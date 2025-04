«Para prevenir el Covid grave, todas las vacunas son igual de buenas»

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford, estaba llamada a ser la salvación de Europa, pero las dudas sobre sus efectos secundarios han pasado factura a la confianza de los ciudadanos. David Moreno Pérez, ... el pediatra que está a cargo de la estrategia autonómica de vacunación contra el Covid , confía en que el daño reputacional sea reversible. No es sólo una cuestión de fe. Aporta datos que avalan su diagnóstico. A pesar del aumento de personas que rechazaron acudir a su citación, el jueves y viernes pasados se pusieron más dosis de AstraZeneca, uno y dos días después de suspenderse su uso en menores de 60 años.

¿Cómo está afectando la crisis de AstraZeneca al plan de vacunación?

De cada diez personas que llamamos, dos nos dijeron que no iban a acudir. Aun así, el ritmo de dosis de AstraZeneca que ponemos cada día no ha descendido desde el miércoles, cuando la Agencia Europea del Medicamento halló posibles vínculos con casos de trombosis y hubo gente que se fue de algunas de las colas. Evidentemente, esto puede impactar, pero hay mucha más gente que prefiere vacunarse de la que se niega a hacerlo. El jueves y viernes pasados, por ejemplo, se pusieron 28.881 y 27.595 dosis, respectivamente, más de las que se pusieron antes del lío del pasado miércoles. El lunes 5 de abril se habían puesto 20.665 dosis y el martes, 27.026. Esas personas tienen claro que hay que tenerle miedo al Covid, no a la vacuna.

¿Está preocupado como experto por la incertidumbre generada?

Todo lo que sea un cambio de guión en las campañas de vacunación crea mucha desconfianza en la población y lo entendemos. Cuando se decide vacunar o dejar de vacunar a algunas personas siempre empleamos criterios de precaución, no es por antojo. Cuando se normalice la situación, la gente volverá a confiar. Hace tres semanas se paralizó la vacunación con AstraZeneca y después se retomó. Notamos más incertidumbre durante unos días y luego la gente fue aceptando más la vacunación. Se ha visto que este riesgo de trombosis, aunque es muy pequeño, se da en menores de 60 años. Es un dato nuevo que no teníamos hace dos meses y por eso aplicamos las medidas ahora.

Muchos medicamentos que tomamos habitualmente tienen un riesgo de crear trombos incluso mayor y no se suele reparar en ello. Entiendo que se actúe por precaución, ¿pero no se está sacando todo un poco de quicio?

Estoy totalmente de acuerdo. Son efectos muy poco frecuentes, pero se han tomado las medidas basándonos en las dosis disponibles. Lo que hemos hecho es poner las pocas vacunas que tenemos en la población que tiene más riesgo de Covid y menos de trombosis. En los mayores de 60 años el efecto adverso es mucho más raro y tiene más riesgo de sufrir un Covid grave.

¿Estamos en condiciones de renunciar a esta vacuna, como ha planteado algún responsable político?

Esta vacuna está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y el Ministerio de Sanidad ha dicho que se puede poner en mayores de 60 años y eso es lo que estamos haciendo.

La gran pregunta a resolver, ahora, es qué hacer con las personas que se han inoculado la primera dosis de AstraZeneca.

Eso se está debatiendo en la ponencia donde estoy yo también por parte de Andalucía. Preferimos no dar hipótesis y lanzar un único mensaje una vez que se decida qué hacer. A principios de mayo se cumplen las doce semanas para poner la segunda dosis a los profesionales esenciales. Por tanto, tenemos el mes de abril para revisar todas las evidencias y recibir nuevos datos de los ensayos clínicos. Elegiremos la opción más segura con los datos que tengamos en ese momento.

¿Cuántas dosis de AstraZeneca se han puesto en Andalucía, en su mayoría a policías y docentes?

Todos son primeras dosis y se han puesto a 297.754 profesionales.

En el inconsciente colectivo ha calado la idea de que todas las dosis no son igual de fiables. ¿Se puede hablar de «buenas» y de «malas» vacunas?

Una cosa es evitar que alguien se contagie y otra, prevenir el Covid grave. Para cualquier forma de Covid, desde la más leve a la más grave, se ha visto que las de Pfizer y Moderna son más potentes que las de AstraZeneca. Las dos primeras en un 95% y la tercera en un 81%. Pero para prevenir el Covid grave e incluso la muerte tras contraerlo, a día de hoy todas son igual de buenas, con una eficacia de entre el 95% y 100%. En algún estudio incluso AstraZeneca arroja mejor resultado.

¿Por qué se ha limitado el uso de la inmunización con AstraZeneca a la franja de 60 a 69 años? ¿Por qué no se pone a personas de 73 o de 78 años si los estudios han demostrado que son igual de eficaces a esa edad?

Lleva razón. Esta vacuna se podría usar perfectamente en personas mayores de 69 años.Pero el grupo de 70 a 79 años ya empezó a ponerse las vacunas de Pfizer y Moderna hace una semana y se ha quedado así para no confundir más a la gente. Pero si nos quedáramos sin estas dosis, se usaría AstraZeneca. El grupo de 66 a 69 también se vacunará con este fármaco.

¿Cuándo se va a empezar la vacunación del grupo de 66 a 69 años?

La estrategia se actualizará la semana que viene y será entonces cuando empezaremos. Ahora estamos vacunando a los de 65 y 64 años.

¿Se ha sondeado a intermediarios de vacunas, algunos rusos, para conocer el mercado en el caso de que fallaran los suministros de la UE? ¿Hay algún principio de acuerdo?

Si lo ha habido, no he estado ni sé nada sobre este tema. Yo creo que no se ha hecho ningún contacto con laboratorios por nuestra cuenta.

¿Andalucía debería recurrir a otras vacunas como la rusa Sputnik V?

Yo creo que todos esos medicamentos deben pasar por la evaluación de las agencias reguladoras de España y Europa. Sigo pensando que hay que hacerlo bien y de forma oficial.

Los constantes retrasos en las entregas han lastrado la primera fase del plan de inmunización. ¿Cree que llegaremos al objetivo de un 70% de vacunados a finales de agosto?

Es muy complicado porque el suministro de dosis es muy irregular por parte de AstraZeneca y Moderna. Ojalá me equivoque, pero incidencias como la de AstraZeneca pueden repetirse y aumentar el rechazo de la población. Deberían llegar otras vacunas como Novavax y CureVac para llegar a ese 70%. Incluso si llegan es complicado que se alcance ese objetivo.

¿Por qué se están vacunando a personas que no están citadas si, como se ha dicho, todas las vacunas «tienen nombres y apellidos»?

No debería ocurrir que se vacunara a la gente que no está citada porque lo primero que hay que preguntar es si esas personas tienen indicación de vacunarse o tienen entre 70 y 80 años. Eso no está en el protocolo. En la Consejería desautorizamos que se vacune sin cita. En el pabellón de los Bermejales de Sevilla pasó lo que pasó [acudieron mayores alentados por un bulo], pero en el día a día no recomendamos esta actuación porque hay que ir con cita. Tenemos en el protocolo que al final de la jornada se llame a una lista de personas que entran dentro de los grupos de vacunación.

¿La cuarta ola se quedará en una «olita», como prevé el director del Centro de Coordinación de Alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón?

No lo parece. Si es por la vacunación no vamos a conseguir parar la ola. Ahora mismo, sólo puede ayudar a la gente a la que se le han administrado dosis, sobre todo a los mayores de 80 años, en los que sí estamos viendo un descenso claro de casos. A nivel estadístico son tan pocas las personas vacunadas de entre 60 y 79 años que eso no puede parar una cuarta ola. Si ésta llega, a otros grupos sí les va a afectar porque sólo está vacunado el 12% con una dosis y el 6% con las dos.