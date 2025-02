Mapa del Covid-19 en Andalucía de los 227.532 positivos por coronavirus: así evoluciona la pandemia

El coronavirus Covid-19 suma este viernes 27 de noviembre un total de 227.532 casos de contagio en Andalucía con la confirmación de 2.085 nuevos afectados en las últimas 24 horas, 1.464 menos que los registrados ayer y 1.588 menos que el viernes de la semana pasada.

La tasa de incidencia actual en Andalucía de la enfermedad Covid-19 baja a 356,2 , más de 30 puntos por encima del índice medio de contagios en España en los últimos 14 días que se sitúa en los 325,50 casos por cada 100.000 habitantes.

Fallecidos con coronavirus en Andalucía

Andalucía registra 61 muertes , siete más que el jueves y seis más que hace siete días, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Por provincia, Córdoba se sitúa como la provincia con más defunciones diarias por Covid-19 con quince, seguida de Sevilla con trece y Granada con diez. Por debajo de la decena figuran Málaga con nueve, Jaén con seis y Almería y Cádiz con cuatro cada una. La provincia de Huelva no registra muertes esta jornada.

Tasa de incidencia acumulada en Andalucía

El mapa del coronavirus por la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 en Andalucía se reparte de la siguiente manera: Cádiz lidera el aumento de contagios con 402 seguida por Sevilla con 342; Málaga con 317; Granada con 265; y Jaén con 224. Por debajo de los 200 positivos diarios figuran Córdoba con 182, Almería con 180 y Huelva con 176.

En cuanto a la tasa de incidencia acumulada , que revela la evolución del virus en los úlimos catorce días, solo Granada sobrepasa los 500 casos por cien mil habitantes con un índice del 528,4. Sin embargo, seis provincias aún superan la tasa de 250 casos por 100.000 habitantes, que indica un alto riesgo de transmisión: Jaén (486,8), Huelva (394,9), Cádiz (431,3), Almería (359,6), Sevilla (312,5) y Córdoba (291,1). Solo Málaga, con 224,5, tiene un índice inferior al fijado por el Ministerio de Sanidad como de «alto riesgo de transmisión descontrolada».

Hospitalizados en Andalucía

Los hospitales andaluces registran una nueva reducción del número de hospitalizados por tercer día consecutivo con 136 menos en 24 horas y una cifra total de 2.415, menor dato desde finales de octubre e inferior por tercer día seguido al pico máximo registrado en la primera ola a finales de marzo.

Por su parte, el número personas ingresadas en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) baja una docena en 24 horas hasta los 476, 43 menos que hace siete días.

Por provincias, Granada continúa como la provincia con más hospitalizados con 577 y 115 de ellos en UCI, seguida de Sevilla con 410 y 109 en UCI; Cádiz con 333 y 55 en UCI; Málaga con 337 y 45 en UCI; Jaén con 258 y 45 en UCI; Córdoba con 227 y 42 en UCI; Almería con 135 y 47 en UCI; y Huelva con 138 y 18 en UCI.

Brotes de coronavirus en Andalucía

Salud informa de que durante la última semana se han comunicado al Ministerio de Sanidad 134 brotes con 748 casos confirmados por PCR y test de antígenos, lo que supone 24 brotes y 51 positivos menos que la semana anterior. Además de los focos declarados en los últimos siete días, en la comunidad siguen activos 157 brotes declarados con anterioridad -13 en Almería, diez en Cádiz, nueve en Córdoba, 32 en Granada, nueve en Huelva, 23 en Jaén, 45 en Málaga y 16 en Sevilla-.

Por provincias, Málaga repite de nuevo esta semana como provincia que concentra mayor número de brotes con 56 focos con 288 positivos, seguida de Granada con 15 brotes que suman 128 casos; Jaén con 14 brotes y 81 contagios; Almería con 13 focos y 98 afectados; Córdoba con once brotes y 47 casos; Cádiz con nueve brotes y 36 casos; y Huelva y Sevilla con ocho focos cada una de ellas y 27 y 43 casos, respectivamente.

Residencias de mayores en Andalucía

La Consejería de Salud y Familias contabiliza un total de 146 centros sociosanitarios con algún caso positivo en Covid-19 entre sus usuarios, que son nueve menos que los 155 a los que ascendía esa cifra el pasado martes 17 de noviembre.

Así se desprende de los datos que la Consejería de Salud y Familias ha presentado al Consejo de Gobierno este martes sobre el estado de los centros sociosanitarios en Andalucía ante el coronavirus.

En la actualidad, se mantienen en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía de los que los referidos 146 presentan algún caso positivo en usuarios, lo que supone el 13,1% del total, de forma que el 86,9% está libre de Covid-19 en usuarios, según destaca la Junta.

Por su parte, otras 150 contabilizan casos sólo en trabajadores , por lo que los residentes no se han visto afectados y las plantillas han podido ser aisladas.

De forma pormenorizada, se contabilizan en las residencias de mayores un total de 1.638 residentes positivos, de los que 181 se encuentran ingresados; en el caso de los trabajadores, 846 son casos confirmados.

En lo que respecta a la realización de pruebas , desde abril y hasta la fecha se han realizado 505.850 test a residentes y trabajadores, dando un total de 8.740 positivos. Ese total de pruebas incluye los test de antígenos que se realizan a todos los trabajadores cada siete días desde el 24 de septiembre, y cada 14 días al 20% de todas las residencias, además del testeo completo en las que hay un positivo; en concreto, 67.742 a residentes y 169.014 a trabajadores. En total 236.756 test de antígenos.

Todas estas pruebas se han efectuado en residencias de mayores, centros de atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a domicilio.

En la actualidad, se encuentran medicalizadas la Residencia Santo Cristo del Bosque de Bacares (Almería) y, en la provincia de Cádiz, el Centro Residencial Miramar de Algeciras, la Residencia San José de San Fernando, el Centro Residencial Vitalia Bahía de San Fernando, la Residencia La Granja de Jerez y la Residencia Lago de Arcos de la Frontera.

En la provincia de Córdoba , la Residencia Domusvi Inmaculada Concepción de la capital, la Residencia Jesús Nazareno también de la capital, la Residencia Jesús Nazareno de Montoro, la Residencia San Andrés de Córdoba, la Residencia Alcalde Antonio Pulido de Almedinilla, la Residencia Nuestra Señora de la Sierra de Cabra, la Residencia San Juan de Dios y el Centro Residencial de Priego de Córdoba.

Además, están medicalizadas, en la provincia de Granada , la Residencia San Jaime de Huéscar, la Residencia El Refugio de la capital, la Residencia Nuestra Señora de Fonseca de la misma ciudad, la Residencia Nuestra Señora de la Misericordia de Loja, la Residencia Perpetuo Socorro de Santa Fe, la Residencia Fray Leopoldo de Granada, el Centro Residencial Regina de Churriana de la Vega, la Residencia Trinidad y Montes Orientales de Iznalloz, la Residencia El Balcón de Cúllar, y la Residencia Entre Álamos de Atarfe.

En la provincia de Huelva , los centros medicalizados son la Residencia San Joaquín y Santa Ana de San Juan del Puerto, la Residencia Reina de los Ángeles de Aracena, la Residencia El Cristo Roto de Gibraleón y la Residencia El Pinar de la Fuente de Hinojos.

En Jaén , son la Residencia de La Carolina, el Centro Residencial Nuestra Señora de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo, la Residencia Los Marqueses de Linares, la Residencia Orpea Andújar, la Residencia San Gregorio de Torreperogil, la Residencia Virgen de la Misericordia de Torreperogil, la Residencia de Peal de Becerro, la Residencia Condes Corbull de Jaén, la Residencia Virgen de la Capilla de Jaén, la Residencia Serranilla de Mágina de Jaén, la Residencia Nuestro Padre Jesús de Castillo de Locubín, la Residencia Virgen de la Alharilla de Porcuna y la Residencia Torrebermeja de Jimena.

Finalmente, también están medicalizados el Centro Residencial Tilodisa de Cuevas de San Marcos (Málaga), el Centro Residencial Casa Conde Pinofiel de Antequera (Málaga), la Residencia Asistidos Tercera Edad de Archidona (Málaga), la Residencia Parra Grossi de Ronda (Málaga) y, en la provincia de Sevilla, la Residencia El Pilar de Carmona, la Residencia Manuel Ridruejo de Sevilla, la Residencia FOAM de Santiponce, la Residencia San Rafael de Dos Hermanas, la Residencia Instituto Dr. Sacristán de Sevilla, la Residencia Nuestra Señora de Gracia de La Puebla de Cazalla y la Residencia Vitalia Home de La Rinconada.

Por su parte, se han habilitado diez centros de evacuación , que son el Centro Residencial El Zapillo de Almería, el Hospital San Carlos de Cádiz, Doctor Oloriz (Granada), el Hospital Vithas Sevilla, el Hospital Civil de Málaga, el HARE de Vejer (Cádiz), el Doctor Sagaz de Jaén, el HARE de Lebrija (Sevilla), la Asociación Frater de Huelva y el Hotel Pirula de Écija (Sevilla).

En relación a la información referente a los brotes en residencias de mayores, Salud apunta que a partir de este martes se podrá consultar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que se publicará semanalmente con los datos actualizados de todos los centros andaluces en los que haya casos confirmados de residentes y trabajadores.

Casos de coronavirus en Andalucía

Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 227.532 casos confirmados -2.085 de ellos en las últimas 24 horas- y ha alcanzado las 3.927 muertes tras sumar 61. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 19.563, 287 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.744, tras sumar 52 en la última jornada, y el número de curados es de 115.496, después de sumar 3.233 más.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 3.927 muertes desde el inicio de la pandemi a -61 más en 24 horas-, Sevilla con 854 se mantiene como la provincia con más fallecidos -13 más- seguida por Granada con 788 -diez más-, Málaga con 634 -nueve más-, Jaén con 492 -seis más-, Córdoba con 435 -15 más-, Cádiz con 411 -cuatro más-, Almería con 210 -cuatro más- y Huelva con 103.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test antígenos alcanzan los 227.532 desde el inicio de la pandemia - 2.085 más en 24 horas -, liderados por Sevilla con 54.159 casos -342 más-, seguida de Granada con 43.220 casos -265 más-, Málaga con 33.220 -317 más-, Cádiz con 25.140 -402 más-, Córdoba con 22.575 -182 más-, Jaén con 22.313 -224 más-, Almería con 17.555 -180 más- y Huelva con 9.350 -173 más-.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 19.563 -287 más en 24 horas-, con Sevilla a la cabeza con 4.494 -79 más-, seguida por Málaga con 3.621 -38 más-, Granada con 3.521 -41 más-, Jaén con 2.217 -49 más-, Córdoba con 2.087 -25 más-, Cádiz con 1.803 -35 más-, Almería con 1.185 -ocho más- y Huelva con 635 -doce más-.

De ellos, 1.744 han pasado por la UCI en Andalucía, 52 más en 24 horas, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 378 -16 más-, seguida de Málaga con 312 -once más-, Granada con 269 -15 más-, Córdoba con 221 -uno más-, Jaén con 183 -tres más-, Cádiz con 171 -dos más-, Almería con 169 -cuatro más- y Huelva con 41.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 115.496 en toda la región, 3.233 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 25.362 -1.278 más-, seguida de Málaga con 24.218 -526 más-, Granada con 13.695 -224 más-, Almería con 12.243 -134 más-, Córdoba con 12.185 -204 más-, Jaén con 11.867 -431 más-, Cádiz con 11.794 -189 más- y Huelva con 4.132 -247 más-.

Curva de contagios en Andalucía

A la caída de los datos en la última jornada en Andalucía se ha referido la portavoz del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto -conocido como comité de expertos- de la Junta de Andalucía, Inmaculada Salcedo, en rueda de prensa no presencial en Sevilla, en la que ha señalado que «desde un punto de vista epidemiológico no nos gusta sacar conclusiones con datos aislados de 24 horas». «Sacar conclusiones en 24 horas no es adecuado; es muy poco para tomar una decisión».

Además, ha puesto en valor que los curados en Andalucía «van triplicando a los contagiados», ha indicado que la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa en la comunidad en 393,11 casos por cada 100.000 habitantes, con 616,06 casos en Granada; 536,49 en Jaén; 367 por cada 100.000 en Sevilla; Córdoba, 302; Huelva, 444,06; Cádiz, 432,69; Almería, 379,73; y Málaga, 249,13. «Estos datos son mucho mejores que el día de ayer y desde que alcanzamos el pico máximo el 9 de noviembre van bajando de manera secuencial», ha destacado.

«Con esta situación Andalucía sigue mejorando levemente pero no podemos confiarnos y bajar la guardia. Esto nos obliga a estar muy alertas, ya que estamos aún por encima de la media nacional y de las cifras que nos gustarían», ha manifestado Salcedo.

Por último, preguntada sobre en qué consiste el operativo de la Junta en la vacunación frente al Covid, la portavoz del comité de expertos ha indicado que «hay un grupo de específico que está colaborando en el plan de vacunación de Andalucía , que pertenece a la ponencia de alertas del Ministerio, donde está la Dirección general de Salud Pública de la Consejería, y me consta que tienen todo el plan diseñado y la estructura preparada».

Colegios cerrados por Covid-19 en Andalucía

Andalucía registra este viernes 27 de noviembre tres centros educativos cerrados de forma total , bien sean de la escuela pública, concertada o privada, dos menos que el martes y cuatro menos que hace una semana, y 203 aulas con sus alumnos en cuarentena por contagios de coronavirus (Covid-19), 12 menos que hace tres días y 67 menos que hace siete, mientras que se han registrado 105 reaperturas desde el 24 de noviembre.

Según precisan los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias -que hacen referencia a los cierres a fecha de este jueves-, los tres centros cerrados suponen un 0,04% del total de 7.099 que hay en la región, ya sean de Educación Infantil, Primaria o Secundaria (ESO). Respecto a las aulas, las 203 afectadas suponen un 0,26% sobre el total de 78.024. El 98,4% de los centros educativos andaluces están libres de coronavirus.

Por provincias, las que continúan con centros escolares cerrados son Granada con dos -el mismo número que el martes- de 856 centros (0,23%), y Sevilla con uno -dos menos que en el último recuento- de un total de 1.624 (0,06%).

Respecto a las aulas afectadas , Málaga continúa a la cabeza con 45 clases afectadas de un total de 14.270 (0,31%), seguida de Granada con 29 de 8.700 (0,33%) y Córdoba , también con 29 de 7.390 (0,39%). En cuarto lugar se sitúa Almería con 28 de 7.133 (0,39%) y Sevilla con 27 de 18.439 (0,14%).

Cádiz , por su parte, tiene 20 clases afectada por Covid de 11.123 (0,17%), mientras que por debajo de la veintena se sitúan Jaén con 16 de 5.770 (0,27%) y Huelva con nueve de 5.170 (0,17%).

Desde que empezase el curso escolar el 1 de septiembre, en Almería ha habido 497 reaperturas, en Cádiz 1.220, en Córdoba 255, en Granada 309, en Huelva 143, en Jaén 368, en Málaga 298 y en Sevilla 629.

Medidas y restricciones en Andalucía

Andalucía prorroga hasta el próximo 10 de diciembre las restricciones vigentes relativas a su confinamiento perimetral y de todos los municipios de la comunidad, el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas y la vigencia del toque de queda desde las 22.00 hasta las 07.00 horas para frenar el avance de la pandemia del coronavirus en la comunidad.

La Junta sólo ha acordado flexibilizar desde este martes día 24 el horario de bares y restaurantes para permitir su apertura hasta las 21,30 horas exclusivamente para recogida de pedidos y la apertura de las tiendas de juguetería hasta las 20 horas.

Así lo ha anunciado este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una comparecencia informativa tras presidir en el Palacio de San Telmo la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia.

Sobre la situación en la provincia de Granada , donde está cerrada toda actividad no esencial desde el pasado 10 de noviembre, Moreno ha explicado que se mantienen en vigor las mismas restricciones salvo en los 43 municipios del distrito sur , con una población de 150.000 habitantes, donde se permitirá la apertura de actividades no esenciales hasta las 18 horas.

Actividades esenciales

Según recoge el artículo 4 del BOJA extraordinario de la Junta de Andalucía publicado el 8 de noviembre, las excepciones al cierre adelantado se aplica en algunos casos:

Excepciones al cierre de actividades a las 18 horas

Actividad industrial

Establecimientos de alimentación, bebidas y primera necesidad.

Establecimientos y servicios sanitarios y sociosanitarios.

Empleados públicos y empleados del hogar.

Farnacias, ópticas, ortopedias y clínicas veterinarias.

Gasolineras, ITV y talleres mecánicos.

Servicios de entrega a domicilio.

Comedores sociales y reparto de alimentos con carácter benéfico.

Velatorios.

Centros deportivos al aire libre.

Actividad docente no universitaria

Niveles de alerta en Andalucía

La Junta de Andalucía ha implanatdo desde el 24 de noviembre el nivel de alerta 4 grado 1 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del Covid-19 en un total de 103 municipios de las provincias de Almería, Málaga, Córdoba y Cádiz que actualmente se encuentran en nivel de alerta 3 grado 1.

En concreto, la Junta eleva por un periodo inicial de 14 días el nivel de alerta 3 grado 1 a nivel de alerta 4 grado 1 a los distritos sanitarios Levante-Almanzora y Poniente de Almería, Campo de Gibraltar en Cádiz, Área Sanitaria Norte de Córdoba y Valle del Guadalhorce en Málaga.

En el caso de Almería , pasarán al nivel de alerta 4 los 41 municipios del distrito Levante-Almanzora (Albanchez, Albox, Alcóntar, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Bédar, Cantoria, Chercos, Chirivel, Cobdar, Cuevas del Almanzora, Fines, Los Gallardos, Garrucha, Huércal Overa, Laroya, Líjar, Lúcar, Macael, María, Mojácar, Olula del Río, Oria, Partaloa, Pulpí, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Turre, Urrácal, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Vera y Zurgena) y los 15 del distrito Poniente de Almería (Adra, Alcolea, Balanegra, Bayárcal, Berja, Dalías, El Ejido, Énix, Félix, Fondón, Láujar de Andarax, La Mojonera, Paterna del Río, Roquetas de Mar y Vícar).

Por su parte, en la provincia de Córdoba lo harán los 25 municipios del Área Sanitaria Norte: Alcaracejos, Áñora, Belalcázar, Bélmez, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Espiel, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, La Granjuela, Los Blázquez, Pedroche, Peñarroya Pueblo Nuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey y Villaralto.

En el caso de Málaga , el nivel 4 de alerta entrará en vigor el martes en los 14 municipios del distrito sanitario Guadalhorce (Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Ardales, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro, Monda, Pizarra, Tolox y Yunquera) y en la provincia de Cádiz en los ocho municipios del distrito sanitario Campo de Gibraltar (Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Martín del Tesorillo, San Roque y Tarifa).

Por el contrario, el Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto ha decidido rebajar el nivel de alerta , que pasa de 4 a 3, en los 28 municipios del distrito sanitario de la Axarquía (Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Casabermeja, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Nerja, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez-Málaga y Viñuela). En nivel 3 seguirán además los seis municipios del distrito sanitario Málaga (Almogía, Málaga, Macharaviaya, Moclinejo, Rincón de la Victoria y Totalán).

Restricciones y medidas en el nivel 4

Como medidas restrictivas para el nivel 4 figuran la limitación a un máximo de seis personas en interior y 15 en exterior de los asistentes a velatorios y entierros, así como la reducción al 30% de aforo en ceremonias civiles y religiosas, mientras que los banquetes sólo podrán reunir a 30 personas en interior y 50 en exterior, con un aforo máximo al 30%.

Igualmente, para los establecimientos comerciales de municipios en nivel 4 se establece un aforo máximo del 50% con distancia de seguridad, mientras que para el transporte público se determina la obligatoriedad de dejar un asiento de separación entre viajeros y una limitación al 50% de las plazas de pie. En lo que respecta al transporte privado, sólo se permite que vayan dos personas por fila de asientos, sin ocupar el del copiloto.

Por otra parte, en los municipios en el nivel 4, los establecimientos de hostelería y restauración tendrán un aforo máximo del 30% en interior y del 75% en terrazas ; los gimnasios un 40%, y las competiciones, eventos y entrenamientos deportivos se celebrarán sin espectadores.

Para los cines, teatros y auditorios de los municipios que van a quedar cerrados perimetralmente se ha fijado un 40% máximo de aforo , con hasta 200 personas en interior y 300 en exterior.

Las actividades ambientales en las zonas en nivel 4 podrán reunir hasta a seis personas en interior y diez al aire libre, y los parques podrán estar abiertos en general, aunque los juegos infantiles sí tendrán que estar cerrados, y las actividades en ellos sólo podrán concentrar a un máximo de seis personas.

Restricciones y medidas en el nivel 3

Para los municipios de distritos en nivel 3, la Junta de Andalucía plantea que velatorios y entierros reúnan a un máximo de diez personas en interior y 20 en exterior , así como limitar al 50% el aforo máximo de ceremonias civiles y religiosas y el de banquetes, donde se permiten hasta 50 personas en interior y 75 en exterior.

Los establecimientos comerciales en estas zonas podrán llenar hasta el 60% de aforo con distancia de seguridad; mismo porcentaje que para cines, teatros y auditorios, instalaciones que podrán concentrar a un máximo de 300 personas en interior y 500 en exterior.

Los congresos y ferias también podrán llenar hasta el 60% de su aforo en el Nivel 3, con 300 personas como máximo en interior y 500 en exterior. Igualmente, el aforo en hostelería y restauración se limita al 50% en interior, mientras que en terrazas se permite el 100%.

Para instalaciones deportivas se limita el aforo también al 50% en el nivel 3 , con 200 personas como máximo en interior y 400 en exterior.

Respecto al transporte , se permite ocupar el 100% de los asientos en el transporte público, y el 75% de las plazas de pie. Las actividades ambientales se podrán practicar en grupos de hasta diez personas en interior y 15 al aire libre, y los parques y jardines podrán estar abiertos, con actividades de diez personas como máximo.

Medidas en Navidad

El Gobierno propone limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales que se celebren durante las fiestas de Navidad y un confinamiento nocturno entre las 1.00 horas y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente, según se establece en el borrador 'Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas', al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, el documento señala que en las reuniones en el ámbito familiar se recomienda limitar la participación a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia, si bien en el caso de que haya algún miembro externo no conviviente habitual, las reuniones serán de hasta un máximo de 6 personas y se debe garantizar las medidas de prevención (6M), independientemente de si son familiares o no.

Además, recomienda evitar o minimizar las reuniones en el ámbito social (celebraciones del trabajo, antiguos alumnos o clubs deportivos, entre otros) y, en el caso de celebrarse, deberán ser de un máximo de 6 personas y preferiblemente en el exterior (al aire libre o en terrazas con máximo 2 paredes).

No deberían acudir a ninguna reunión familiar o social aquellas personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 y aún están en periodo de transmisibilidad; tienen síntomas de Covid-19; están esperando los resultados de la prueba diagnóstica de coronavirus; o pueden haber estado expuestas a alguien con Covid-19 en los últimos 14 días.

Ahora bien, se recuerda que en todos los contexto se deben mantener las medidas de prevención (6M): mascarilla (uso de mascarilla todo el tiempo posible); manos (lavado de manos frecuente); metros (mantenimiento de la distancia física); maximizar ventilación y actividades al aire libre (mantener las ventanas y puertas abiertas en la medida en que sea seguro y factible según la temperatura); minimizar número de contactos (preferiblemente siempre los mismos); y «me quedo en casa si síntomas, diagnóstico o contacto».

En cuanto a la limitación de la movilidad nocturna , el texto establece que durante las celebraciones navideñas, se mantendrá un confinamiento nocturno no pudiendo salir a la calle en los horarios establecidos en cada comunidad autónoma tras la declaración del estado de alarma. Los días 24 y 31 de diciembre se ampliará el horario, limitándose la movilidad desde las 1.00 horas a las 6.00 horas .

Por otro lado, el Gobierno recuerda que los eventos como la Cabalgata de Reyes y otro tipo de acontecimientos que transcurren en las fiestas navideñas suponen situaciones de «elevado riesgo» de transmisión por la elevada cantidad de asistentes, la intensidad del contacto y dificultad para mitigar los riesgos asociados, por lo que no recomienda su celebración.

En cualquier caso, matiza que los eventos multitudinarios deben ser valorados de forma individualizada por las autoridades de salud pública siguiendo las 'Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por Covid-19 en España'.

Asimismo, aconseja que, en el caso de que se realicen las cabalgatas se planteen alternativas que garanticen el cumplimiento de las normas de higiene y prevención. Un ejemplo serían, según el borrador del plan, las cabalgatas estáticas con ubicaciones en lugares donde se pueda controlar el acceso o retransmisiones de eventos navideños por televisión.

Otro tipo de eventos realizados en plazas o lugares concretos como visitas a instalaciones de portales de Belén o conciertos navideños , donde se pueda controlar el acceso y la distancia interpersonal durante el evento, podrán mantenerse respetando un aforo del 50 por ciento.

Sin embargo, el documento establece que la celebración de grandes eventos deportivos como, por ejemplo, la maratón de 'San Silvestre' se podrán realizar siempre que no interfiera con la limitación horaria de la movilidad nocturna y utilizando estrategias para disminuir el contacto entre los corredores (limitación de aforos, salidas escalonadas o repartir la participación a lo largo de varios días). En este sentido, se recomienda que se realice sin asistencia de público, y que se promueva su retransmisión por televisión.

Por otro lado, las actividades navideñas tradicionales que se celebren en cines, teatros, auditorios, carpas de circo o similar se realizarán respetando el aforo vigente en la comunidad autónoma, siempre que se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia.

Cuando sea posible, el Gobierno señala que las actividades y exposiciones típicas de estas fiestas se deberán realizar al aire libre y siempre garantizando que se cumple la distancia de seguridad para minimizar el contacto entre los asistentes.

También, según el borrador, se podrán organizar mercadillos navideños manteniendo los aforos establecidos en ese momento en cada comunidad autónoma y siempre que sean al aire libre y se pueda mantener la distancia de seguridad.

En relación a la movilidad territorial nacional e internacional durante las navidades, se aconseja evitar aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios y que, en el caso de que se vaya a realizar, se cumplan las recomendaciones indicadas en cada medio de transporte, usando mascarilla, lavado frecuente de manos y manteniendo la distancia física.

Asimismo, recomienda a los universitarios que regresan a casa para las vacaciones que limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención. Una vez en casa, deben tratar de limitar los contactos, interactuar sobre todo al aire libre y usar mascarillas.

En el caso de los viajes internacionales, los ciudadanos procedentes de un país o zona de riesgo deberán disponer de una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la llegada a España. Asimismo, los pasajeros que, procediendo de un país o zona de riesgo, no acrediten adecuadamente la realización de una PDIA para Covid-19 con resultado negativo realizada en las 72 horas previas a la llegada, deberán someterse a una PDIA.

Las ceremonias religiosas en espacios cerrados seguirán las normas de aforo establecidas en ese momento en cada comunidad autónoma, siempre que se puedan mantener la distancia de seguridad. No obstante, durante la celebración del acto religioso recomienda no cantar y usar música pregrabada.

La celebración de eventos religiosos como la 'misa del gallo' se podrá realizar siempre que no interfiera con la limitación horaria de la movilidad nocturna . En este sentido, el documento asegura que se podrán ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión.

Durante las fechas navideñas se podrá ampliar el número de visitas a los centros sociosanitarios garantizando que se cumplen las medidas de higiene y prevención y la distancia de seguridad; y en el ámbito de la hostelería se llevarán a cabo las normas de aforo establecidas en ese momento en cada comunidad autónoma.

Finalmente, el Gobierno insta a las comunidades autónomas a aumentar la frecuencia de horarios en el transporte público para evitar aglomeraciones, y aconseja que, siempre que sea posible, en los desplazamientos se priorice caminar o ir en bicicleta.

Datos de Covid-19 en España

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad unos 12.289 casos de Covid-19 , de los que 5.400 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación a los 5.400 registrados el miércoles, elevándose la cifra global de personas infectadas por coronavirus a las 337.

La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días se sitúa en los 325,50 casos por cada 100.000 habitantes . En cuanto a los fallecidos por Covid-19, el departamento que dirige Salvador Illa ha notificado este jueves 337 más, con 1.220 muertes en los últimos siete días. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 44.374 personas.

Actualmente hay 15.316 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 2.815 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.388 ingresos y 1.969 altas. Además, en la última semana 3.453 personas han ingresado en un hospital como consecuencia de la infección provocada por el contagio del coronavirus y 299 en una UCI. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa actualmente en el 12,30 por ciento y en las UCI en el 28,64 por ciento.

De las 4.584 personas diagnosticas de Covid-19 en el último día, 1.061 se han localizado en Madrid , si bien 521 en Andalucía, 301 en Aragón, 259 en Asturias, 71 en Baleares, 128 en Canarias, 119 en Cantabria, 140 en Castilla-La Mancha, 5 en Castilla y León, 728 en Cataluña, 14 en Ceuta, 252 en Comunidad Valenciana, 189 en Extremadura, 439 en Galicia, 14 en Melilla, 100 en Murcia, 140 en Navarra, 503 en País Vasco y 89 en La Rioja.

En cuanto a las muertes , Sanidad ha registrado ya 3.842 fallecimientos en Andalucía (203 en la última semana); en Aragón 2.2251 (120 en los últimos siete días); en Asturias 929 (155 en la última semana); en Baleares 404 (cuatro en los últimos siete días); en Canarias 336 (15 en una semana); en Cantabria 300 (ocho en los últimos siete días); en Castilla-La Mancha 3.738 (47 en la última semana); y en Castilla y León 4.463 (161 en los últimos siete días).

Además, 7.850 personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus (49 en los últimos siete días); en Ceuta se han contabilizado 52 fallecidos desde el comienzo de la pandemia (ocho en la última semana); en la Comunidad Valenciana 2.288 (112 en los últimos siete días); en Extremadura 915 (41 en una semana); en Galicia 1.178 (65 en los últimos siete días); en Madrid 11.349 (75 en los últimos siete días); en Melilla 39 (tres en los últimos siete días); en Murcia 589 (48 en los últimos siete días); en Navarra 856 (32 en los últimos siete días); en el País Vasco 2.452 (54 en los últimos siete días); y en La Rioja 543 (20 en los últimos siete días).

Respecto a las pruebas diagnósticas , desde el pasado 16 de noviembre y hasta el 22 de noviembre se han realizado 981.011 , de las cuales 692.475 han sido PCR y 288.536 test de antígenos. La tasa total de positividad se sitúa en el 10,60 por ciento.

Incidencia acumulada en España

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón , ha destacado un descenso de los casos de contagio de coronavirus en todas las comunidades autónomas y, además, entre los mayores de 65 años.

En rueda de prensa, Simón ha subrayado también el descenso que se está observando en el número de pacientes hospitalizados , incluidos los en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), así como en la tasa de incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, la cual se sitúa actualmente en los 325 casos.

No obstante, Simón ha avisado de que para que el país esté «tranquilo» en el sentido de poder controlar un futuro brote la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes se debe situar en 50 casos o en 25 . Un objetivo que, a su juicio, se podría llegar en enero o febrero.

«Esto va a depender mucho de lo que pase en el puente de diciembre y en las navidades, aunque tengo la esperanza de que entre todos consigamos que el impacto que haya en la transmisión del virus en las festividades sea el menor posible», ha dicho Simón.

Dicho esto, Simón ha avisado de que, aunque la tendencia de contagios es «favorable» ya que se está reduciendo «poco a poco», la situación en España es todavía «muy preocupante» y hay que ser «muy cautos« hasta que la situación sea «realmente buena».

«Tenemos una evolución favorable, pero las cifras están muy por encima de lo que nos interesaría estar para saber que no se va a producir un brote incontrolable de la transmisión», ha aseverado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Finalmente, Simón ha explicado que los brotes en los centros sanitarios también están disminuyéndose gracias al «muy buen trabajo» que se está realizando tanto en los hospitales como en los servicios de Atención Primaria.

Las provincias donde más aumenta la mortalidad

La zona central de España es la más afectada por el aumento en el número de fallecidos . Así, Segovia es la provincia donde más se han aumentado el número de muertes con respecto a 2019, un 51%, lo que supone la pérdida de 754 personas más que en el mismo periodo que 2019. Por detrás se sitúan Guadalajara, Albacete, Ciudad Real y Madrid, todas ellas con aumentos superiores al 40%.

En el extremo opuesto, tal y como se observa en el mapa superior, se sitúa Pontevedra , la única provincia de España que disminuye el número de fallecidos con respecto al año anterior (un 0,89%). Por su parte, Córdoba, apenas registra diferencias, con un leve aumento del 0,04%.

Asimismo, con incrementos inferiores al 5% se sitúan Santa Cruz de Tenerife, Zamora, Jaén y Lugo.

Teléfono coronavirus en Andalucía

La Consejería de Salud y Familias, a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, ha incorporado a la línea 900 400 061 información y recomendaciones sanitarias específicas para aclarar a la ciudadanía las principales dudas relacionados con el coronavirus. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha recogido en esta línea las respuestas a las cuestiones más frecuentes que los andaluces realizan sobre el coronavirus a través de los diferentes teléfonos de atención sanitaria disponibles en nuestra Comunidad.

Este teléfono gratuito ha registrado desde su puesta en marcha en marzo de este año más de 500.000 llamadas de los usuarios andaluces , facilitando su acceso desde los inicios de la pandemia a la información disponible sobre los principales síntomas conocidos y las pautas a seguir ante un posible contagio por coronavirus.

La línea 900 400 061 incorpora ahora recomendaciones generales relacionadas con las pautas de comportamiento a seguir para prevenir el contagio por coronavirus tanto en el día a día, como antes de acudir a la escuela. Traslada indicaciones sobre qué hacer ante un contacto con una persona que haya dado positivo en positivo por Covid, al tiempo que aporta información básica sobre los canales de acceso tanto para la vacunación de gripe, solicitud de citas médicas, de enfermería o para recetas y trámites administrativos con atención primaria.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias recomienda usar el teléfono de Salud Responde, el 955 545 060 , para pedir cita médica ante síntomas leves por coronavirus . Estas citas, que inicialmente son telefónicas para una primera valoración médica, así como otras solicitudes de citas y trámites con atención primaria también se pueden realizar a través de la aplicación gratuita de Salud Responde. .

Salud recomienda usar preferentemente tanto la app gratuita de Salud Responde como el portal web de Click Salud para las peticiones de citas para la vacunación de gripe o para consultas sanitarias con el médico o enfermero de atención primaria, reservando la línea de emergencias sanitarias 061 y el 112 para aquellas peticiones de atención sanitaria que supongan un riesgo para la vida de las personas.