La Junta contempla la movilidad entre provincias en torno al 8 de junio

El presidente de la Junta volvió a dirigirse a los andaluces después de la conferencia de líderes regionales con el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez. En su alocución adelantó la fecha en la que los andaluces podríamos tener libertad para trasladarnos entre provincias sin limites como en la actualidad: en torno al 8 de junio , justo cuando empieza la tercera fase. Y es que a pesar de que esa libre movilidad no está contemplada hasta la última etapa de la «nueva normalidad», Moreno cree que con los últimos datos sobre el Covid-19 de Andalucía en la mano, «no hay elementos que lo impidan». Y aprovechó la ocasión para hacer públicas las cifras. La incidencia de los últimos siete días es del 0,7 contagios por cada cien mil habitantes, la más baja de España. Y hay menos de cien hospitalizados, con sólo 33 en cuidados intensivos. Además, considera, que este punto de poder trasladarse por las provincias es «esencial para la reactivación económica y turística de Andalucía». No obstante, no dio nada por cerrado porque varias veces repitió la misma palabra: «prudencia», dado que los temas de salud prevalecerán siempre. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso que estaba dando al mismo tiempo por otros canales, dejó bien claro que en la fase 3 las autonomías ganarían en libertad de gestión y podrían tomar más decisiones «salvo en el tema de la movilidad».

Un curso escolar normal en septiembre

También mostró su rechazo a que dadas las fechas en la que nos encontramos, a las puertas de la planificación del curso escolar 2020-21, no sepamos nada al respecto, ni cómo ni cuándo principia. «Hay directrices sobre cómo deben abrir los bares en toda España, lo que debe ocurrir en las playas , las distancias que deben existir entre los veladores o si hay que pedir cita para la peluquería y sin embargo nada sabemos sobre cómo será el curso escolar», se quejó. « Son los propios profesores en Andalucía y los padres de familia los que nos están haciendo llegar la idea de que quieren que empiece en septiembre, con normalidad y de forma presencial», añadió. «Y para ello necesitamos una buena planificación, adelantarse a los acontecimientos y que se escuche a las comunidades», hecho este que tiene la impresión que practica poco el Gobierno de Pedro Sánchez, volvió a recalcar otra vez.

En otro orden de cosas, adelantó que la Junta va a contratar este verano un total de 20.000 sanitarios para reforzar la atención médica, un 14% más que el año pasado. «La idea es trasladar la imagen de una Andalucía segura, que genere confianza, tanto a los visitantes como a las empresas que vienen a invertir», argumentó. Y para ello echará mano tanto de los diez mil millones prometidos por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a los gastos de la pandemia, como de los 1.068 de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Al primero le volvió a pedir flexibilidad y sensibilidad con los ERTE, que no se retrase en los pagos y que se prorroguen a los empresarios que no terminan de tener claro si pueden seguir con su negocio o no.