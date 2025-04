El PSOE rechaza la oferta del Gobierno andaluz para pactar los presupuestos de 2022

El Consejo de Gobierno aprobará hoy el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2022, unas cuentas que superarán los 43.800 millones de euros, la cifra más alta de la historia. Nada más que se aprueben por el Gobierno andaluz, los consejeros ... de Hacienda, Juan Bravo, y Economía, Rogelio Velasco, lo entregarán formalmente en el Parlamento autonómico y se iniciará la tramitación con una fecha clave el día 24 de noviembre en el que se celebrará el primer debate en la Cámara y se votarán las enmiendas a la totalidad que se hayan presentado.

Y todo esto rodeado de una ceremonia de la confusión en la que tanto el Gobierno andaluz como el PSOE se acusan mutuamente de no tener voluntad real de llegar a un acuerdo. Eso sí. Ni el Gobierno ni el principal partido de la oposición quieren ser los señalados como los que han roto las negociaciones.

El PSOE rechazó ayer el último documento remitido por la Consejería de Hacienda para la negociación de los Presupuestos para 2022, señalaron fuentes del Ejecutivo andaluz. La portavoz del PSOE, Ángeles Fé rriz, mantiene el argumento contrario, «el PP no quiere negociar, nos pide una adhesión incondicional a un documento que ni siquiera tenemos en detalle».

La Consejería de Hacienda había admitido una petición del grupo parlamentario socialista de retrasar una semana la tramitación para avanzar en la negociación

Tras su ronda de contactos con todos los grupos políticos, la Consejería de Hacienda había admitido una petición del grupo parlamentario socialista de retrasar una semana la tramitación para avanzar en la negociación, demora que no será necesaria tras el rechazo del PSOE a la última propuesta remitida, que la propia Junta califica de «generosa» y que reflejaba los puntos en común que el anteproyecto presenta respecto a las demandas expresadas por el principal grupo de la oposición.

Esto según la versión del Gobierno andaluz. El PSOE, por su parte, asegura que no ha roto las negociaciones, que sigue a la espera de una propuesta del Gobierno sobre cuáles de sus planteamientos están dispuestos a incluir en las cuentas para 2022. La portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, fue muy contundente explicando que, en su opinión, «no ha habido negociación porque a día de hoy, y hace un mes que Juan Espadas entregó a Moreno nuestras propuestas, no sabemos qué han aceptado y qué no. Y esa es la base de una negociación».

La portavoz parlamentaria de los socialistas ha insistido este martes en que «el PP no quiere negociar y cuando quieren, se negocia. La prueba es la Ley del Suelo por la que nos hemos sentado más de diez veces y nosotros hemos aprobado propuestas del PP y ellos han aceptado otras nuestras».

El documento

El Gobierno andaluz, por su parte, entregó el pasado viernes a los socialistas un documento de 128 páginas en las que, según argumentan, se incluyen numerosas propuestas presentadas por el PSOE y que son una muestra de que están dispuestos a negociar para poder aprobar el Presupuesto 2022 para la Junta de Andalucía .

Este documento, que no se ha hecho público por el momento, es un avance de los datos que incluye el Anteproyecto de ley y en el que se destina el 7% del PIB a la Sanidad Andaluza, el 5% a la Educación y los servicios sociales crecen más de seiscientos millones de euros con respecto al año pasado.

Hay otra clave que defiende el Ejecutivo de Juanma Moreno para que el PSOE «pueda» aprobar estas cuentas. En el texto articulado no hay «ideología» sino el interés en aprovechar mejor los recursos públicos para colaborar en la recuperación económica de Andalucía. Además, tampoco se incluyen nuevas bajadas de impuestos, modelo que defiende el Gobierno de PP y Ciudadanos y que rechaza frontalmente el PSOE.

La reducción de la presión fiscal está ya en vigor aunque en muchos tributos no se aplicará hasta enero de 2022. El Parlamento andaluz ha aprobado la Ley de Tributos Cedidos que aprueba la última bajada de impuestos del Gobierno del cambio. En este caso afecta en unos 329 millones de euros que la administración dejará de recaudar durante el próximo año.

El Gobierno andaluz también ha mantenido contactos con otros grupos parlamentarios pero dan por descartada la opción de Vox, a pesar de los llamamientos públicos que les hacen. El partido de Abascal ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad porque lo que quiere son elecciones autónomicas.