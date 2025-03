Moreno a Sánchez: «Los agravios territoriales dañan la credibilidad del mando único»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno ha cambiado el tono frente a Pedro Sánchez. Sin abandonar su discurso institucional y sin recurrir a un lenguaje agresivo, como sí hacen otros presidentes autónomicos, ha hecho varias advertencias duras que hasta ahora se había reservado para los comentarios privados, defendiendo el principio de lealtad.

Juanma Moreno ha expresado a Pedro Sánchez su « desacuerdo y el del conjunto de la población andaluza, así como mi malestar por el trato desigual y claramente injustificado» que, a su juicio, se está dando a Andalucía frenando el pase de las provincias de Málaga y Granada a la fase dos cuando cumple escrupulosamente con todos los parámetros sanitarios dictados por el Ministerio de Sanidad. «Es una falta de sensibilidad con Andalucía».

Moreno no ha tenido empacho en destacar que esta situación contrasta con la «consideración favorable que se dispensa a otros territorios, como el País Vasco, de la misma injustificada manera. No sé cómo se puede justificar la movilidad entre provincias que a nosotros no se nos permite».

El presidente andaluz entiende, además, que hay perjuicios sociales y económicos «que crean sufrimiento y alarma. En Cataluña se han hecho excepciones por distritos o municipios, pero no se permite lo mismo en Andalucía».

«Reclamamos transparencia y criterios claros porque sólo así se pueden saber si se han apicado en condiciones de igualdad. Los agravios teritoriales dañan la credibilidad de la autoridad única y erosionan la legitimidad del mando único que se debe guiar por una escrupulosa objetividad », ha afirmado contundente Moreno.

Las críticas del presidente andaluz se han referido también a las «soluciones improvisadas» que, a su juicio están generando nuevos problemas. En este sentido hay sido muy claro al referirse al anuncio de aprobación de la Renta Mínima Vital.

«Por qué no cuentan con nosotros si las comunidades autónomas tienen la competencia exclusiva en asitencia social? Nos parece bien esta renta mínima y estamos dispuestos a que se haga pero invade el marco competencial autonómico y además, no se nos desvela cómo se va a hacer».

Estado de alarma «a la carta»

El presidente andaluz se ha mostrado sorprendido por el anuncio hecho por Pedro Sánchez sobre la posibilidad de levantar el estado de alarma en algunas comunidades autónomas. «Desconocemos si están pensando que se aplique o no. No sabemos cuáles serán los criterios aunque imagino que estarán vinculados al impacto de la pandemia en los territorios».

Moreno ha defendido el trabajo conjunto que se está llevando a cabo en Andalucía («estoy muy orgulloso de cómo lo estamos haciendo») pero llamó a la prudencia para volver lo más pronto posible a la normalidad.

«Yo no sé si el levantamiento del estado de alarma será de una manera u otra pero nosotros si hay un tratamiento diferenciado para algunas comunidades, lo queremos para Andalucía. No queremos ser más que nadie pero tampoco menos que nadie».