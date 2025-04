Leopoldo González: «Los andaluces serán pacientes de primera clase sin las subastas de medicamentos»

¿Qué supondrá el fin de las subastas para los pacientes?

En primer lugar quiero agradecer al Gobierno andaluz que haya recapacitado y que vaya a retirar las subastas de medicamentos. Los pacientes andaluces vuelven a ser de primera clase y tendrán acceso a todo ... el vademécum nacional.

¿Desaparecerá el desabastecimiento sin las subastas del Servicio Andaluz de Salud (SAS)?

Desaparecerán los desabastecimientos que eran producidos por la subasta, que eran la mayoría. Luego hay otros tipos que son producidos por otros factores, que esos sí se mantendrán.

¿Hay algún laboratorio andaluz que se haya visto perjudicado por esta derogación de las subastas?

Pues la verdad no lo sé, perjudicados estaban los laboratorios que no entraron en la subasta, que no podían poner sus moléculas a disposición de los andaluces.

¿En qué consistía esa subasta «híbrida» que en principio se planteó la Junta de nuevo?

Parece, dado que no lo habían definido bien, que lo que subastaban iba a ser el descuento que cada laboratorio ofreciese a la Junta de Andalucía.

¿Hay constancia de que los laboratorios de genéricos han ingresado al SAS los casi 200 millones de euros de las subastas como debían hacer?

Yo no la tengo, la anterior administración no llevaba muy bien lo de la Ley de Transparencia.

¿Qué opinan desde Ceofa de los visitadores para recomendar sus productos a los médicos de cabecera?

Es la forma que tienen los laboratorios de dar a conocer sus productos. De hecho, a la farmacia también vienen y nos informan de los nuevos productos, su uso o incluso nuevas autorizaciones que han tenido.

Ustedes en las farmacias han suplido muchas veces las visitas a los centros de salud para problemas leves durante la pandemia. ¿Cuántos farmacéuticos han muerto en Andalucía por el coronavirus?

El dato andaluz no lo tengo, pero a nivel nacional han fallecido unos 25 profesionales entre farmacéuticos y técnicos de farmacia.

¿Es verdad que los robos a las boticas aumentaron durante el confinamiento absoluto?

Es cierto que aumentaron, debido a que éramos de los pocos comercios abiertos. Se solicitó a la Policía que en aquellos barrios más conflictivos se aumentará la vigilancia a las farmacias, sobre todo después de las siete de la tarde que era cuando cerraban los supermercados.

¿Cómo es posible que el precio de una mascarilla pase a principios de año de un euro a los precios actuales? ¿Se han lucrado los boticarios con la ley de la oferta y la demanda?

Es la ley de la oferta y la demanda, al principio no había género y todo el mundo quería una mascarilla. Afortunadamente a día de hoy el mercado está más que abastecido. Desde la farmacia se trabaja, como no puede ser de otra forma, con un margen y con las mascarillas no ha sido una excepción. No creo que nadie haya aumentado esos márgenes para lucrarse; es más, algunos han tenido que vender las mascarillas quirúrgicas a pérdidas cuando el Gobierno intervino el precio de un día para otro sin avisar.

¿Están preparadas las farmacias andaluzas para hacer test de Covid?

Siempre hemos estado preparados para hacer los servicios farmacéuticos. De hecho, tenemos cursos de formación continuamente.

¿Cuál de ellos podrían hacer, PCR, antígenos?

Los que las administraciones nos permitan.

¿Tienen constancia de los test que prepara la industria farmacéutica donde simplemente con una muestra de saliva sería suficiente?

El Covid 19 es una enfermedad muy nueva y por ende sus métodos de diagnóstico. Al principio solo teníamos los PCR para diagnosticar, luego vinieron los test serológicos, después los de antígenos. Gracias a Dios todo va evolucionando muy rápido con la ciencia. No me cabe duda de que en breve tendremos test más sencillos y más fiables que los actuales.

¿Ve posible en un futuro no muy lejano que haya vacunas auto inyectables, como las de eparina o diabetes?

Inicialmente, con la dosis de Pfizer y de Moderna, lo veo complicado por las condiciones de mantenimiento. Pero de las nuevas que vayan sacando, como la de Oxford y siempre que las autoridades lo permitan, quién sabe.

«La salud incluye cómo se encuentra uno por fuera» ¿Es rentable hoy en día una farmacia pura y dura, sin la parafarmacia? La farmacia es un centro de salud, y ésta no sólo son las enfermedades, sino también cómo se encuentra uno por fuera, tu piel, tu pelo, tus dientes... Yo no entiendo la farmacia sin estas dos patas. Parece que en España no han tenido mucho éxito las tiendas de sólo parafarmacia, ¿no es así? Bueno, físicamente no mucho. No sé si será porque en la botica aunque vayas por un producto de parafarmacia te suelen dar un consejo para su uso o cual sería el mejor para cada uno. ¿El farmacéutico andaluz es asociativo? ¿Cree que en una patronal le defienden mejor? Como patronal tenemos unos intereses colectivos concretos y lógicamente juntos los defendemos mejor, al igual que los colegios profesionales tienen su parcela. El farmacéutico andaluz es bastante asociativo, pero no tanto como me gustaría.