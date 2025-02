Manuel Gavira afirma en Canal Sur que si Vox tuviera 68 diputados lo cerraría

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira , se ha pronunciado este lunes sobre el debate abierto para la candidatura de este partido a las elecciones a la Junta de Andalucía y la posibilidad de que la portavoz adjunta en el Congreso y diputada por Granada, Macarena Olona, lo sea.

Gavira, durante una entrevista en Canal Sur Televisión, ha revelado que durante «este fin de semana me he cruzado algunos whatsapps con Macarena Olona « para dar cuenta de que »me hace gracia que hablen de dos grupos enfrentados«, extremo que ha negado con el argumento de que »nosotros somos soldados y haremos lo que nos manden«, mientras que ha explicado sobre el momento de elección de esa candidatura que »el partido toma las decisiones cuando se le da al botón de convocatoria electoral«.

«Este partido es un partido disciplinado y aceptamos las decisiones que tome el Comité Ejecutivo Nacional «, ha sostenido Gavira, según una nota de este partido, al tiempo que ha glosado la figura de Olona para poner de manifiesto su vínculo con la región por cuanto »habrá nacido en Alicante pero es andaluza porque tiene familia en esta tierra, porque quiere a esta tierra y porque ha vivido muchos años en esta tierra«.

Gavira, cuestionado por la voluntad de su grupo de cerrar Canal Sur en una próxima legislatura donde tuvieran mayor peso parlamentario, ha indicado que «si Vox tuviera 68 diputados, cerraríamos Canal Sur», al tiempo que ha recordado que su cierre se fundamenta en el Estatuto de Andalucía, del que ha recordado que «marca una mayoría».

«El motivo de querer cerrar Canal Sur es la utilización política que se hace del medio», ha sostenido el portavoz parlamentario de Vox, quien ha apuntado que «no nos parece normal que con el dinero de todos los andaluces se aproveche el Gobierno de turno, ahora PP y Cs y antes el PSOE».

Gavira ha abogado por el despido de los empleados de la llamada Administración paralela de la Junta de Andalucía al sostener que «si están enchufados, habría que echarlos» , mientras que ha apuntado que «no es de recibo que haya condenados por corrupción en la Junta de Andalucía», por lo que ha avanzado que su grupo votará en contra este miércoles del decreto-ley de creación de la Agencia Trade como fusión de otros cuatro entes: la Agencia Idea, Extenda, Agencia Andaluza del Conocimiento y la Fundación Andalucía Emprende.

El portavoz parlamentario de Vox ha sostenido sobre el rechazo de su partido a la aprobación del proyecto de Presupuesto para 2022 que «en ese Presupuesto existen cosas que no nos gustan», aspectos entre los que ha incluido «esos 1.000 millones que están puestos como ingresos del fondo Covid» al argumentar que «es un dinero que no va a llegar», así como ha explicado que el rechazo, además de descansar en puntos pendientes de cumplimiento, lo ha sido porque «en los presupuestos anteriores no escuchamos a Moreno Bonilla decir que eran los presupuestos soñados por los socialistas«.

«Cuando te traen unos presupuestos socialistas evidentemente... nosotros y el PSOE no tenemos nada que ver», ha señalado.

«Los Fondos Europeos no tienen nada que ver con los Presupuestos», ha esgrimido Manuel Gavira, quien ha desligado la llegada de los fondos europeos de la aprobación de un nuevo Presupuesto para 2022. «Nos sorprende que haya miembros del Gobierno que nos acusen a nosotros de algo totalmente falso», ha afirmado el portavoz de Vox, quien ha reivindicado que «nuestra voluntad siempre ha sido la de llegar a un acuerdo».

«Moreno Bonilla habla mucho de trinchera ideológica, de olvidar la ideología«, ha explicado Gavira sobre los planteamientos del PP para considerar que «eso nos dice que no tienen voluntad de cumplir los acuerdos» tras poner de manifiesto que «quieren nuestros votos, nuestros escaños, pero no quieren nuestras ideas y nuestros valores».

Gavira ha defendido la contribución de Vox a la gobernabilidad de Andalucía al poner de manifiesto que «ha apoyado al Gobierno de la Junta de Andalucía en los proyectos más importantes que han traído» , entre los que ha contabilizado los tres Presupuestos aprobados, así como el apoyo a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Suelo de Andalucía (Lista), la Ley del Suelo del Gobierno de PP y Cs.

Sobre la etiqueta de la pinza con el PSOE por la coincidencia en el rechazo al proyecto de Presupuesto ha estimado que «el Gobierno de Moreno Bonilla miente cuando habla de pinza, eso no es verdad» para apuntar seguidamente que «el mismo día en el que se devolvieron los Presupuestos, aprobamos dos decretos-ley y la Lista», hitos a los que ha sumado el hecho de que «en unos días, en Torremolinos habrá un alcalde del PP gracias a los votos de Vox».

Vacunación de los niños

Gavira, preguntado por el rechazo de su partido al pasaporte Covid y a la vacunación de los niños, ha indicado que «creo que la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado la vacunación de los menores» y ha considerado consecuentemente que «en estos casos lo mejor es dar a los padres la libertad con sus hijos para que decidan lo mejor para ellos».

«Vamos a acudir a los tribunales para recurrir el pasaporte Covid», ha esgrimido tras considerar que «nos preguntamos de qué sirve este pasaporte Covid» por cuanto ha señalado que «los vacunados con la pauta completa se contagian y pueden contagiar a un tercero» e invitar entonces a que Vox apela a «sentido común, a la prudencia, que respeten las distancia de seguridad».