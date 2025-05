Moreno pide a Sánchez que el primer desconfinamiento sea para zonas o comarcas andaluzas

Sexta semana de confinamiento, sexta conferencia de presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la evolución de la pandemia. Y a medida que pasan los días también crecen las exigencias de los mandatarios regionales con el que está al frente de la crisis. El presidente de la Junta de Andalucía, le ha pedido a Sánchez que Andalucía sea la primera comunidad autónoma en poner fin al confinamiento por zonas. Ya antes de la videoconferencia con el presidente del Gobierno y el resto de líderes autonómicos, Moreno abogó por que se usen los «aciertos» de las comunidades autónomas como punto de partida para el desconfinamiento.

Siempre con garantías

Y todo esto desde la «lealtad». Para eso hizo un balance de cifras de la baja incidencia del virus en Andalucía, la segunda después de Murcia en la Península y entre las cinco menores de toda España incluidas las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla y nuestras islas. El desconfinamiento no sería en toda la región de golpe, sino «gradual, de forma progresiva, incluso por sectores ». Habría que adecuarse al menor e incluso nulo impacto del virus «por zonas, comarcas o provincias», y de estas últimas nombró a las menos afectadas, Huelva y Almería. Eso sí, puso como condición sine qua non las «garantías sanitarias» . Desveló que ya hay un comité técnico que está estudiando qué zonas serán las primeras donde la incidencia ha sido muy pequeña y podrán recibir esta autorización, con el visto bueno, lógicamente, de Madrid. De esta forma Moreno Bonilla quiere estar un paso por delante, pero siempre de forma «muy rigurosa», recalcó.

Sobre la fecha exacta de cúando se produciría este desconfinamiento parcial en Andalucía no habló de fecha exacta, «aunque se baraja el 10 de mayo», según informaciones del Ministerio de Trabajo que evalúa dos fases para relajar la reclusión en las casas y la vuelta gradual a la normalidad, verano y finales de año.

A la espera de la ayuda de los cien millones

De la falta de material sanitario, hecho este que se ha solventado al convertirnos en una comunidad que se puede autobastecer, incluidos los respiradores fabricados gracias a la Universidad de Málaga y la empresa Fujitsu, ahora se da un paso adelante con la «desescalada» asimétrica y que se haga efectivo el dinero que prometió el Gobierno Central. «Seguimos esperando los cien millones de euros que nos prometieron para repartir entre los ayuntamientos, hay que pasar de las palabras a los hechos», reclamó. Tampoco se olvidó de los 430 millones de euros para la formación del empleo que iban a venir a Andalucía y que se han congelado «justo cuando más los necesitamos». Asimismo reclamó que se convoque el Consejo de Política Económica y Financiera.

Después de dejar claro que desde su Gobierno regional apoyan la prolongación del confinamiento anunciada por Sánchez este sábado 18 de marzo, Juanma Moreno también se mostró muy favorable a que los niños pudieran salir de las casas , con restricciones, no libremente, a partir del 27 de abril. Aunque igualmente pidió más información sobre este aspecto.

Moreno se dirigió a los andaluces con una corbata azul muy obscura y prometió un homenaje a las víctimas del coronavirus

El presidente de la Junta se dirigió a través de la televisión con una corbata azul muy obscura, casi de luto riguroso por las más de 20.000 víctimas de la pandemia en España, a punto de superar los mil en Andalucía. Para estas últimas tuvo su recuerdo y mostró su deseo, «cuando pase el confinamiento y de forma consensuada con los ayuntamientos y diputaciones», de rendirles un homenaje, sin especificar si sería un monumento o un acto especial a las familias rotas por este desastre.

Preguntado por este redactor qué partidas del Presupuesto General de este año iba a tocar para adecuarlo a esta lucha contra el enemigo invisible, Moreno afirmó que «lógicamente se han desdibujado porque los ingresos van a caer y van a aumentar los gastos». «Habrá que hacer reajustes, de hecho, acabamos de destinar cien millones de euros a la sanidad, que es nuestra prioridad ahora junto con mantener el tejido productivo», manifestó. También se le cuestionó sobre si esta no era una oportunidad para suprimir organismos inútiles de la Junta o al menos hacer un ERTE en ellos , a los que respondió que «hay que esperar a las auditorías encargadas» sobre la admininistración paralela y «buscar el ahorro en la máxima eficiencia del gasto público».

Sobre la medida propuesta por Podemos del mínimo de renta vital, Moreno puso de manifiesto que él no era contrario en estas circunstancias, «siempre y cuando hubiera una coordinación entre administraciones -estatales, autonómicas y municipales-, no fuera a pasar que algunos recibieran más de lo que les corresponde y a otros no llegara». Por último, sobre la posibilidad de adelantar si las playas podrán estar abiertas este verano, no se aventuró a dar una respuesta, aunque «yo soy el primero que me gustaría que así fuera», concluyó.