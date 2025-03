La Junta de Andalucía reduce a la mitad las facturas sin pagar que dejó Susana Díaz

La deuda no contabilizada por la Junta de Andalucía, lo que se conoce vulgarmente como facturas sin pagar guardadas en los cajones, se ha reducido a la mitad en apenas dos años. Cuando Susana Díaz pisó por última vez la solería de mármol ... del Palacio de San Telmo, en los cajones de la Administración autonómica se apilaban recibos impagados por importe de 1.492 millones de euros . Hoy sigue habiendo facturas pendientes de abono a proveedores porque no cuentan con suficiente dotación presupuestaria, pero hace lustros que los anaqueles de las diversas consejerías de la Junta y sus entidades instrumentales no presentan un aspecto tan despejado.

Lo revela el último informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Andalucía elaborado por la Cámara de Cuentas regional, que analiza el ejercicio de 2020. Según los auditores, la Junta de Andalucía cerró el año que se declaró la pandemia con 730,8 millones de euros en facturas pendientes de pago . En los pagos sin justificar también se produjo una reducción en 2020: de casi 1.500 millones de euros se ha pasado a 1.066,4 millones (un 28,5 por ciento menos), al cabo de dos años de rodaje del Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en Andalucía. Los 730,8 millones de euros de deuda acumulada sin contabilizar pueden parecer muchos, pero representan un 49 por ciento menos de los que se encontró Juanma Moreno cuando llegó a la Presidencia de la Junta después de casi 37 años de dominio socialista. En 2019, el primer año de gestión del denominado 'Gobierno del cambio' andaluz, ya se produjo un descenso. En dicho ejercicio los servicios y suministros contratados al margen de los presupuestos alcanzaron los 1.236,4 millones, según el informe de la Cámara de Cuentas. En realidad, los recibos impagados no se guardan en un cajón, sino que se recogen en una cuenta específica, la llamada cuenta 413, y no computan como deuda. Sin embargo, eso no significa que no se deban. En 2020, el último ejercicio fiscalizado, había 730,8 millones pendientes de abono, de los que 301,5 millones correspondían a la Junta de Andalucía, 422,2 millones a las agencias autonómicas y 7,1 millones a los consorcios. Como suele ocurrir, la mayor suma de facturas sin cobertura presupuestaria fueron emitidas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que se elevaron hasta 354,65 millones de euros, de los que el 56% (144,4 millones) se refieren a gastos de la nómina complementaria y contra albaranes pendientes de recibir facturas a fecha del 31 de diciembre de 2020. La citada prestación de diciembre de 2020 se abonó a finales de enero de 2021 y apareció en la nómina de este mes. Gastos en medicamentos Las facturas impagadas han disminuido un 60,4% en el SAS. Los gastos por dispensación de medicamentos en las farmacias , que periódicamente componían el grueso de esta deuda sumergida, han pasado de un saldo de 330,8 millones en 2019 a sólo 1,2 millones al año siguiente. La cuenta está más depurada que nunca en el año que un coronavirus detectado en la ciudad china de Wuhan puso patas arriba el planeta y llevó al límite el sistema sanitario . Los gastos en productos farmacéuticos y de consumo interno y de suministros también se aminoraron desde 287,5 millones en 2019 a casi 91 millones en 2020. La explicación a esta paradoja está en las modificaciones presupuestarias tramitadas en diciembre de 2020 que han permitido al SAS sacar las facturas de sus cajones. En el caso de los gastos de farmacia, se han podido endosar a las cuentas gracias a «la mejora de los procesos para adelantar la facturación», según indicó la Intervención General de la Junta de Andalucía a los auditores del órgano fiscalizador. La Junta ha adelantado la facturación para agilizar los pagos a proveedores y reducir los recibos al margen de los presupuestos En cuanto a las consejerías, el mayor incremento de las obligaciones de pago sin consignación presupuestaria a finales de 2020 correspondía a la de Educación y Deporte, que aumentó su importe en 35,6 millones. Según alegó el departamento del consejero Javier Imbroda, algo más de 7,8 millones de euros proceden de g astos derivados del suministro de energía eléctrica cuya facturación no había sido remitida por la compañía. Otros 21,6 millones corresponden a nóminas de sustituciones del personal docente del mes de diciembre . El abono de las mismas no se realizó hasta enero del ejercicio siguiente por lo que, a finales de año, estaban pendientes de imputación presupuestaria. Por el contrario, las Consejerías de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y la de Economía , Empresa y Universidad registraron las mayores disminuciones en las facturas pendientes, de 56,3 y 34,2 millones, respectivamente. El saldo más alto correspondió a la Consejería de Fomento, que acumulaba 91,8 millones al acabar el año 2020. Pagos sin justificar Siguiendo las instrucciones del consejero de Hacienda, Juan Bravo , y de la Intervención General, el Gobierno andaluz también ha empezado a poner orden en uno de los principales agujeros presupuestarios que cada año refleja la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe sobre las cuentas generales de la Junta: los pagos realizados sin justificación que, en el argot contable, se catalogan como «libramientos pendientes de justificar». Este cajón de sastre encierra distintas de órdenes de pago cuyos documentos acreditativos de aplicación a los presupuestos no se pueden acompañar en el momento de su expedición. En muchos casos se trata de subvenciones concedidas en ejercicios anteriores pendientes de reintegro porque no se justificaron de manera correcta. Riesgo de prescripciones La diligencia de la Administración y de los distintos órganos implicados es vital para evitar que se produzcan prescripciones y la consiguiente pérdida de ingresos públicos por no reclamar en tiempo y forma el dinero a los beneficiarios de ayudas. Al cierre de 2020, según la Cámara de Cuentas, los abonos sin justificar ascendían a 845,9 millones en la Junta y 220,4 millones en sus agencias. En total suman 1.066,4 millones. En 2018, el último ejercicio de Susana Díaz, se elevaban a 1.493,4 millones de euros. El nuevo gobierno se encontró al llegar c on libramientos pendientes de justificar desde el año 1987 . La bola de nieve fue engordando a raíz de las irregularidades detectadas en las subvenciones repartidas entre entidades dedicadas a dar cursos de formación. El Servicio Andaluz de Empleo alega que de los 192,5 millones que tenía sin acreditar a 31 de diciembre de 2020, ha logrado justificar 158,34 millones de euros durante el año 2021, lo que deberá aparecer en la cuenta general del citado ejercicio. En febrero de 2020, la Secretaría General de Hacienda puso en marcha un plan de seguimiento para revisar y recuperar el dinero.

