificó el juez en el auto.

En cambio, el edil de Almonte sí tendría que ser expulsado . Pero el PSOE, según sus palabras –que nadie ha desmentido– le ha pedido que no se vaya. Desde el momento en que se abra juicio oral «por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido», reza la norma interna.

El PP lleva meses reclamando sin éxito al concejal que entregue su acta . Espina se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel y 15 de inhabilitación por parte de la Fiscalía para cargo público como presunto autor de delitos de prevaricación y daños al espacio natural de Doñana, un asunto en el que el PSOE asegura ser muy sensible.