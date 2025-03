«Oye, Pepe, lo de la Visa está ya resuelto y han traído el dinero» y otras frases del dueño del club Don Angelo

José Ruiz García , el propietario del prostíbulo Don Angelo de Sevilla, compareció este viernes durante 52 minutos en la comisión del Parlamento andaluz creada para investigar las responsabilidades políticas por el desvío de fondos públicos de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) a gastos que nada tenían que ver con su misión, que era formar a los desempleados andaluces en la comunidad con más paro de España.

Parte del dinero acabó gastándose en este local del alterne, ya demolido, cercano al estadio Benito Villamarín. Durante la noche del 22 de marzo de 2010 y la madrugada del día siguiente, el máximo responsable de esta fundación, Fernando Villén Rueda , realizó 15 pagos con su tarjeta opaca para gastos de representación. En algo menos de seis horas, entre las 20.57 hasta las 2.43 horas, cargó a la Visa de la entidad de la Junta de Andalucía hasta 14.737 euros. El que fuera miembro de la ejecutiva del PSOE-A asegura que devolvió luego el dinero después de que la encargada de Don Angelo, una cubana, Juana M., anulara los cargos efectuados a la Visa.

Su intervención de 52 minutos, en el día de cierre de la campaña de las elecciones generales del domingo, estuvo plagada de evasivas, olvidos y repentinos arrebatos de sordera. ABC recopila las principales «perlas» que dejó el dueño del club Don Angelo con sus respuestas y algunas preguntas formuladas por los portavoces de los grupos políticos que es inusual que se escuchen en la Cámara autónomica.

Ana Vanessa García (diputada del PP): «¿Le avisaron para decirle que iban a llevar el dinero tras la anulación de los cargos de 14.737 euros de la tarjeta de la Faffe?»

Ruiz García (Don Angelo) : «Solamente me dijo la encargada: oye, Pepe, que esto ya se ha resuelto. La Visa se ha anulado y han traído el dinero».

Diputada del PP : «¿Cuánta gente podía estar para gastarse 14.737 euros en una noche?»

Ruiz García : «Yo ahí no le puedo decir. Le he dicho que yo no estaba en el negocio. Estaba desconectado. Yo no iba al negocio. Nos comunicábamos por teléfono [en alusión a su encargada Juana]. Yo no le puedo decir el número de personas y eso...»

Diputada del PP : «Queremos terminar dándole de nuevo las gracias por acudir porque quienes eran los responsables políticos han salido corriendo, entre ellos los expresidentes de la Junta»

Teresa Pardo (diputada de Ciudadanos) : «Entiendo que en su actividad mercantil en el año 2010 un elemento esencial puede ser la discreción. Será usted quién diga lo que estime necesario [...] Yo no le voy a pedir nombres de las personas que iban con el señor Villén. Pero entiendo que iba acompañado...»

Ruiz García: «Imagino que iba acompañado»

Diputada de Cs: «Entienda que para mía sea llamativo que esa cantidad de 14.737 euros se gaste en una noche. ¿Me puede decir usted a cuánto estaban los cubatas en su local?

Ruiz García: ¿Los cubatas?

Diputada de Cs: Sí las copas. ¿Ni las botellas de reserva tampoco? ¿Me puede decir el gasto medio de la prestación de un servicio en su establecimiento?

Ruiz García: ¿Qué? ¿La conversación?

Diputada de Cs: «¿El costo medio, tampoco se acuerda usted?

Ruiz García: No.

La diputada de Cs insiste : Entienda usted que una cantidad de ese calibre es una cantidad muy desorbitada. ¿Me puede decir el precio del cubata de su local?

Ruiz García : Se lo pregunta usted a él [por Villén], no a mí. Yo no sé lo que consumio ni hasta donde llegó. Eso el que debe responder es él.

Ignacio Molina (Adelante Andalucía) : ¿Gastar casi 15.000 euros en una noche era normal, extraordinario o muy extraordinario? ¿Cómo le parece esa factura?

Ruiz García : Normal.

Ignacio Molina (Adelante Andalucía) : ¿Conoce al señor Villén por la prensa?

Ruiz García : Lo he visto en la televisión y en el ABC pero no lo conozco.

Ángela Mulas (diputada de Vox) : ¿Se prestaban servicios sexuales en su establecimiento?

Ruiz García: Es que no lo entiendo.

Diputada de Vox: ¿A qué se dedicaba?

Ruiz García: Era un bar de copas.

Diputada de Vox: 14.000 euros por una noche nos parece excesivo...

Ruiz García: Hay discotecas que cobran más de 14.000 euros con un reservado arriba y son apartados y están en privado, pero hay que pagar. ¿Eh?

Diputada de Vox: Usted manifesta que no era un sitio donde se prestaran este tipo de servicios.

Ruiz: No puedo decir lo que usted pregunta.

Diputada de Vox: ¿Sabe usted que tiene que decir la verdad?

Ruiz: Es que no oigo.

El presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), interviene para aclararle que mentir tiene pena de cárcel o sanción económica.

Ruiz: Yo estoy diciendo la verdad total.

Diputada de Vox : ¿Algún cliente consumía algún tipo de droga?

Ruiz : Es que no sé lo que me está contando, la verdad. Esa pregunta no se la voy a contestar.

Diputada de Vox : ¿Era habitual que su local fuera frecuentado por funcionarios de la Junta?

Ruiz : Yo no he venido aquí a esto. Me esta preguntando cosas que no tienen que ver con lo que yo vengo a contar.

Diputada de Vox : ¿La encargada de su local, la señora Juana, era amiga de Villén?

Ruiz : Era conocida de él. Me dijo que era un señor que yo tengo confianza con él.

Diputada de Vox : Dice que no conocía al señor Villén ¿Usted no conoce a sus propios clientes?

Ruiz : Yo no le voy a pedir el carné de identidad a quien entraba para saber quién era. Era un negocio público.

La diputada de Vox le pregunta por qué cree que su local está bajo investigación.

Ruiz: «Porque le ha tocado a este negocio, porque por lo visto este señor (Villén) frecuentaba más clubs, y le tocó al mío».