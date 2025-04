Las palmas flojas de los diputados del PSOE

El discurso de Susana Díaz ante su grupo parlamentario para el cierre del año fue el resumen perfecto del año que ha vivido el PSOE andaluz. Críticas deslavazadas contra el Gobierno andaluz, llenas de lugares comunes, con un tono sobreactuado... y que no provocaron la más mínima emoción en los 27 diputados y algunos asesores que lo escucharon. Rodeada de su grupo de confianza, cada vez más reducido, la expresidenta de la Junta parecía una visita incómoda o de cumplido. Sólo le aplaudieron al final y con unas palmas flojas, carentes por completo de entusiasmo.

El PSOE andaluz pasado su primer año en la travesía del desierto sin haberse recuperado del golpe que supuso la pérdida de la Junta. Cuando estaba herido salió la sentencia del caso ERE que le ha asestado un golpe muy duro del que no se ha repuesto. Tal vez su principal carencia sea que no se ha entrado de lleno en los problemas internos que arrastra desde entonces. No se ha hecho autocrítica sino que su lideresa se ha encerrado en el caparazón de la resistencia.

Los socialistas andaluces no saben cómo hacer oposición. No tienen ya en su mano los datos y los expedientes oficiales y, a la más mínima, se quedan al descubierto como les ha ocurrido antes de Navidad con las obras de Nerva. Susana Díaz fue más rápida que Moreno hablando con el alcalde y le faltó tiempo para decir que su Gobierno había dejado las obras del arroyo que se desbordó a punto para iniciarlas... pero el Ayuntamiento las lleva pidiendo desde 2002 y no se había licitado nada desde 2016.

Gestión de la actividad

El papel del PSOE en el Parlamento se ha visto mermado. La salida de Mario Jiménez, purgado por Susana Díaz, y el triste fallecimiento de José Muñoz se notan en la gestión de su actividad en la Cámara y, por lo tanto, de su impacto en los medios de comunicación . No plantean iniciativas y han perdido el protagonismo político que se le presupone al principal partido de la oposición en Andalucía.

A esto se une el culebrón de las cajas fuertes y la cámara acorazada de San Telmo. Los socialistas critican al portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, al que acusan de montar una performace pero la realidad es que hay muchos documentos por salir y les preocupan. Sobre todo por la erosión de su ya desgastada imagen pública.

En este contexto, hay voces críticas que están indignadas porque consideran que se está atacando al PSOE directamente, que se busca su destrucción... sin que nadie lo esté defendiendo. Además, los intentos de Pedro Sánchez por circunscribir el asunto a Andalucía se ha encontrado con la estrategia opuesta del PP que quiere amplificarlo llevando el asunto al Senado y al Congreso, mientras que Vox ha hecho lo propio en el Ayuntamiento de Madrid.

También se han quedado sin voz a nivel nacional a pesar de que miran con mucha preocupación las negociaciones de Pedro Sánchez con ERC. Les rompe su discurso y, encima, le da alas al Gobierno de Juanma Moreno para utilizar la confrontación . El PSOE andaluz sí que está ahora bajo la tutela de Federal y no ha hecho falta ni golpe de Estado, ni Gestora ni nada que se le parezca. La pérdida de la Junta ha sido suficiente.

Pero la orden es dar apariencia de normalidad y buenas relaciones entre ambas direcciones. De hecho, el número dos de Sánchez, José Luis Ábalos estuvo en la copa de Navidad del partido que se celebró junto al Puente de la Barqueta. No fue improvisado. Acudió invitado a un «encuentro distendido».