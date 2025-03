Manuel J. Jiménez: «Andalucía está peor que otras regiones, que sí pueden invertir en sus puertos»

Manuel J. Jiménez fue elegido a finales de agosto presidente de Marinas de Andalucía, la asociación que aglutina a los puertos deportivos de la comunidad . El también director del Puerto Deportivo de Benalmádena es ahora el interlocutor para el destino del 90% de las instalaciones de la región , ya que se agrupan en la asociación quince enclaves, entre los que no se encuentra Sotogrande. «Hay que recuperarlo. Es un puerto importante que tenemos que intentar que vuelva a estar con nosotros», explica a ABC en un despacho pegado a los muelles que dirige en la localidad malagueña.

¿Cómo afronta su nuevo cargo?

Me planteo como reto llegar a un mayor diálogo, consenso y acuerdo con la administración matriz, que es la Junta de Andalucía. Por el otro lado, también queremos favorecer los puntos en común de todos, como es la promoción a todos los niveles. Cuando te comparas con otros destinos como Croacia o Grecia ves que ellos están más avanzados. La propia Cataluña va por delante de nosotros.

¿Por qué han urgido la aprobación de la nueva Ley de Puertos que elabora la Junta de Andalucía?

Manifestamos nuestro acuerdo en la comisión de Fomento. Es una solución a priori, sobre todo por la inseguridad jurídica que hay ahora y que provoca que haya un atasco en el desarrollo del sistema portuario andaluz. No se pueden acometer inversiones. La Ley de Costas dijo que las concesiones se acabaron en 2018, pero nuestros títulos dicen lo contrario. Necesitamos que se tramite esta nueva ley para que se aclare eso, porque nadie va a realizar una inversión en esta situación. La Junta nos tiene que dar vigencia y aclarar cómo optar a las prórrogas de esas concesiones. Esto nos pone también en inferioridad con otras regiones. Hay comunidades que ya están invirtiendo, se están adaptando, reformando… Mientras, nosotros no sabemos ni si la concesión es nuestra. Se necesita celeridad en la tramitación, pero con algunas puntualizaciones al texto.

¿Qué puntualizaciones?

Queremos que desaparezca la mención expresa en el preámbulo a Puerto Banús y Sotogrande por tener una concesión exclusiva de 100 años. Se sienten incómodos. También pedimos cambios en la forma de tasar el valor del puerto. Para poder optar a una prórroga de la concesión hay que realizar una inversión del 20% de las instalaciones, que se calcula de dos formas. Por un lado, se puede coger el valor del puerto y actualizarlo con el IPC. Por el otro lado, la agencia te manda unos técnicos especializados que hacen la tasación del valor de puerto. Ahí pedimos cautela. Esto lo hace Puertos del Estado y sabemos que está causando controversia. Pedimos especial cuidado y que de las dos valoraciones se coja la menor para a la hora de calcular el 20% requerido de inversión. Un mal cálculo puede ahogar los negocios. Por último, debemos conocer con antelación el valor del canon que vamos a pagar anualmente. Para solicitar una prórroga se necesita presentar un plan económico-financiero, donde se expone la viabilidad de la explotación. Para eso, necesitamos saber cuál es el canon antes de entregarlo, si no el documento no es real y la previsión de rentabilidad del puerto tampoco.

¿Y cómo evalúa esta temporada marcada por la pandemia?

El decreto del estado de alarma fue un mazazo. Los ingresos cayeron de forma estrepitosa. Abril, mayo y junio fueron complicados, pero había esperanza en el verano. La náutica da condiciones libres de Covid. No hay mejor opción de salir y no mezclarse con nadie en barco por el mar. Eso se ha traducido en un verano bueno, en comparación a otros sectores. No hay puertos que hayan entrado en ERE, con personas fuera, ni nada. En invierno habrá que aguantar. Seguimos esperanzados en que el nivel de tránsito de los barcos que paran antes de cruzar el Atlántico nos permita mejorar los resultados.

«Hay demanda para más puertos» Andalucía es un destino navegable. Y puede serlo aún más. «Creo que todavía, en condiciones normales, hay suficiente demanda para aguantar más puertos», explica Manuel J. Jiménez, presidente de Marina de Andalucía, que reseña proyectos de nuevas construcciones o de ampliación de atraques y pide cautela a la hora de hacer este tipo de inversión. «Sí, en Andalucía caben más puertos, pero tenemos que tener cuidado», afirma. El director de Puerto Marina en Benalmádena hace el símil con la apertura de hoteles. «Esto es como cuando a un hotel le construyen otro al lado. Todo lo que sea crear más instalaciones hace el destino más atractivo, pero hay que tener en cuenta la oferta y demanda para no pasarse», señala Jiménez, quien explica que debe haber un equilibrio entre demanda y competencia. «Hay ser cuidadosos porque, si sobran los amarres en Andalucía, habrá problemas y se tirarán los precios creando problemas económicos», concluye.