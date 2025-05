Reuniones de hasta seis personas, bares al 50% y bodas con 30 invitados en cuatro capitales de Andalucía

La curva de los contagios del coronavirus es «muy preocupante» en Andalucía, según reconoce el consejero de Salud y Familias en esta comunidad, Jesús Aguirre . Tanto que el Consejo de Gobierno ha ampliado las restricciones para frenar la segunda ola de la pandemia. Las principales medidas aprobadas este jueves incluyen el establecimiento de un toque de queda en Granada , el cierre obligatorio de bares y restaurantes a las 22.00 horas en las capitales de Sevilla, Jaén, Córdoba y Granada desde la medianoche del próximo sábado 24 de octubre al domingo 25.

En dichas ciudades queda limitada las reuniones de personas a un máximo de seis en los establecimientos de restauración y hostelería, tanto en el interior como en las terrazas, cuando antes el tope estaba en diez personas.

Pero, ¿qué sucede con las reuniones de más de seis personas que no convivan bajo el mismo techo en el ámbito del hogar? La Junta quiere extender la restricción de personas que pueden agruparse dentro de las viviendas. Hasta ahora hay una recomendación para no reunirse más de seis personas. La intención es que sea una medida obligatoria. Por este motivo, Aguirre ha anunciado que ha solicitado mismo jueves «un informe jurídico, a indicación de las sociedades científicas», para conocer «si puede ser factible incluir dentro de una orden de obligaciones» la recomendación que la Junta ha realizado de limitar a seis el número máximo de personas participantes en reuniones privadas si no son convivientes.

El Consejo de Gobierno también ha tomado conocimiento de la modificación de la Orden del 14 de julio sobre el uso obligatorio de mascarillas como medida de salud pública . De este modo, su uso será obligatorio para todas las personas en los establecimientos de hostelería y restauración en los que se sirvan a clientes productos para su consumo en el mismo. Habrá que llevarla siempre puesta, bajo riesgo de ser multados con 100 euros, salvo en el momento de la ingesta de comidas y bebidas.

En el caso del ejercicio del deporte individual o en grupo al aire libre, el uso de mascarilla será preceptivo si no se puede garantizar en todo momento la distancia de seguridad interpersonal. En cuanto a la práctica deportiva, se permite en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, siempre que no se supere el 50% del aforo máximo permitido en la instalación. La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de seis personas.

En Sevilla, Granada, Jaén y Córdoba se establecen medidas que afectan a la actividad cotidiana de estas localidades , como que los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50% del aforo permitido. La hora de cierre será como máximo a las 22.00 horas, a excepción de centros médicos, farmacéuticos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales. Por su parte, los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al 50%, tanto en el interior como en el exterior , y la ocupación máxima por mesas o agrupación de mesas será de seis personas.

No se permiten las salidas ni visitas en los geriátricos de las cuatro capitales andaluzas

Habrá también restricciones en las cuatro capitales en los geriátricos. Quedan suspendidas las salidas y visitas en los centros sociosanitarios, como residencias de personas mayores o residencias de personas con discapacidad.

Los mercadillos públicos o privados, así como peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones recreativo-culturales o clubes permanecerán cerrados. Y la actividad de parques y jardines públicos, así como de parques infantiles de uso público, queda suspendida temporalmente .

Finalmente, la asistencia a velatorios se limita a un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o 10 en espacios cerrados . En las bodas, comuniones, bautizos y otras celebraciones podrán participar un máximo de 30 personas al aire libre y en el interior.

El toque de queda que se quiere aplicar restricción de movilidad nocturna (en la franja de 23.00 a 6.00 horas) en Granada y trece municipios de su área metropolitana está a la espera de recibir la autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Estas medidas, que entrarán en vigor una vez publicadas las pertinentes resoluciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, han sido tomadas en conocimiento por parte del Consejo de Gobierno ante la incidencia de casos registrada en la comunidad en los últimos días.

Se extienden también los cribados. Éstas son las restricciones y medidas en diversos municipios del resto de Andalucía:

En Almería, se realizará cribado poblacional y se aplicarán las medidas de la Orden del 14 de octubre en Los Gallardos.

En Córdoba, además del cribado y la aplicación de las medidas de la Orden del 14 de octubre de la capital, se realizará cribado poblacional en Aguilar de la Frontera.

En Jaén, además de las medidas de Jaén capital de la Orden del 14 de octubre, se aplicarán las restricciones de dicha orden y se realizará cribado poblacional en Baeza y Quesada. Por su parte, se efectuará cribado en Segura de la Sierra y Guarromán.

En Málaga, se aplicarán las medidas de la Orden del 14 de octubre y cribado en Teba, además de cribado poblacional en Almáchar.

En Sevilla, además del cribado y la aplicación de las medidas de la Orden del 14 de octubre de la capital, se impondrán estas medidas y la realización de cribados (donde no se haya efectuado con antelación) en los municipios de El Castillo de las Guardas, Utrera, Badolatosa, Estepa, Gilena, Herrera, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa y Marinaleda.

Por su parte, en Pedrera se aplicarán las medidas recogidas en la Orden del 29 de septiembre, en las que se restringe la movilidad del municipio, y en Écija se aumentan a 10 días más las medidas ya acordadas, que son también las de aplicación en la Orden del 29 de septiembre. Por último, en Casariche continuarán con las medidas que se estaban adoptando.