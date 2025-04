El Pacto por el Ferrocarril andaluz sigue en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo , ha remitido una carta a la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Raquel Sánchez , solicitando una reunión para abordar las carencias de las infraestructuras ferroviarias en Andalucía, así como la distribución de ... los fondos Next Generation .

Carazo espera que la nueva ministra, exalcaldesa de Gavá, sea más receptiva con Andalucía que el anterior ministro José Luis Ábalos al que la consejera solicitó hace dos años audiencia sin obtener respuesta. A pesar de solicitarlo en varias ocasiones, Ábalos no tuvo a bien entrevistarse con la consejera, ni siquiera haciendo hueco en sus últimas visitas a Sevilla motivadas por las tensiones internas en el PSOE andaluz. Entonces, el ministro justificaba su paso por la sede regional socialista con la excusa de que iba a presentar a Susana Díaz los proyectos de Infraestructuras para Andalucía en los Presupuestos del Estado, cuando en realidad negociaba el relevo de la expresidenta en el liderazgo del PSOE andaluz.

En su misiva, Marifrán Carazo felicita a la ministra, le ofrece su colaboración y le solicita el encuentro marcando las prioridades en el mapa ferroviario y el destino de los fondos europeos.

Carazo espera que los cambios en el Gobierno de España no generen más retrasos ni en las actuaciones pendientes ni en el reparto y ejecución de los fondos europeos animando a que el Gobierno de España actúe con transparencia y aclare pronto qué proyectos se van a poder financiar con ellos en Andalucía.

Ya la ministra expresó a Ábalos estar «muy preocupada» por la falta de concreción que hay en torno a qué proyectos irán los 2.988 millones de euros que el Estado destinará a los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico , y que se encuentran en una fase muy inicial, a pesar de que Andalucía participa de los dos y es vértice de ambos en Algeciras. «El Corredor Mediterráneo, declarado estratégico por las autoridades europeas, a día de hoy, no cuenta ni con un trazado definido por el interior de Andalucía. Hemos ofrecido el uso de los 75 kilómetros de plataforma construida del Eje Ferroviario Transversal, al objeto de adelantar plazos, pero seguimos sin respuesta» expresó entonces.

La consejera comparecía ayer ante al Comisión de Fomento del Parlamento andaluz para informar sobre las actuaciones ferroviarias que la Administración General del Estado lleva a cabo en la comunidad autónoma, alertando del bajo grado de ejecución de los proyectos y obras correspondientes a los tramos de la Red Transeuropea de Transporte que discurren por Andalucía, así como de las incertidumbres sobre los horizontes temporales para su terminación.

Revisar el mapa

Carazo insistió en la necesidad de acometer una « revisión solvente y rigurosa del Mapa Ferroviario Andaluz y consensuar un Pacto por el Ferrocarril , que contribuya a revitalizar los servicios e infraestructuras ferroviarias de Cercanías y Media Distancia en nuestra comunidad, claramente deficientes y mejorables». En enero de 2020 el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó una declaración consensuada con las plataformas ciudadanas en defensa del ferrocarril que se elevó al Gobierno.

También reclama Carazo que se tomen medidas urgentes «para planificar la red de conexiones con puertos y áreas logísticas aprovechando los fondos Next Generation».

Marifrán Carazo ha recordado que los presupuestos estatales vigentes apenas recogen compromisos en materia ferroviaria en Andalucía y que la dotación prevista por el Ministerio al ferrocarril en los Fondos Next Generation (6.243 millones de euros) además de ser limitada no aclara qué infraestructuras se van a beneficiar de ellos. Así, ha destacado que no se fijan objetivos ni dotación económica para los servicios de Media Distancia , no hay desglose para inversiones por núcleos de Cercanías y respecto a los corredores ferroviarios, de los 14 tramos que se citan «tan sólo dos corresponden a Andalucía: tramo Murcia-Almería del Corredor Mediterráneo y modernización de la Línea AVE Madrid-Sevilla».

La consejera estima que la propuesta del Gobierno central «no resuelve las necesidades de mejora y modernización de las infraestructuras ferroviarias estatales en Andalucía» que el Gobierno andaluz centra en 13 proyectos, valorados en 8.800 millones de euros, y «a los que el Gobierno central ha hecho caso omiso».

En ese listado se incluyen la mejora del acceso ferroviario y remodelación del centro logístico de Sevilla-Majarabique ; la conexión ferroviaria del P uerto de Motril con Granada; la inacabable integración del AVE Almería o la tantas veces anunciada llegada de la Alta Velocidad verdadera a Huelva . Asimismo, el listado de asuntos pendientes incluye la mejora de la conexión ferroviaria Linares-Madrid , que incluye los compromisos para la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras.

En el ámbito de Cercanías se recuerda la necesidad de mejorar las conexiones y servicios en el área metropolitana de Córdoba con la adecuación de las estaciones de cercanías y construcción de 2 nuevas estaciones en Córdoba. Por último, la consejera recuerda la ministra el proyecto de la conexión por cercanías entre la estación de Santa Justa y el Aeropuerto de San Pablo en Sevilla «a la que contribuimos con el estudio informativo que hemos licitado el pasado junio», recuerda la consejera.

Entre las últimas buenas noticias del Gobierno sobre trenes andaluces destaca el inicio de los trámites para recuperar el tren Guadix - Baza y conectar Andalucía con Murcia, una reivindicación con tres décadas de historia .