Así se preparan los colegios para la huelga del próximo viernes en Andalucía por el coronavirus

Los sindicatos Ustea, Comisiones Obreras y CGT han convocado, junto a asociaciones de madres y padres y de estudiantes , una huelga en la educación andaluza para el próximo viernes 18 de septiembre. Reivindican que se cumplan las medidas de seguridad en los 4.587 ... de centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria de Andalucía. Los convocantes consideran que no se está manteniendo la distancia de seguridad en las ratios por clase fijadas por la Junta y no se garantiza la desinfección necesaria al no disponer de las plantillas de profesorado y personal de administración y servicios (PAS) suficientes.

Vuelta al cole en Sevilla: comienza el curso de las mascarillas, los test y el miedo De cara al paro previsto, la Consejería de Educación y Deporte propone unos servicios mínimos dependiendo del número de alumnos matriculados en los centros bajo la premisa de mantener la seguridad durante la pandemia. Un total de 107.269 profesores trabajan en centros educativos públicos en Andalucía. Hasta 300 alumnos Los servicios mínimos planteados en una reunión celebrada el pasado viernes, que no han sido apoyados por los convocantes, son de dos miembros del equipo directivo y, además, para los centros de hasta 300 alumnos dos docentes más (un total de cuatro) , siempre que esto no suponga superar el 20% del claustro del centro. Si tienen entre 301 y 600 alumnos, serán 4 docentes más en servicios mínimos, lo que eleva a 6 el total contando con los dos del equipo directivo. Por último, para centros de más de 600 alumnos se proponen unos servicios mínimos con 6 docentes además de los dos directivos. Ustea ha convocado la movilización y huelga para el 18 de septiembre tras haber culminado «sin acuerdo» las tres sesiones de la Mesa Sectorial de Educación para el inicio de curso, en la que solicitaban a la Administración « un significativo aumento de la financiación educativa que posibilitara el aumento de las plantillas y la consiguiente bajada de ratios en los centros educativos andaluces, a fin de cumplir las recomendaciones sanitarias para prevenir los contagios en el ámbito escolar». Respecto a los servicios mínimos, consideran que son abusivos. La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía considera que las medidas para reiniciar la actividad lectiva en los centros educativos «no prevén el incremento de plantilla necesario y no garantizan la salud de la población andaluza, obviando los 384 millones de euros para educación que se han transferido a Andalucía».

