La Junta constata una reducción «drástica» de mayores hospitalizados por coronavirus

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), ha constatado este domingo que han caído «de forma brusca» los ingresos hospitalarios de ancianos procedentes de residencias de mayores por la administración de la vacuna del coronavirus, mientras que no observan la misma tendencia en los qu e provienen de domicilios particulares .

En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Aguirre ha señalado que espera que con la vacunación desde este fin de semana de las personas mayores de 90 años se revierta esta situación, pero ha reconocido que la caída en los ingresos de usuarios de geriátricos es «de las alegrías más grandes» que tiene.

Preguntado por la fecha del 21 de septiembre fijada por la UE para vacunar al 70% de la población, ha explicado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias (PSOE), cree que se puede llegar «para junio-julio» al 60-70% de la población , lo que significaría «tener un verano medianamente tranquilo» desde el punto de vista del coronavirus.

Ha valorado que un 70% significa inmunidad de rebaño, que aquellas personas con factores de riesgo estarían vacunados y quedarían la franja de edad que va desde los niños hasta los 21 años , que sería ese 30% restante.

«Significaría que con las vacunas hemos conseguido superar este virus, siempre que no mute y no saque otro tipo de partículas a las que no sean sensibles la vacuna», ha avisado.

Por otro lado, ha reconocido que han tenido que ir adecuándose a «las diferentes jeringas» ahora para intentar sacar la sexta dosis de los viales de Pfizer o la número once de los de Moderna , pero afirma que tienen «suficiente estocaje».