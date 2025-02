Coronavirus Andalucía: Muchos hoteles barajan no abrir si las medidas anti Covid-19 son muy restrictivas y caras

Los hoteleros hacen cuentas con la calculadora en la mano. ¿Cuánto les va a costar una maquinaria especial para desinfectar en profundidad? ¿O las mamparas de metacrilato en las recepciones y zonas comunes? Ya se habla de que es imposible que se den bufé en sus restaurantes si hay un contacto entre los clientes y la comida o estos tengan que usar las mismas pinzas o cucharas soperas para servirse. Se baraja la comida en monodosis, pero esto es carísimo. ¿Qué hacer en caso de detectarse un coronavirus en el hotel? ¿Tendrán que desalojarlo entero y dar por clausurada la temporada? ¿Habrá que usar guantes de latex y trajes de protección distintos en cada una de las habitaciones que se limpien? Todos están pendientes de las prohibiciones y obligaciones normativas que tendrán que cumplir para poder abrir. Muchos, que no quieren ni dar su nombre, ya adelantan que les interesa más permanecer cerrados y mantener su prestigio antes que aventurarse a un desastre.

No todos los sectores han tenido tan mala suerte con la pandemia. Hay muchas empresas que el coronavirus les ha venido como el viento de cola a un avión . Todas las relacionadas con la distribución han salido ganando con el confinamiento. Amazon ha tenido que reforzar su plantilla en España con 1.500 trabajadores más contratados. Sus cotización de Bolsa en el tecnológico norteamericano NASDQ se ha revalorizado en un mes de 2.000 dólares a 2.400 la acción. Hace cinco años valían 450. El Covid-19 ha hecho que la compra a través de Internet y posterior envío a los domicilios se haya convertido para muchas personas, sobre todo mayores, en un servicio esencial. Aquí, la cadena de alimentación DIA, se ha revalorizado en tres semanas un cien por cien. ¿El exceso de alimentos almacenados en casa son compras compulsivas de acopio? Probablemente sí y a medida que pase el tiempo y se vea que no hay desabastecimiento, todo volverá a la normalidad. No se quedan atrás tampoco todo lo que tenga que ver con ciber seguridad, tele trabajo o tele conferencias. Sobre esto último WhatsApp ya trabaja en pruebas para poder mantener hasta ocho conversaciones a la vez. Suben también la venta de productos farmacéuticos y curiosamente, una de las profesiones que saldrá reforzada de esta crisis es la de cuidadores de personas mayores , con las que además habrá que restringir aún más si cabe los contactos.